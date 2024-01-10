今天帶大家吃一家24小時營業的平價火鍋店

"九鼎鍋-台南開元店"

現在台南火鍋市場越來越競爭

除了火鍋本身的口味及配料不能馬虎

自助吧內容是否夠豐富也是很多人在意的點

九鼎鍋雖然剛開業沒幾個月就迅速累積一票忠實顧客

店內自助吧:飲料、冰沙、麵食、炸物、霜淇淋、肉燥飯

通通無限量供應

重點是一鍋只要180元起，根本就超佛的阿

用餐這天是下午離峰時間

店內座位也還是坐了約五分滿真的很厲害

【九鼎鍋_開元店 菜單】

店內光是鍋物的選項就有33種

除了常見的口味也有多種精選鍋物

像是花雕雞鍋跟牛腩鍋都是一般小火鍋店比較少見的

另外也有4種素食的鍋物可以選擇

以這樣的價位

店內提供的自助吧內容可以說是很頂的

光是飲料就有可樂、茶飲、咖啡、果汁...等

麵類有 鍋燒意麵、雞絲麵、蒸煮麵、冬粉、科學麵

點心類有 爆米花、餅乾、薯條、甜不辣

光是吃這些就已經讓人覺得超滿足

那個炸甜不辣條真的會讓人停不來的一直吃

真的很邪惡

【醬料區】

醬料區旁邊有白飯跟肉燥

大家可以隨喜好搭配蔥花或是辣椒DIY自己專屬的肉燥飯

愛吃辣的芯爸另外加上蔥花跟辣椒

又香又辣的麻辣肉燥飯直接給他扒起來

就是舒服阿

【海鮮總匯鍋+牛五花】

海陸總匯鍋非常適合想吃肉又想吃海鮮的朋友

每份鍋都有五片肉

也可以加價換成其他不同肉品

鍋裡配料有多種火鍋料、蔬菜、菇類

吃起來一點也不單調

另外搭配的海鮮拼盤也是相當澎湃

光是海鮮種類就有6種

蝦子、多利魚、蛤仔、干貝、帆立貝、魷魚

如果想要幫湯頭升級的記得加點一份"牛奶熊"

30元就可以擁有療癒系牛奶熊

海鮮總匯鍋煮過整個湯頭鮮美到不行

一次還可以大啖多種海鮮真的過癮

【花雕雞鍋】

想吃花雕雞不用呼朋引伴

來這一個人也可以輕鬆品嚐功夫花雕雞鍋的美味

這裡的花雕雞本身已經煮到入味

所以不管是雞肉還是湯頭

都可以感受到濃郁的花雕香氣

冷冷的天氣喝這種帶酒香的鍋物身體特別暖和舒服

往鍋裡一撈發現那塊可不是一般豆腐而是"臭豆腐"

臭豆腐控芯媽一整個雀躍到不行

科學麵吸附了花雕雞湯頭，讓整體風味提升不少

讓人越吃越唰嘴，還好這裡的麵類是無限量供應

可以盡情的享用

如果想要再吃得更豐富一點

推薦大家可以加點臭豆腐、炸餛飩

都是可以直接品嚐的特色單品

其他火鍋料單點價格也都很平實

點起來不用擔心荷包縮水

最後可別忘了還有霜淇淋、冰淇淋可以餵飽一下甜點胃

芯媽挖了幾球冰淇淋搭配爆米花一起享用

一整個質感UP UP

其實吃這種有自助吧的餐廳

只要發揮創意就可以自己變化出多種吃法

【九鼎鍋-台南開元店 】| FB

台南市北區開元路113號

06-2005529

24小時營業

文章標籤