猶記的上一次來南投水里、車埕走跳轉眼已經是好多年的事情，而最近蔬果姐妹吵著要到車埕體驗木製品的DIY，於是就安排假日來南投水里、車埕吃吃喝喝，順便去玩樂，而這一次就來分享我們來到水里、車埕吃喝的小吃美食給你們參考囉！

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【南投水里-概要介紹】

南投水里舊名「水裡坑」，日治時期原屬新高郡集集街。戰後初仍為集集鎮所轄，在1950年7月1日獨立設水裡鄉，1966年8月1日改稱水里鄉至今。而在1970年代水里曾因伐木業興盛，又有「小台北」之稱。

目前水里商業主要分布於市區內又以火車站前的水里市場商圈的民族路、太平街、市場街等較為熱鬧，提供水里居民日常生活所需，食、衣、住、行、育、樂等；而車埕商街除了早期因林業發展形成，近年新興的觀光產業更為車埕商圈注入新的活力，林班道商街的設立，使車埕商圈多了教學與觀光體驗的機會。好啦！廢話不多說，就跟著我們一起來吃吃喝喝！

●阿婆慢慢麵

中午左右時間才營業的阿婆慢慢麵，隱身在市場內的巷弄，這是在地姑娘推薦我們來這一定要來品嘗的在地麵館！



人多時可請店家協助幫忙安排位子，不少在地人都是直接自己去找位子坐下後點餐，餐點必點就是扁食麵以及蔥油乾麵，價位便宜，份量也算夠，扁食都是當日現包，肉的味道很鮮甜沒有豬腥味，麵類也都還算不錯，只是遇到多人時，需要花點時間等候。

阿婆慢慢麵

營業時間：11:00-15:00

營業地址：南投縣水里鄉市場街39號

來到水里遊玩，我們一定會到水里老擔來吃東西。

每次來一定都會點上一碗大腸麵線、臭豆腐還有一條米腸，餐點價位都不會很貴，用料也很實在，只是建議大家要避開用餐時間前往，要不然等候餐點的時間會有點久喔！

水里老擔

營業時間：10:30-19:30(周四公休)

營業地址：南投縣水里鄉民權路143號

營業電話：049-277-0451

●董家三兄弟肉圓-老店

來到水里就一定要吃肉圓，這裡走到哪都可以看到肉圓店，又以董家三兄弟肉圓最為有名，小小的水里市區就有三間，吃來吃去就最喜歡老店這家，也可以說老店的生意最好！

董家三兄弟肉圓-總店

營業時間：14:20-17:30

營業地址：南投縣水里鄉民族路342號

營業電話：0920-278-338

來到好山好水的南投水里遊玩，就絕對不可以錯過水里二坪山上的二坪冰店，平價又好吃的枝仔冰，欣賞水里的風景，真的讓人感到愜意又舒適。



二坪冰店的冰品選擇很多元化，價格從8元到25元都有，選項高達16款可以選擇；另外也有賣咖啡喔！除了買單支現場享用外還有綜合冰品可以選擇，不論外帶或是團購都很適合，若沒有帶到保溫箱(盒)，二坪冰店另有販售保麗龍盒作保冰用。

二坪冰店

營業時間：09:00-18:00

營業地址：南投縣水里鄉二坪路20號

營業電話：049-2774267

●二坪大觀冰店

我們夫妻倆每次來水里二坪吃冰都只會到一旁的二坪冰店，這次來就決定往上開一點點來到二坪大觀冰店體驗看看，真心說冰品的種類、口感、價位都大同小異，主要差在二坪冰店有景色可以欣賞，而二坪大觀冰店就是單純吃冰休憩的地方！



來到二坪大觀冰店要買冰，這邊有小規矩，那就是零售買散或是買標準箱裝(綜合冰、清冰)可以直接到櫃台去點選、付錢；而要自選裝箱的就要填單並抽號碼牌。這天我們就單純買了三支冰棒跟紅龍果冰淇淋來品嘗，自己蠻喜歡紅龍果冰淇淋喔！

