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羅東美食【冰雪雪花冰｜冰淇淋｜咖哩專賣】是冰雪羅東林場店，新型態店面專賣冰品與咖哩，有別於老店的排餐與雪花冰。店家就位於羅東林業文化園區旁，附有免費停車場，不想在羅東夜市人擠人的朋友，也可以在此一嚐雪花冰的美味，也是寵物友善餐廳哦。附近景點必玩的羅東林場、kids扣屋、木育森林、林場肉羹，羅東一日遊玩起來！
冰雪咖哩羅東林場店 店家資訊
- 地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路76號
- 營業時間：11：30~20：30(平日到20：00)
- 電話：03 955 3508
冰雪咖哩羅東林場店 交通停車
【大眾運輸】
- 搭台鐵於羅東火車站下，免費觀光巴士橘線、紅線，在羅東林場站下車，步行3分鐘抵達
- 羅東火車站前站出口，直行至中正北路口右轉，沿中正北路直行步行約25分鐘抵達
【自行開車】Google導航輸入冰雪林場店即可到達
【停車場】一旁有付費停車場(林場停車場)，開車來很方便
冰雪咖哩羅東林場店 空間環境
這家冰雪雪花冰｜冰淇淋｜咖哩專賣其實是羅東夜市內冰雪老店的另一力作。其他還有宜蘭爾本店、羅東竹林店、礁溪店
但這裏的營業品項比較不同，店裏只賣冰品和咖哩 這二種。
這家店就位於羅東林業文化園區旁，因為周遭沒什麼建築物，非常醒目。來往這一帶的朋友應該常看到
店裏的陳設簡單又清爽。空間也滿大的
老式的刨冰機
其實這種椅子不好坐!!! 但因為大部份的客人都是吃完就離開的，所以也還好啦
牆上掛著冰雪的故事，這家可是陪伴許多宜蘭人長大的在地老店啊
這裏是寵物友善餐廳，低消是每人一份餐點
冰雪咖哩羅東林場店 菜單價位
菜單有照片可以參考，非常方便
冰雪引以為傲的雪花冰
畢竟是年輕人開的店，所以點餐、出餐的方式也比較現代化，拿餐點到櫃台點完後，再依號碼取餐就好了
冰雪咖哩羅東林場店 心得評價
我們點了日式烤翅起司咖哩和炙燒奶油麻糬舒肥雞，出餐的方式像是日式定食，一碗咖哩飯+ 菜+湯
炙燒奶油麻糬舒肥雞
炙燒奶油麻糬舒肥雞口味算是還不錯啦!! 上桌時炙燒的香氣真迷人，咖哩香醇濃郁
多了點軟Q的麻糬，口感真有趣
日式烤翅起司咖哩
日式烤翅起司咖哩
雞肉外表香酥，裏面軟嫩可口
花生雪花冰+小湯圓
我們點了經典雪花冰(花生口味)+ 小湯圓，就是冰雪特製雪花冰囉
佐料共有14種可選，價錢不一
冰涼可口的花生雪花+ 熱熱的湯圓，這也是另類的燒冷冰!! 花生香濃，湯圓軟Q，當做最甜點真的太棒了
冰雪咖哩羅東林場店 附近景點美食
附近有著名景點及美食有羅東林場、廣興做粿、林場肉羹、魏姐包心粉圓，逛完必定要來享受美食的啊!
冬山老店廣興做粿一家飄香數十年的米食名店，現在分店就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!廣興做粿林場店主要販賣米苔目、草ㄚ粿，紅龜粿、蘿蔔糕、芋頭糕、麻糬、油飯、芋頭巧、碗粿~~料好實在，碗粿一碗只要30元! 假日還有古早味的九層炊哦，現在就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!➤廣興做粿林場店 詳細圖文介紹
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