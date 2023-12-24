繼上次來ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤吃過個人鍋，這次朋友聚會我馬上想到可以來吃他們家的海陸饗宴！這家位於鳳山青年路上，附近就是文山特區、正修大學，所謂的鳳山美食一級戰區。沒有兩把刷子，是沒辦法在這生存的。

▼入內環境，左右兩邊是半開放式包廂，可以容納多人聚餐。中間則是個人用餐吧台區。

▼在這裡用餐都有飲料跟泰國明果冰淇淋無限供應！

▼這次我們四個就是來吃海陸大餐的。四個人每個人可以選一盤肉，一種海鮮，主食提供白飯/讚岐烏龍麵/春雨/科學麵。肉品提供美國牛兩種，澳洲牛舌，台灣豬兩種，溫體雞跟櫻桃鴨。海鮮則有紅蟳，天使紅蝦，白蝦，草蝦，中卷，文蛤，蚵仔，魚片，石斑魚，生食干貝，巴沙魚。真的是應有盡有。

▼這次湯底我們選擇的是膠原豚骨跟冬季限定的麻油雞！肉品選擇美國prime霜降牛，美國prime牛翼板，台灣梅花豬，台灣香草玫瑰豬。ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤出餐速度很快，沒一會整桌豐盛上菜，肚子餓了餓了！

▼吃火鍋一定要搭配霜降牛，所謂霜降牛是因為牛肉在生長過程中，由於寒冷天氣導致脂肪在肌肉組織中析出，形成微小的霜降晶點，使得牛肉更加鮮嫩可口，而且還是頂級prime等級。搭配火鍋涮一下，風味十足！

▼台灣豬要好吃，就要看其豐富的肌肉質地和均勻的油花分佈。ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤提供的梅花豬，涮過後Q彈有勁，非常好吃！

▼台灣香草玫瑰豬則是我們第一次吃到，取自香草豬肩胛部，油脂肌肉肥瘦交疊，口感Q彈，富含不飽和脂肪酸與抗氧化物，油脂脆甜不膩口。有號稱豬肉的LV，口感香氣十足。

▼Prime牛肉是美國肉品分級體系中的最高級別之一，翼板部位通常非常嫩滑，豐富的內在油花，嫩滑、多汁和濃郁的牛肉風味，愛吃牛的朋友別錯過！

▼我們挑了四種海鮮，滿滿一盤！眼睛都亮起來了！尤其他的蛤蠣超大的！

▼眼尖的朋友應該發現怎麼有多一盤蝦子！因為店家舉辦留評論玩轉盤的活動，竟然轉到白蝦一盤！

▼附的菜盤也是滿滿一碗，非常大方！

▼餓了餓了！大家開動！豚骨湯底真的是熬出膠原蛋白，非常濃郁！我這個喝湯控，還沒吃就先來兩碗湯！

▼冬季限定麻油雞味道適中，在這個天氣特別暖呼呼！絕對不輸外面的專賣店！

▼而且湯底不是只有湯，還有雞肉耶，真的超划算！

吃飽飯足別忘了還有冰淇淋可以享用！這次人均價675元，可以享受舒適用餐環境，美國prime等級肉品，新鮮的海鮮，以及滿滿的菜盤甜點，真的是很划算。難怪在這個鳳山美食一級戰區打響名號，這家很推多人聚餐，座位很舒適，價格合理實在！

ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤

地址：高雄市鳳山區青年路二段455號

營業時間：11:00-00:00

電話：07 777 6561

粉專：https://reurl.cc/eDkMNQ



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