二坪大觀冰店

營業時間：09:00-18:00

營業地址：南投縣水里鄉二坪路41號

營業電話：049-277-5465

●董家三兄弟肉圓(四弟的店)

在南投水里提到董家肉圓絕對無人不知，因為實在太有名了！想必大多數的朋友都會選擇到董家三兄弟-老店用餐，但真心說水里有三家董家肉圓，也都是師出同門，其實口感都大同小異！



這天來到民生路上看到董家三兄弟肉圓(四弟的店)也是大排長龍，生意也是好到爆，肉圓吃法當然就是要記得外皮吃到之後，留一些筍丁、肉末再去淋上大骨湯，肉圓二吃真的挺不錯。

董家三兄弟肉圓(四弟的店)

營業時間：13:00-18:00

營業地址：南投縣水里鄉民生路299號

營業電話：049-277-0355

●車埕老街梅酒香腸

在水里市區吃飽喝足後才來到車埕商圈這走跳，有一陣子沒走到車埕老街這條了，就帶著蔬果姐妹慢慢走上來，說實在，這條老街上沒什麼好吃喝，唯一吸引我們的只有梅酒香腸，梅酒香腸外層烤的恰恰，內餡的豬肉肥瘦適中，也沒什麼酒味，小孩一口一口的瞬間吃完。

●木茶房-木桶便當創始店

來到車埕車站商圈走跳遊玩，不免就是想要買份很有特色的木桶便當，但便當價格真的很不親民，這可是我們吃過最貴的便當！畢竟一個木盒價位就不低。



這天我們選擇的是燻烤雞腿木桶便當，自己是還滿喜歡他們的配菜以及雞腿的燻烤香氣，而外帶贈送的紅茶，Ann和榜哥都蠻喜歡的喔！

木茶房-木桶便當創始店

營業時間：10:00-18:00

營業地址：南投縣水里鄉民權巷5號

營業電話：049-2772873

●致翔臭豆腐

從車埕車站商圈離開準備又來到水里市區吃吃喝喝時，無意間的看到這家致翔臭豆腐，就拉著榜哥一起來享用。



各點一份小份的臭豆腐跟大腸麵線都是均一價，而愛吃辣的朋友也一定要加他們的特製辣椒醬，而他們的臭豆腐炸得外酥內嫩且外皮又薄又酥脆，小小咬下一口就可吃到豆腐的臭氣，真的很推薦！大腸麵線則是柴魚香氣很夠，加辣來吃也很不錯喔！

致翔臭豆腐

營業時間：14:00-21:00(周四公休)

營業地址：南投縣水里鄉131線道29號

營業電話：0921-742-259

●水里站前麵攤老店(燕意麵)

在水里市區算是在地老字號麵攤。(現在搬家囉！保留這照片主要是讓大家回憶)

N年前來友人家遊玩時，消夜就大力推薦我們要來這吃吃喝喝，吃麵喝湯都樣樣來，也推薦我們要喝喝看豬腦湯，這可是在北部少見的湯品喔！



以前可是營業時間一到，饕客們就是直接把客運站包圍住，直接在戶外露天的空間下用餐，但現在他們已經搬家囉！搬到了7-11隔壁，提供了更舒適的用餐環境給大家，而他們家的所有餐點價位都不貴，份量也很夠，店家也超級親切熱情，重點是餐點好吃，很有味道喔！

水里站前麵攤老店(燕意麵)

營業時間：16:30-23:30(周四公休)

營業地址：南投縣水里鄉民生路168號

營業電話：0917-662-891

Ann和榜哥介紹了以上來到南投水里遊玩可以吃喝的平價小吃美食，但還是有幾家因為我們有些許的距離以及吃不下而沒拜訪到，而這一次就來真心推薦致翔臭豆腐、水里站前麵攤老店(燕意麵)、董家三兄弟肉圓-老店還有水里老擔的米腸，找時間我們還會繼續再到水里繼續吃吃喝喝！