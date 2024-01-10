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《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業美味不間斷"九鼎鍋-台南開元店 "

2024-01-10 22:49:58 八字眉芯芯 人氣：109
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窩客好文

八字眉芯芯

發表篇數：305篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：九鼎鍋開元店
phone06-2005529
place台南市北區開元路113號113號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

今天帶大家吃一家24小時營業的平價火鍋店

"九鼎鍋-台南開元店"

現在台南火鍋市場越來越競爭

除了火鍋本身的口味及配料不能馬虎

自助吧內容是否夠豐富也是很多人在意的點

九鼎鍋雖然剛開業沒幾個月就迅速累積一票忠實顧客

店內自助吧:飲料、冰沙、麵食、炸物、霜淇淋、肉燥飯

通通無限量供應

重點是一鍋只要180元起，根本就超佛的阿

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

用餐這天是下午離峰時間

店內座位也還是坐了約五分滿真的很厲害

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

【九鼎鍋_開元店 菜單】

開元.png

店內光是鍋物的選項就有33種

除了常見的口味也有多種精選鍋物

像是花雕雞鍋跟牛腩鍋都是一般小火鍋店比較少見的

另外也有4種素食的鍋物可以選擇

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

以這樣的價位

店內提供的自助吧內容可以說是很頂的

光是飲料就有可樂、茶飲、咖啡、果汁...等

麵類有 鍋燒意麵、雞絲麵、蒸煮麵、冬粉、科學麵

點心類有 爆米花、餅乾、薯條、甜不辣

光是吃這些就已經讓人覺得超滿足

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

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那個炸甜不辣條真的會讓人停不來的一直吃

真的很邪惡

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

【醬料區】

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

醬料區旁邊有白飯跟肉燥

大家可以隨喜好搭配蔥花或是辣椒DIY自己專屬的肉燥飯

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

愛吃辣的芯爸另外加上蔥花跟辣椒

又香又辣的麻辣肉燥飯直接給他扒起來

就是舒服阿

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【海鮮總匯鍋+牛五花】

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

海陸總匯鍋非常適合想吃肉又想吃海鮮的朋友

每份鍋都有五片肉

也可以加價換成其他不同肉品

鍋裡配料有多種火鍋料、蔬菜、菇類

吃起來一點也不單調

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

另外搭配的海鮮拼盤也是相當澎湃

光是海鮮種類就有6種

蝦子、多利魚、蛤仔、干貝、帆立貝、魷魚

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如果想要幫湯頭升級的記得加點一份"牛奶熊"

30元就可以擁有療癒系牛奶熊

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海鮮總匯鍋煮過整個湯頭鮮美到不行

一次還可以大啖多種海鮮真的過癮

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【花雕雞鍋】

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

想吃花雕雞不用呼朋引伴

來這一個人也可以輕鬆品嚐功夫花雕雞鍋的美味

這裡的花雕雞本身已經煮到入味

所以不管是雞肉還是湯頭

都可以感受到濃郁的花雕香氣

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

冷冷的天氣喝這種帶酒香的鍋物身體特別暖和舒服

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

往鍋裡一撈發現那塊可不是一般豆腐而是"臭豆腐"

臭豆腐控芯媽一整個雀躍到不行

科學麵吸附了花雕雞湯頭，讓整體風味提升不少

讓人越吃越唰嘴，還好這裡的麵類是無限量供應

可以盡情的享用

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

如果想要再吃得更豐富一點

推薦大家可以加點臭豆腐、炸餛飩

都是可以直接品嚐的特色單品

其他火鍋料單點價格也都很平實

點起來不用擔心荷包縮水

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

最後可別忘了還有霜淇淋、冰淇淋可以餵飽一下甜點胃

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

芯媽挖了幾球冰淇淋搭配爆米花一起享用

一整個質感UP UP

其實吃這種有自助吧的餐廳

只要發揮創意就可以自己變化出多種吃法

《台南火鍋》超高CP值平價自助吧吃到飽個人鍋物，24小時營業

【九鼎鍋-台南開元店 】| FB

台南市北區開元路113號

06-2005529

24小時營業

 

文章標籤

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