桃園平鎮美食「香港西多士」，由香港老闆經營的正宗港式餐廳，原汁原味呈現香港茶餐廳的味道！店內販售好吃的港式點心、麵飯正餐、菠蘿油、三文治、特製西多士、港式飲料等品項，無論你愛鹹愛甜，都能在這裡一站式滿足喔！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「香港西多士」對面的平鎮區新勢市民活動中心，就設有收費地下停車場，而餐廳對面也有機車停車格方便停車！來這用餐不太需要煩惱停車的問題👍

▲店內有冷氣開放，空間寬敞舒適，氛圍還不錯，主要為兩人座及四人座，座位數不多，用餐時間很容易客滿！

▲醬料擺放在自助區，客人可以自行取用👌

【香港西多士｜完整菜單MENU】

▲這是「香港西多士」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

▲現在「香港西多士」還推出了全新的蔥油撈丁套餐，可以選擇菠蘿油或咖哩魚蛋及一杯任選80元的飲料（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

【香港西多士｜好吃的港式正餐及點心】

▲翻了翻MENU！發現想吃的品項未免也太多了吧！這次只能先嚐鮮一些～其他品項只就等下次再來征服了！

【蔥油雞排撈丁特餐320元】

▲蔥油雞排撈丁套餐還會另外附一款小食和一杯80元飲品！這樣的SET可以吃得很豐富又有飽足感！這撈丁麵條很Q很入味～是香港人很愛吃的下午茶品項！

▲店家的雞排是自行醃漬的，吃起來很入味，口感鮮嫩多汁，搭配上面的蔥油很香！還會附上一顆半熟蛋，將蛋黃搓破，把蛋液拌入麵裡，吃起來更讚💯

【咖哩魚蛋（撈丁套餐附的小食）】

▲咖哩魚蛋的口感很Q脆～是香港傳統的咖哩魚蛋味道～咖哩的味道濃而不膩口！

【鹹蛋蒸肉餅盅飯160元】

▲這道鹹蛋蒸肉餅盅飯是香港人的家常美食，這一盅的飯份量不多，建議可以再加點個小點或是西多士，可以吃得比較有飽足感！

▲這是香港人的家常味，裡面的醬油是自己炒的，醬汁吃起來帶有微微甜味不死鹹！我自己是喜歡把上面的肉餅搗碎，直接混入白飯，搭配裡面的醬汁一起享用😘

【鮮蝦仁燒賣130元】

▲鮮蝦仁燒賣是很多網友推薦的品項，這蝦仁的口感很紮實，用料蠻實在的！

【豉汁蒸排骨130元】

▲豉汁蒸排骨蒸得很透，排骨的口感特別滑嫩，吃起來也很入味，是說這湯汁不要浪費，可以拿來配飯吃，也是挺下飯的呢！

【辣汁燜鳳爪130元】

▲辣汁燜鳳爪是店家自己醃漬的，鳳爪口感軟嫩有彈性，會讓人忍不住一口接一口！

【沙嗲牛肉三文治120元】

▲這裡的沙嗲牛肉是現點現做的～熱呼呼的現炒牛肉～口感紮實有嚼勁🥰

【奶油豬60元】

▲奶油豬的口感很脆！即便放冷了口感一樣不會變，超神奇的啦！很值得點😋

【招牌西多士】

▲來到「香港西多士」必吃的肯定就是他們家的西多士啊！而且還要直上雙層的特製西多士，吃起來才有滿足感啦😍

【手作鹹蛋黃醬超厚西多士120元】

▲厚厚的吐司夾了鹹蛋黃醬，裡面的鹹蛋黃醬是店家自製的，上面搭了一片奶油，遇熱會融化在吐司上，香氣四溢！

▲如果是螞蟻人還可以額外淋上店家附的糖漿！厚厚的西多士夾了鹹蛋黃醬，鹹鹹甜甜的口味很特別，是我老公今天最愛的TOP1口味！

【粒粒花生醬西多士95元】

▲花生醬是店家特別調配的，味道很濃郁，而且上面還吃得到花生顆粒，就連花生顆粒都是店家自己烤的呢！從小細節就能看出他們的用心！這款我超愛🤗

【七喜檸檬利賓納110元】

▲底層的黑醋栗再加上七喜，呈現夢幻的漸層感！而裡面的檸檬片一定要記得搓一搓，風味會更UPUP唷！這樣酸酸甜甜的氣泡飲～喝起來就是特別開胃解膩啦😚

【樽裝絲襪凍奶茶95元】

▲樽裝絲襪凍奶茶是用傳統的香港煮茶方法，並堅持使用高成本的黑白淡奶製作！將冰塊加在外面的容器，讓客人可以喝到冰飲，不會因為加了冰塊而稀釋了奶茶的濃度！

整體來說，這間「香港西多士」是平鎮難得一見的港式飲茶專賣店，周邊停車便利，餐點選擇豐富多元！這天用餐下來特別喜歡蔥油雞排撈丁特餐、奶油豬、手作鹹蛋黃醬超厚西多士、粒粒花生醬西多士！未來再訪還會想吃吃看其他的餐點品項😋

***本文感謝「香港西多士」邀約,內文為真實感受分享***

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