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喜歡吃現流海鮮無菜單料理的朋友今天要推薦一間位在宜蘭礁溪的順惠日海料理店

老闆本身自己有漁船，每日現撈魚獲直送門市，所以有很多沒看過稀罕的魚種來這邊都品嘗

礁溪日式定食老闆aka料理長擁有20年懷石料理經驗以及本身愛釣魚的關係，海釣的知識也相當豐富，愛釣魚的朋友可以跟料理長好好談論釣魚經驗

順惠日海料理店位置

這間礁溪少有的無菜單料理位在礁溪和平路上，離礁溪湯圍溝公園大概走路10分鐘的路程

附近鄰近礁溪國小，開車的朋友可以停在礁溪國小的地下停車場，大概走路6分鐘就可以到達囉

順惠日海料理店的店面設計風格跟其他店家相比頗有特色

遠遠走過來就能看到與眾不同的店面，餐廳外側是大面的落地窗戶，可以直接看到店內的日系設計擺設

如果是上午用餐的話，陽光灑落店內應該也是很舒服

順惠日海的料理雖然主打無菜單料理，但還是有提供日式定食套餐

比較讓我感到開心的是這邊的無菜單料理一個人也是可以享用的喔

不用像宜蘭許多無菜單料理店一次至少要5-10人才能吃，這點很棒

順惠日海環境介紹

打開大門後清爽俐落的室內空間讓人感到放鬆，每個座位的間隔還算寬廣

包含料理板前的座位預計能容納約20人左右，非常適合家庭聚餐或朋友聚餐

如果你有很多海釣經驗想要分享的話，可以選擇料理板前的座位

除了可欣賞老闆精湛的料理手藝外，趁老闆有空閒的時候也可以閒話家常

好像吃無菜單料理都會被安排在板前座位，這樣老闆可以直接做完料理後就能直接雙手呈現在你桌上

桌上擺著一個用心款待客人的木匾，體現老闆與釣友們將手釣漁獲親送至店內

再藉由老闆日式好手藝，用以其原型不加工的方式，將漁獲的原始美味呈現予客人

打卡五星好評送鮑魚

現在只要在順惠日海的自媒體上面給五星好評加打卡的話

就直接送一個五星級磯煮小鮑魚哦

順惠日海菜單

因老闆aka料理長aka船長平常都會開船去外海捕獲現流海鮮，所以每日提供的漁獲都會有所不同

也會吃到很少吃到的像是青雞魚、黑喉、石老、黃雞魚比較少見的魚種

如果你有愛吃的海鮮可以先致電給店家確認哦

除了現流海鮮可以現點外，當然就是要品嘗他們的無菜單料理

無菜單料理有分兩種價位分別是1380元、1980元，以及一些日式定食及生魚片料理，價格落在500元左右

除了無菜單料理外也有許多像是肉類套餐定食或著以不同魚種定價的時魚套餐可以選擇

順惠日海食材介紹

我們當天品嘗了一套1980的無菜單料理跟一份時魚套餐

在料理前老闆會先展示今日會使用的食材，這部分就是看當天捕獲的漁獲有哪些

這次就有吃到黑魽、油旗魚比較少見的魚貨

這些魚貨都是老闆自己的漁船手釣的現流魚貨，看老闆aka船長的有自信的樣子

很期待這些現流魚貨會變成什麼讓人驚豔的美食，期待

順惠日海1980無菜單料理介紹

在用餐前會先送上熱騰騰的高山茶讓各位客人暖暖胃，藉以高山茶清香的香氣讓後面的料理更顯美味

清爽潤喉又回甘的高山茶，都無限量供應喔

老闆在板橋料理時神情瞬間凝重，因為所有板前料理都是老闆一人完成

因為當天除了我們之外還有老闆的朋友會來用餐，所以一次準備很多份量

看的出來老闆真的很忙碌

新鮮魚貨在老闆的精湛的刀工下瞬間手起刀落，變成一片片讓人垂延三尺的生魚片料理

松葉蟹膏豆腐 / 野生烏魚子 / 磯煮鮑魚 / 漬物

這個先付有點厲害有一整顆完整的磯煮鮑魚，而且還有松葉蟹膏豆腐ㄟ

這個磯煮鮑魚有將湯汁熬煮進去，吃起來Q彈超有咬勁，真的很喜歡

好可惜一份只有一顆，一咬下去整個爆汁，好鮮好甜

這個松葉蟹豆腐第一口味道是柴魚湯底的味道，咬到底部濃郁的松葉蟹膏順勢搶攻上來

豆腐的口感不同於一般豆腐，吃起來相當厚實，搭配上面的鮭魚卵更將松葉蟹膏的甜味帶出來

烏魚子的味道很濃郁，而且沒啥腥味，吃起來有濃郁起士口感

刺身拼盤

選用宜蘭在地葡萄蝦、以及油旗魚、金目鱸魚，在顏色搭配上真的挺顯眼的

尤其是油旗魚閃耀出炫目光彩，再用海葡萄點綴，真的好美

油旗魚真的算是比較少吃到的魚種，魚片油脂豐富

相較一般常吃的旗魚，味道更顯肥美鮮甜

現切金目鱸魚肉質相當有咬勁，平常都吃煮熟的鱸魚

沒想到生鮮現切的滋味比熟的鱸魚油脂更加豐厚，師傅切的部位帶有點肉筋，咀嚼感超級UP

這個龜山島特產的葡萄蝦真的是有夠強

好久沒有吃到這麼富有甜味的蝦種，據師父說只要頭部蝦膏越濃厚，蝦頭的顏色就會像葡萄般的顏色

