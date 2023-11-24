雖然盛況不比以往，甚至可說日薄西山，但台灣過往主宰華語流行音樂、節目、戲劇的文化軟實力仍延續至今，不少馬來西亞華裔歌手、演員當年都在台灣出道，如孫燕姿、梁靜茹、光良、巫啟賢等，從而影響大馬華人學子海外留學，首選環境友善語言也通的台灣。

台灣是不少大馬學子的第二故鄉，人數長居在台僑生前三，有些僑生學成歸國，有些則在台灣留下來繼續發展，2014年輔大畢業的池家瑋選擇留下來，在大安區創立「池先生 kopitiam」馬來西亞餐廳，賣起道地家鄉美味，時至今日已是台北小有名氣的大馬餐廳。

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目次 資訊

菜單

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餐點

結語

資訊

池先生 kopitiam

所在地點：捷運科技大樓站附近

地址：台北市大安區復興南路二段385號

營業時間：11:30–15:00, 17:00–20:30 (六)(日)11:30–20:30

電話：02-2738-9255

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菜單

介紹

「池先生 kopitiam」本店原本創立在台大後門，後來才搬到復興南路上，捷運科技大樓站走路10分鐘左右到，附近台北教育大學有不少外籍學生，包括大馬僑生，用餐時間總很受歡迎。

是不是好奇「池先生 kopitiam」的「kopitiam」是甚麼意思，要怎麼念呢?其實這是個有趣的轉寫，星馬華裔多來自明清兩朝中國沿海省份移民，尤其閩南族裔最多，至今仍留有不少閩南語轉寫英語的詞彙，所以，「kopitiam」就是「咖啡店」的閩南語，就如同「Kopi」指的是加了煉乳的咖啡，雖然是馬來語，也有點像閩南語的「咖啡」。

推開門走進去，是一間簡單樸實的小吃店，牆面上輸出不少大馬經典料理，圖文並茂讓對大馬料理不熟悉的台灣人一目瞭然。

用餐空間除了許多道地大馬南洋食材如咖啡、辣醬外，沒甚麼特別裝潢，是單純好好享用美食的餐廳。

餐點

椰漿飯炸雞配參芭蝦仁 Nasi Lemak Fried Chicken with Sambal Prawn 250元

剛聽到「辣死你媽」Nasi Lemak的時候，還以為是一道很辣的料理，今年到新加坡旅遊，吃了當地頗負盛名必比登推薦Nasi Lemak餐廳「The Coconut Club」，這才對這星馬國菜有了解。

光看整道Nasi Lemak組成，其實和台式雞腿飯大同小異，有主菜雞腿、主食米飯、配菜鳳尾魚乾花生和一些小黃瓜，但其實每個細節都不太一樣。

白米浸泡椰漿炊煮蒸熟、帶有椰子清香的椰漿飯，烘烤Crispy鳳尾魚乾，以及裹附香料炸得焦黃的香料炸雞，在地人會包在芭蕉葉裡沿市集叫賣，是相當經典的星馬國民美食。

南洋流行的參芭辣醬調和乾辣椒、香茅、蝦醬等食材，鮮辣可口，吃起來好過癮。

「池先生 kopitiam」的Nasi Lemak道地好吃，炸雞則比較普通。

椰漿飯配紅咖哩雞 Mr. Chee Nasi Lemak with Curry Chicken 220元

紅咖哩雞好像是「池先生 kopitiam」的招牌料理，到處都有出現，可搭配椰漿飯、馬來炒麵、咖哩叻沙。

咖哩從印度風行到南洋諸國，溫和辣感與豐富層次相當美味，「池先生 kopitiam」的紅咖哩雞蠻不錯的，但總覺得偏台灣人能接受的口味，文化衝擊不大。

大馬肉骨茶飯 Bak Kut Teh with Rice 240元

大家對肉骨茶有兩種印象，一種是清淡白胡椒豬骨白湯，一種是深沉中藥味濃的黑湯，兩種都是肉骨茶沒錯，只是新加坡白湯與馬來西亞黑湯的差別。

如今考證，肉骨茶最早的確起源於馬來西亞巴生港，閩南人李文地的肉骨攤因名氣響亮，常被顧客說要去吃「肉骨地」，閩南語「地」和「茶」同音，久而久之「肉骨茶」名稱因此而來。

「池先生 kopitiam」來自大馬，自然是大馬的閩南式湯肉骨茶，使用不少香料與豉油調味，中藥味不強，肉湯乾淨清甜，排骨肉味十足。

吃大馬肉骨茶必配的蔥油飯，油蔥噴香迷人，搭配肉骨茶更是絕佳。

咖哩叻沙湯麵-海鮮 Curry Laksa Noodle-Seafood 230元

相對肉骨茶、海南雞飯等基於中國南方省份飲食習慣而衍生的大馬美食，南洋土生土長的「叻沙Laksa」是台灣人不熟悉的味道。

在台灣提到「叻沙Laksa」，多半指的是南馬和新加坡流行加了咖哩與椰奶的「咖哩叻沙」，但其實叻沙口味千變萬化，可說大馬有多少島嶼，就有多少種叻沙。

「池先生 kopitiam」提供經典海鮮咖哩叻沙，滿滿鮮蝦、花枝等海料。

淋上一匙參芭辣醬點綴，圓潤滑順椰奶與香辣口感，是我在台灣吃過相對道地的叻沙麵，但還是忘不了新加坡的結霜橋叻沙呀～

清碗後出現星馬傳統的公雞碗，真的很道地欸！

炒粿條 Char Kway Teow 240元

身為閩南人的我們應該對炒粿條不陌生，這是潮州人的小吃，流行於大馬檳城一帶，將米做成的粿條與雞蛋、肉絲炒得乾巴巴，噴香四溢。

附贈一小盤醃漬的綠辣椒，本來不曉得為什麼附這個，但搭炒粿條很配欸！酸香清爽，換個口味比較不容易膩。

點綴幾隻鮮蝦蝦仁和丸子，「池先生 kopitiam」的炒粿條很精緻，有點像港式名點乾炒牛河，看得出火侯’鍋氣的掌控與炒功。

馬來式黑咖啡-(含糖) Kopi’O (with Sugar) 65元

可別傻傻以為叫黑咖啡就是我們所謂的美式，馬來黑咖啡又翻譯成咖啡烏，是一種咖啡因濃度很高的咖啡，通常會參糖飲用，口感說像咖啡又不太像，這就是道地南洋咖啡。

結語

雖然沒去過大馬，但今年才從新加坡旅遊回國、對南洋美食念念不忘的我，一直想在台灣找道地南洋菜，「池先生 kopitiam」可說是目前吃過相當道地的大馬美食，推薦給想體驗南洋料理的你。

Jun 2023.11

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