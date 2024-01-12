新竹最美日式火鍋餐廳非「裏月·晴酒」莫屬！耗資六千萬元打造，全程桌邊服務，給你最尊榮頂級的享受！若有點活體雪場蟹，還有蟹膏粥可以享用！

新竹最美日式火鍋餐廳非「裏月·晴酒」莫屬！耗資六千萬元打造，聘請日本設計師，運用日本傳統工法，主要以扁柏、岩石等等打造，兩層樓的挑高空間，氣派又高雅！「裏月·晴酒」主打日本傳統木蓋鑄鐵鍋料理，用餐起來更有日式氛圍感，提供全程桌邊服務，給你最尊榮頂級的享受！湯頭更是選用龍蝦、烏骨雞新鮮食材下去熬煮，每一口湯都是精華。肉品方面，嚴選純正血統的日本A5黑毛和牛，還把水族缸搬進店裡，活體雪場蟹、龍蝦都給你最新鮮的品質！每份套餐還包含前菜、季節時蔬菜盤、米飯麵食、頂級肉品、海鮮盛合、飲料及日式甜點，整體吃下來超有飽足感！如果點雪場蟹的話，還有蟹膏粥可以享用，「裏月·晴酒」不僅提供極致的食材質量，同時擁有日本文化及藝術氛圍的用餐空間，情侶約會、家庭聚餐來這準沒錯。

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

「裏月·晴酒」就位在竹北仁愛國中附近的縣政十三路上，周圍是寧靜的住宅區，開車族建議停在「竹北停十五停車場」或是博愛國中周圍的路邊收費停車格，步行過來都不會太遠，如果是預約2F板前料理，則可以預約門口的停車位。

「裏月·晴酒」店外觀以扁柏、岩石、木質色調打造，日式禪風的舒適感，帶給人心靈平靜的感覺，更厲害的是店內裝潢，牆面、梁柱、桌椅都是以實木打造，店門口還有個雕刻藝術品，最令人讚嘆的是吧檯正上方仿天燈造型的設計，完全沒有柱子支撐，以完美平衡的方式吊掛上去，讓整間店更充滿氣派氛圍感。

因為是複合式餐廳，才取了「裏月·晴酒」這個名字，1F提供日本傳統圍爐裏鍋物，主要供應日本A5和牛以及活體海鮮，有單人或雙人套餐可以選擇，更有半開放式包廂的用餐空間，2F則為高檔的日式Omakase料理，全採預約制。

🔺日式甘香麻油套餐 $5990

包含前菜、季節時蔬菜盤、米飯麵食、麻油雞湯鍋、肉品擇一、海鮮盛和、甜點、飲料

🔺甘香麻油飯、初月酒香肉拌飯 $159

🔺澳洲和牛紐約客 $1980

🔺鱈場蟹 $時價秤重

「裏月·晴酒」全程桌邊服務，酌收10%服務費。一上桌就先給你熱毛巾擦擦手，真的是很貼心的服務。

三樣小菜包括蓮藕、柚子蘿蔔、黃金泡菜，吃不夠都能免費續。

前菜是白帶魚佐主廚特製蔬果芋泥醬料，放入嘴裡輕輕抿一下就化開，融合海味、蔬菜鮮甜及芋泥濃稠口感，非常有水準的前菜。「蟹肉茶碗蒸」不只有蟹肉在裡頭，還吃得到魚肉、蝦肉，水嫩的蒸蛋帶有柴魚高湯香氣，是我吃過最頂的茶碗蒸之一。

「甘香麻油飯」有滿滿的菇類、香而不辣的嫩薑，入口麻油香氣十足且完全不油膩。「初月酒香肉拌飯」完全是大人味高級版滷肉飯，以豬肉、牛肉、鴨肉、北海道鮮奶油、清酒下去滷製而成，蛋黃劃破瞬間，真的讓人口水直流，滷肉的香氣混合淡雅的酒香及奶香，真的好讚。不能錯過的還有這個「日式寬版烏龍麵」，免飛日本，在這裡就能吃到，彈牙的口感真的很棒，難怪在日本會那麼火紅。

