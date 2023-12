愛喝的大家應該都有一路喝到掛的經驗,有時三五好友約一約,一個晚上跑三五間酒吧打酒精車輪戰,雖然每次宿醉痛苦萬分發誓要戒酒,到下個週末又乖乖自動歸位,近年興起的 「Bar surfing」、「酒精路跑」 等活動更讓大家不醉不歸。

在台北有一串神秘的字母系列餐酒吧 ,仿效倫敦地鐵London Underground風格,從A~U每一站散落在台北城角落,很適合愛跑吧的drunker一夜跑完,有的直面華山藝文特區,有的則緊跟繁華松江路上,共同點是都隱世老厝一隅,低調不張揚,沒有熟門熟路還真找不到, 這班買醉列車就要啟動了,你,還沒上車嗎?

隱身八德路上某間泰國象財神二樓的 「A Train Leads The Way To Jazz」 ,是字母系列餐酒吧之濫觴,定調整個系列頹廢慵懶的放鬆情調,及優秀出眾的調酒美食,喔但可別被看似廢墟的門面偽裝嚇到了,鼓起勇氣推開門, 搭上這班買醉列車吧!

A Train Leads The Way To Jazz 所在地點:八德路永豐銀行對面 地址:台北市中山區八德路二段233號2樓 營業時間:(一)~(日) 18:00–02:00 電話:02-2721-2322 A Train Leads The Way To Jazz 粉絲團

繁華忠孝新生路口,不遠處是大人小孩狗狗最愛的 華山藝文特區 , 「B Line by A Train」 低調隱世於此,就連我開Google定位,還是路過了好多次才確定,原來躲在破舊的早餐店二樓!這個系列每間酒吧都在比廢墟的, 哪天被都更掉了….就再找下一間廢墟吧!

B Line by A Train 所在地點:忠孝東路二段,華山藝文特區對面 地址:台北市中正區忠孝東路二段104號2樓 營業時間:18:00–01:30 (五)(六) 18:00–02:00 電話:02-2356-0010 B Line by A Train 粉絲團

「C Park by A Train」 是我的第一間、也是開啟整個系列的字母餐酒,記得有次搭公車路過繁華松江路,不經意瞥到路邊尋常「八方雲集」的二樓,點點燈火似乎有些東西,查了之後才發現是傳說中台北隱密的餐酒集團, 初次造訪就對優異調酒與超乎水準美食大為驚豔!讓我開啟接下來的字母之路。

C Park by A Train 所在地點:松江路靠市民大道 地址:台北市中山區松江路23-5號2樓 營業時間:(一)~(日) 18:00~02:00 電話:02-2507-0023 C Park by A Train 粉絲團

字母餐酒系列都在比低調的,不是在舊公寓二樓、就是有如廢墟,不過這間與忠孝SOGO比鄰的 「D Town by A Train」 ,卻意外走的是復古英倫風格,優雅中帶點神秘,且面積應該也是字母餐酒裡最大的一間了, 但就算空間再怎麼大,禮拜五晚上仍是人聲鼎沸呀。

D Town by A Train 所在地點:松江路靠市民大道 地址:台北市大安區忠孝東路四段49巷2號2樓 營業時間:18:00–01:30 (五)(六) 18:00–02:30 電話:02-2721-2772 D Town by A Train 粉絲團

字母餐酒系列的店面選址真的很妙,明明每間都正對著繁華大馬路,可就算按著google導航走過路過就是會錯過,正對南京東路兄弟飯店的 「F Gallery by A Train」 我還錯過兩次才找到那小小不起眼入口, 買醉前還要先玩躲貓貓就是了~

F Gallery by A Train 所在地點:南京東路上,兄弟大飯店對面 地址:台北市松山區南京東路三段276號2樓 營業時間:18:00–02:00 電話:02-2711-7123 F Gallery by A Train 粉絲團

這間 「U Square by A Train」 有別於其他窩在廢墟、都更老宅的姊妹店,應該是字母餐酒系列裡最新、看起來最Fancy的一間,身處越夜越美麗的信義路上,週遭強勁餐酒競業環伺,不好好打理時尚高級的用餐空間, 怎能吸引台北城內時尚的潮男潮女~