所以才有葡萄蝦的美稱，肉質滑嫩甜滋滋，如果可以再多點，我會想瘋狂的吃

這個蝦膏真的是很濃郁，直接吸吮真的有夠爽

蛤蜊海鮮鮮肉湯

在冷冷又微下雨的夜晚來上一碗暖呼呼的蛤蜊湯真的超讚

湯裡使用不少的薑絲，讓蛤蜊的味道更顯美味，而且這個蛤蜊有夠大顆，每一顆蛤蜊咬下去真的大噴汁，順拉

裡面的鮮魚肉片肉質軟嫩，吃完生食後來一碗熱湯就對啦

明蝦野菜煮

整道料理吃起來非常溫暖，湯頭喝起來很有關東煮的味道，仔細品嘗還能喝出蔬果熬煮的鮮甜味道

搭配南瓜，豆皮，玉米筍跟南瓜，味道mix在一起會讓人感覺很溫暖

明蝦個頭大隻，肉質彈牙沒有腥味，蝦身有吸附湯汁，吃起來還帶有蔬果甜味

烤赤鯮

肉質意外的鮮美富含肉汁，是一整尾現烤的赤鯮

一上桌那誘人的烤鮮魚的味道真的讓人忍不住想馬上就夾起來吃

只能說這個烤工了得，雖然有些部位有點烤焦，但這烤焦的滋味反而提升整體的味道

這赤鯮外皮烤得酥脆，但內部的肉質相當軟嫩富含肉汁

真的不用特別再加上什麼調味粉，只要搭配點薄鹽就超級好吃，重點是這一整條赤鯮完全沒腥味，超猛的

品嘗赤鯮的同時就看到船長aKa料理長的手開始不安分起來，起手的姿勢就像是要做生魚片壽司的模樣

果然過沒一兩分鐘，新鮮手握壽司就直接穿過板前料理檯送到我面前的盤子上了

第一貫生魚片壽司紫蘇花枝

這個紫蘇花枝味道超讚，花枝滑嫩甘甜，彷彿就像現釣花枝直接現剖

第一口吃到醬料像是醋的酸味，一口咬下後，那紫蘇葉的味道瞬間併發

隨著醋飯跟裡面的芥末，嗆辣過後那花枝的甜味馬上隨著辣味出現，紫蘇的香氣滿溢口中，吃完香氣久久不散

第二貫生魚片壽司是油旗魚壽司

相較於直接現吃，搭配醋飯跟擦醬汁後，本來油脂就濃郁的油旗魚在醋飯的加成下

油脂的香氣產生化學變化似的，轉化成更鮮甜的滋味

第三貫生魚片壽司是罕見的黑魽

據說這個黑魽產量相當稀少，黑魽肉質比青魽和紅魽更為細緻軟嫩，油脂更豐富，魚身相當肥厚。

第四貫吻仔魚生魚壽司

生平第一次吃到這種壽司，比起任何魚種，吻仔魚的味道比較沒有特別的香氣跟油脂

但這種壽司一開始還真不知道要怎樣吃，最後是一大口直接把所有吻仔魚吃進嘴裡

口感相當特別，喜歡嘗鮮的朋友絕對不能錯過

松露金箔白木耳

這個金箔白木耳加入了松露提味，上面還撒上些許金箔，整個貴氣感滿滿，讓人有尊爵VIP的感覺

白木耳爽脆的口感，搭配松露的香氣，挺有趣的！本以為會是甜湯，結果居然是鹹湯ㄟ

湯底有使用了兩種湯底，一種是柴魚，搭配雞肉熬煮湯底，口味真的挺特別的喔

餐後甜點是現切水果跟桂圓綠豆蒜甜湯，算是整個很完美的結尾

經過一連串的料理洗禮，從剛開始的磯煮鮑魚到生食現流生鮮魚片，到中段整尾赤魽，後面再陸續用味道更濃郁的手做壽司壓底

真的品嘗到豐富的現流海鮮滋味，同時滿足了視覺與味覺，讓人相當滿足

加碼!三葉唇時魚套餐

說真的我從來沒聽過什麼三葉唇，沒想到吃起來口感挺特殊

現蒸三葉唇

這個是我第一次看到的現流魚種，頭部偏綠，用蒸煮的方式

肉質頗有彈性且為細膩，也沒有土味跟腥味，魚刺較細

會讓人一口接一口

時魚套餐的生魚片跟無菜單料理的生魚片是一樣的

有金目鱸魚、紅魽、油旗魚

口味跟口感跟一開始介紹的相同，一樣是品質相當不錯的現流海鮮

時魚套餐內搭配的野菜也是一道讓人吃了會覺得暖呼呼的料理

裡面有娃娃菜 豆皮 南瓜 玉米筍 秀珍菇 搭配胡麻醬

吃起來清爽好開胃

尤其是這個豆皮吸滿湯汁，吃起來口感相當Q彈，也沒有因為吸附湯汁變的軟爛

鮭魚卵茶碗蒸+味噌湯

擁有滑嫩口感的茶碗蒸搭配鮭魚卵，讓整體的鮮味大提升

茶碗蒸上方還有撒上松露，讓味道更為濃郁

閃耀金黃色光芒的鮭魚卵每一顆咬爆後濃郁的鹹味在嘴裡徘徊不已

有讓人徜徉在海裡的感覺

時魚套餐提供的餐後水果與甜點跟無菜單料理的是一樣的

吃完這間礁溪順惠日海料理後，整個身體都變得暖暖的

剛好湯圍溝公園就在附近，稍微散步走過去泡湯也很剛好哦

喜愛吃現流海鮮的無菜單料理，可以來這間吃看看喔

店家/景點資訊

店家名稱：順惠日海料理店

所在地址：262臺灣宜蘭縣礁溪鄉和平路101號1樓

營業時間：日 一 二 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：039054989

評價：★★★★★ Google即時導航





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