「火烤蟹身」味道比火鍋煮的更鮮甜，每一塊蟹殼裡都有飽滿的肉，不管烤的、煮的都很好吃。

以質感方形木盒裝盛的「季節時蔬菜盤」，共有約15種左右的食材，以當季蔬菜為主，還有一些手工火鍋料。

「酒香龍蝦白湯」以新鮮波士頓龍蝦與蔬菜一起爆炒後，再加入40%威士忌，點火揮發酒精後，再注入海鮮白湯就完成這營養滿點的鍋底啦！

這海鮮白湯可是一比一還原香港米其林餐廳的湯頭，湯頭非常鮮美又有龍蝦肉可以吃，很推薦加點！

「麻油雞湯鍋」使用大量烏骨雞、雞佛、嫩薑下去煸炒後，再加入上等麻油，湯頭清潤甘甜，喝一口身體都暖了起來，還不用擔心上火！不得不說，這雞肉的量真的給的不少，光吃鍋底就先飽一半！

「澳洲M9+牛小排」這粉色的肥美油花，看起來也太誘人了吧！牛小排邊緣兩側帶有軟筋，不影響軟嫩的口感，咬起來鮮甜又多汁，滿口油脂香氣，肉片還帶點厚度，吃起來有夠滿足。

「澳洲和牛紐約客」油花更美，肉質更軟嫩，幾乎是入口即化，口感完全不輸給日本和牛。

「海鮮盛和」包括澎湖牡蠣、黑斑海草蝦、日本大干貝、非洲巨型海虎蝦，蝦類是從基隆港新鮮直送，手臂大的海虎蝦，不只大尾，肉質還很鮮甜彈牙，根本就是一尾小龍蝦！沒小多少的「黑斑海草蝦」口感一樣脆彈，而且還有桌邊剝蝦服務，也太爽了吧。大顆飽滿的澎湖牡蠣、日本大干貝一樣非常鮮甜好吃。

來「裏月·晴酒」絕對不能錯過活體逸品「雪場蟹」，也就是俗稱的帝王蟹，每隻都重達2公斤以上，會以一蟹四吃方式料理，包括蟹腳煮火鍋、火烤蟹身、蟹肉茶碗蒸、蟹膏粥。

蟹腳長到快放不進鍋裡，煮好的蟹肉白中透紅，碩大的蟹腳肉能輕鬆從蟹殼剝下，充滿海味的鮮甜肉質，不需沾醬就很好吃，真的吃過就回不去啦！

最後重頭戲絕對是這鍋「蟹膏粥」，把涮過和牛的「龍蝦白湯」鍋底，倒入一整碗蟹膏，煮成粥糜後，再打入雞蛋攪拌均勻收汁，最後撒上海苔、蔥花就能開動，每一口都是濃郁又豐富的滋味，真的是太滿足了！

飲料部分，「紅玉紅茶」選用台茶18號，以冷泡方式沖泡，喝起來回甘帶有蜜香，順口不苦澀。抹茶控必點「靜岡抹茶拿鐵」，上層是厚厚的奶蓋，濃郁奶香中帶有回甘的青草香氣，口感濃郁但不膩口。「水果茶」是以百香果為基底，加入手工熬煮鳳梨醬，香甜又有層次！

體驗日式和牛火鍋搭配來自世界各地的葡萄酒嗎？獨特的味覺饗宴值得讓你來一趟「裏月·晴酒」。

每款都是當地有名氣的葡萄酒，有５杯、８杯選擇，當天有喝到充滿果香的「義大利威尼托氣泡酒」、加入麝香葡萄釀製的「西班牙加泰隆尼亞氣泡酒」、日本「山形縣的白葡萄酒」、德國「萊茵黑森橘酒」，還有法國「羅亞爾河紅酒」、「貴腐甜白酒」及澳洲「阿德莱德山桃紅酒」等等，一次嚐遍世界各地的葡萄酒！

飯後甜點有顏色很美的「裹月花見糰子」、「日式和菓子」以及「雪梨桂花盅」，整體甜度都不會太高，而且份量剛剛好，當作甜點收尾根本完美。

「裏月·晴酒」匯聚了日本料理的傳統與創新，新鮮上乘的食材、日本美學的裝潢以及專業的熱情服務，絕對是我吃過新竹最頂級的日式火鍋餐廳。