愛喝的大家應該都有一路喝到掛的經驗，有時三五好友約一約，一個晚上跑三五間酒吧打酒精車輪戰，雖然每次宿醉痛苦萬分發誓要戒酒，到下個週末又乖乖自動歸位，近年興起的 「Bar surfing」、「酒精路跑」 等活動更讓大家不醉不歸。

在台北有一串神秘的字母系列餐酒吧 ，仿效倫敦地鐵London Underground風格，從A~U每一站散落在台北城角落，很適合愛跑吧的drunker一夜跑完，有的直面華山藝文特區，有的則緊跟繁華松江路上，共同點是都隱世老厝一隅，低調不張揚，沒有熟門熟路還真找不到， 這班買醉列車就要啟動了，你，還沒上車嗎?

隱身八德路上某間泰國象財神二樓的 「A Train Leads The Way To Jazz」 ，是字母系列餐酒吧之濫觴，定調整個系列頹廢慵懶的放鬆情調，及優秀出眾的調酒美食，喔但可別被看似廢墟的門面偽裝嚇到了，鼓起勇氣推開門， 搭上這班買醉列車吧！

A Train Leads The Way To Jazz 所在地點：八德路永豐銀行對面 地址：台北市中山區八德路二段233號2樓 營業時間：(一)~(日) 18:00–02:00 電話：02-2721-2322 A Train Leads The Way To Jazz 粉絲團

繁華忠孝新生路口，不遠處是大人小孩狗狗最愛的 華山藝文特區 ， 「B Line by A Train」 低調隱世於此，就連我開Google定位，還是路過了好多次才確定，原來躲在破舊的早餐店二樓！這個系列每間酒吧都在比廢墟的， 哪天被都更掉了….就再找下一間廢墟吧！

B Line by A Train 所在地點：忠孝東路二段，華山藝文特區對面 地址：台北市中正區忠孝東路二段104號2樓 營業時間：18:00–01:30 (五)(六) 18:00–02:00 電話：02-2356-0010 B Line by A Train 粉絲團

「C Park by A Train」 是我的第一間、也是開啟整個系列的字母餐酒，記得有次搭公車路過繁華松江路，不經意瞥到路邊尋常「八方雲集」的二樓，點點燈火似乎有些東西，查了之後才發現是傳說中台北隱密的餐酒集團， 初次造訪就對優異調酒與超乎水準美食大為驚豔！讓我開啟接下來的字母之路。

C Park by A Train 所在地點：松江路靠市民大道 地址：台北市中山區松江路23-5號2樓 營業時間：(一)~(日) 18:00~02:00 電話：02-2507-0023 C Park by A Train 粉絲團

字母餐酒系列都在比低調的，不是在舊公寓二樓、就是有如廢墟，不過這間與忠孝SOGO比鄰的 「D Town by A Train」 ，卻意外走的是復古英倫風格，優雅中帶點神秘，且面積應該也是字母餐酒裡最大的一間了， 但就算空間再怎麼大，禮拜五晚上仍是人聲鼎沸呀。

D Town by A Train 所在地點：松江路靠市民大道 地址：台北市大安區忠孝東路四段49巷2號2樓 營業時間：18:00–01:30 (五)(六) 18:00–02:30 電話：02-2721-2772 D Town by A Train 粉絲團

字母餐酒系列的店面選址真的很妙，明明每間都正對著繁華大馬路，可就算按著google導航走過路過就是會錯過，正對南京東路兄弟飯店的 「F Gallery by A Train」 我還錯過兩次才找到那小小不起眼入口， 買醉前還要先玩躲貓貓就是了~

F Gallery by A Train 所在地點：南京東路上，兄弟大飯店對面 地址：台北市松山區南京東路三段276號2樓 營業時間：18:00–02:00 電話：02-2711-7123 F Gallery by A Train 粉絲團

這間 「U Square by A Train」 有別於其他窩在廢墟、都更老宅的姊妹店，應該是字母餐酒系列裡最新、看起來最Fancy的一間，身處越夜越美麗的信義路上，週遭強勁餐酒競業環伺，不好好打理時尚高級的用餐空間， 怎能吸引台北城內時尚的潮男潮女~