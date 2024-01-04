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羅東美食【冰雪雪花冰｜冰淇淋｜咖哩專賣】是冰雪羅東林場店，新型態店面專賣冰品與咖哩，有別於老店的排餐與雪花冰。店家就位於羅東林業文化園區旁，附有免費停車場，不想在羅東夜市人擠人的朋友，也可以在此一嚐雪花冰的美味，也是寵物友善餐廳哦。附近景點必玩的羅東林場、kids扣屋、木育森林、林場肉羹，羅東一日遊玩起來！

冰雪咖哩羅東林場店 店家資訊

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路76號

營業時間：11：30~20：30(平日到20：00)

電話： 03 955 3508

冰雪咖哩羅東林場店 交通停車

【大眾運輸】

搭台鐵於羅東火車站下，免費觀光巴士橘線、紅線，在羅東林場站下車，步行3分鐘抵達 羅東火車站前站出口，直行至中正北路口右轉，沿中正北路直行步行約25分鐘抵達

【自行開車】 Google導航輸入冰雪林場店即可到達

【停車場】 一旁有付費停車場(林場停車場)，開車來很方便

冰雪咖哩羅東林場店 空間環境

這家冰雪雪花冰｜冰淇淋｜咖哩專賣其實是羅東夜市內冰雪老店的另一力作。其他還有宜蘭爾本店、羅東竹林店、礁溪店

但這裏的營業品項比較不同，店裏只賣冰品和咖哩 這二種。

這家店就位於羅東林業文化園區旁，因為周遭沒什麼建築物，非常醒目。來往這一帶的朋友應該常看到

店裏的陳設簡單又清爽。空間也滿大的

老式的刨冰機

其實這種椅子不好坐!!! 但因為大部份的客人都是吃完就離開的，所以也還好啦

牆上掛著冰雪的故事，這家可是陪伴許多宜蘭人長大的在地老店啊

這裏是寵物友善餐廳，低消是每人一份餐點

冰雪咖哩羅東林場店 菜單價位

菜單有照片可以參考，非常方便

冰雪引以為傲的雪花冰

畢竟是年輕人開的店，所以點餐、出餐的方式也比較現代化，拿餐點到櫃台點完後，再依號碼取餐就好了

冰雪咖哩羅東林場店 心得評價

我們點了日式烤翅起司咖哩和炙燒奶油麻糬舒肥雞，出餐的方式像是日式定食，一碗咖哩飯+ 菜+湯

炙燒奶油麻糬舒肥雞

炙燒奶油麻糬舒肥雞口味算是還不錯啦!! 上桌時炙燒的香氣真迷人，咖哩香醇濃郁

多了點軟Q的麻糬，口感真有趣

日式烤翅起司咖哩

日式烤翅起司咖哩

雞肉外表香酥，裏面軟嫩可口

花生雪花冰+小湯圓

我們點了經典雪花冰(花生口味)+ 小湯圓，就是冰雪特製雪花冰囉

佐料共有14種可選，價錢不一

冰涼可口的花生雪花+ 熱熱的湯圓，這也是另類的燒冷冰!! 花生香濃，湯圓軟Q，當做最甜點真的太棒了

冰雪咖哩羅東林場店 附近景點美食

附近有著名景點及美食有羅東林場、廣興做粿、林場肉羹、魏姐包心粉圓，逛完必定要來享受美食的啊!

▼羅東林場一日遊森林鐵道.露天咖啡館.親子館.環池步道

廣興做粿林場店

冬山老店廣興做粿一家飄香數十年的米食名店，現在分店就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!廣興做粿林場店主要販賣米苔目、草ㄚ粿，紅龜粿、蘿蔔糕、芋頭糕、麻糬、油飯、芋頭巧、碗粿~~料好實在，碗粿一碗只要30元! 假日還有古早味的九層炊哦，現在就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!➤廣興做粿林場店 詳細圖文介紹

北門綠豆沙牛乳大王羅東店

全宜蘭最有名的40年飲料老店，在羅東林場對面開了分店!招牌是木瓜牛奶、芋頭沙、綠豆沙，濃醇香。每到假日往往排上長長的人龍。現在店面新穎，還採用新式的點餐機呢➤北門綠豆沙牛乳大王羅東店

夏蕾義式冰淇淋

宜蘭少數販賣義式冰淇淋的店家，義式冰品乳脂只有8%，加上用在地小農水果入味， 非常清爽健康。最特別的正店家蒐藏好幾百隻的庫伯力克熊，新奇有趣超好拍，快來店裏享受不發胖的義式冰品吧，享受被熊熊包圍的感覺!➤夏蕾義式冰淇淋 詳細圖文介紹

林場肉羹

羅東林業文化園區旁50年老店推薦必推林場肉羹，逛完必定要來享受美食的啊!➤林場肉羹 詳細圖文介紹





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