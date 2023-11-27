管理學有 「鯰魚效應」 理論，指透過引入強者，喚起其他成員變強的危機意識，進而激發整個組織甚至業界不斷汰弱扶強、向上提升，近幾年大家印象垂垂老矣的 「台菜界」 就冒出幾隻強而有力的 「鯰魚」 ，不僅翻轉了台菜給人「次等」、「草根」形象，也提升了檔次格調，步上大雅之堂。

汲取高雄台菜世家 「老新台菜」 數十年渾厚底蘊，盛開燦爛瑰麗 「永心鳳茶」 、 「心潮飯店」 ，讓心高氣傲台北百貨甘願捧著合約引進全台獨家，讓挑剔難搞台北人週末大排長龍為求一位，將庶民美食炒飯「精品化」的 「心潮飯店」 更收服米其林評審的胃，多年獲餐盤殊榮，這隻強勁的鯰魚讓大家改觀， 原來，台菜也可以很「新潮」。

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餐點

酒水

結語

資訊

心潮飯店

所在地點：微風信義2樓

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓

營業時間：11:00–21:30

電話：02-2723-9976

心潮飯店 粉絲團

菜單

介紹

國泰置地廣場裙樓的「微風信義」是信義區門戶之一，匯聚時尚流行、國際精品，業主微風集團當然不是好說話的，進駐專櫃一切得照微風規矩來，除非……..你夠大咖。

除了之前Tiffany旗艦店、現在的Van Cleef & Arpels，兩大咖夠份量讓微風點頭改裝外牆，非精品，只是餐飲品牌 的「永心鳳茶」 、 「心潮飯店」 ，居然也能讓微風破例准許掛上外牆招牌，實力非同小可。

2019年創立的 「心潮飯店」 ，是 「老新台菜」 二代薛舜迪繼 「永心鳳茶」 後最新力作，以台式炒飯延伸台菜料理，將這傳統美食端上大雅之堂，首店在微風信義開幕以來好評不斷， 更連續三年獲得米其林餐盤殊榮。

「心潮飯店」 除了榮獲大名鼎鼎米其林餐盤殊榮外，也有獲台灣「餐飲圈」評比的「500盤」。

「心潮飯店」 位於微風信義二樓，以1920 「狂飆年代」(Roarin’ 20s) 營造整體用餐氛圍，裝飾風藝術Art Deco的黃銅對稱線條、墨綠鎏金、馬賽克磁磚拼貼，引領顧客走進有如電影 「大亨小傳」裡復古華麗的20年代。

「心潮飯店」 座席相當講究，既有取材台灣傳統繡花枕頭靈感，打造座墊的半開放四人包廂，也有復古舒適天鵝絨半圓廂座，亦有藤編雅緻餐桌椅，地板則都是搞工的馬賽克拼花磁磚，無處不細節，美感洗禮令人咋舌。

在致敬咆嘯年代同時也擷取台灣在地元素，鐵窗花、老拱門、中藥行櫃台，在在彰顯這間 「台式餐酒館」 本質，帶出 「心潮飯店」 既摩登新潮，又接地氣的獨特風格，讓我想起上次去台南入住的那間令人難忘的精品選務旅宿「U.I.J Hotel & Hostel – 友愛街旅館」。

餐點

「心潮飯店」 主打 「老菜新吃」 ，灌注數十年台菜功力同時，也注重餐點呈現給顧客的形象，無論菜型、外觀乃至器皿、餐具等細節都講究無比，處處體現主理人薛舜迪用心。

黑蒜功夫雞湯 300元

服務人員端上沉甸甸的一壺兩杯，還以為跟茶餐廳一樣有收茶資，原來是我們點的黑蒜功夫雞湯啦~

雖然從茶壺沖出雞湯不是甚麼新意，但器皿質感與 「心潮飯店」 格調相得益彰，黑蒜就是發酵過的蒜頭，營養價值比生蒜更高，氣味也沒那麼辛辣，雞湯甘醇美味，暖心暖胃。

樹籽炒水蓮 240元

樹籽就是破布子，醃漬後拿來蒸、炒都有勾勒香氣、增鹹添香的效用，之前曾在米其林一星的「富錦樹台菜香檳」吃過，點綴清脆香甜的水蓮也很對味。

頂級美國肋眼牛排(10OZ)炒飯 1,200元

點選澎湃大器的 「心潮飯店」 招牌菜，10盎司的頂級美國肋眼鋪滿整盤炒飯，份量多到幾乎看不到飯啦~附了一小罐玫瑰鹽罐自由調味。

肋眼肉質嫩度僅次菲力，油花香氣四溢，點選五分熟度更是軟嫩美味，炒飯則是蠔油基底的鹹香炒飯，炒得粒粒分明。

牛排和炒飯都很好吃，但雙方沒啥關聯，就只是把肉鋪在飯上很澎湃而已，各唱各的調~

芋泥鹹蛋黃流沙球 180元

這道是朋友指定點心，如鳥巢的炸牛蒡乘載兩顆金蛋， 「心潮飯店」 菜色不僅美味，視覺效果也絕佳。

金黃流沙在破蛋後汨汨流下、光彩奪目，外殼一層酥脆芋泥香酥甜美，邊吸著流沙鹹蛋黃，邊享受那甜而不膩美好滋味。

酒水

「心潮飯店」 除了精緻餐飲，與擅長擷取在地養分、端出一杯杯亮眼cocktail的酒吧南霸天「Bar TCRC前科累累俱樂部」合作的酒單，更是極大亮點。

螢火蟲(帥哥雷達感應) 350元

黃澄澄送上桌看起來很討喜，杯緣沾了一圈黑糖，雪莉酒、苦艾酒融合了香片作茶酒基底，薑汁帶出特殊辛辣感，是一款層次豐富多變的調酒。

鳳蝶(迷人反派角色) 320元

朋友點了杯以紅酒、琴酒佐紅茶、鐵觀音，帶莓果味的漂亮調酒，少見以紅酒為基底，但主要應該是琴酒，還不錯很適合女孩子。

結語

有句話近年很流行 「越在地，越國際」 ，其實並不見得正確，若不了解事物本質，一昧以為套用這項方程式就能成功，恐怕畫虎不成反類犬，會成功的通常本身就有價值，就像 「心潮飯店」 將放諸四海皆標準的 「美食」 端上大雅之堂，這才足以讓 「台菜」 被國際看見，散發應有的光彩，也期待未來薛舜迪和團隊的更多力作！

Jun 2023.11