【新竹食記】金老爹港式點心

新竹的港式料理之前也吃過不少間，但大多是點點心這類的連鎖店，這間金老爹主打平價港式料理，有各式港式點心，經典的炒飯炒麵也都有，餐廳沒有過多的裝潢和氣派的用餐環境，要不是上方的紅色招牌，經過門口還以為是一般民房呢！

開車前往可停對面的光復橋下路邊停車場，過個馬路就到停車很方便。

▲餐廳的門口走廊可以停放機車，右邊貼了一張香港維多利亞港的夜景。

▲餐廳用餐空間寬敞乾淨，與鄰桌間的距離也不會太壅擠。

▲醬料台有提供各式醬料、餐具和兒童餐具。

▲金老爹港式點心菜單：有單點類的各式點心，如果有選擇障礙的人可直接點餐廳配好的2人、4人、8人套餐。

▲普洱茶：每桌免費提供一壺茶，普洱茶喝起來蠻溫和的，順順的很舒服的茶。

▲蝦仁腸粉 95元：外皮滑嫩細緻，內有一整顆完整的蝦仁，蝦仁有脆度很新鮮，醬油鹹度剛好有香氣不死鹹。

▲蝦仁炒飯 150元：炒飯粒粒分明有濃郁的鍋氣，蛋香也均勻分布在米粒間，炒飯也吃得到整顆蝦仁用料很實在。

▲臘味炒飯 120元：內有臘肉和紅蘿蔔，臘肉的香氣不是很明顯，本以為臘肉的口味會比較重，結果吃起來鹹度很剛好。

▲三色蒸餃 80元：一籠有三粒蒸餃，有白黃綠三種不同顏色外皮，但內餡其實是一樣的。

▲內餡有香菜、青蔥、紅蘿蔔、蝦泥等餡料，外皮有Q度內餡扎實。

▲韭黃炸春捲 80元：春捲外皮炸得金黃酥脆，內餡有濃濃的韭菜香氣，吃起來很清爽沒有油膩感。

▲蜜汁叉燒酥 85元：本來以為這道應該是鹹的，結果意外的發現是甜的，甜滋滋的蜜汁與叉燒搭配得相當好，兩者完美融合。

▲香酥焗蛋塔 85元：蛋塔老實說蠻普通的，表層沒有焦糖的焦香感，餅皮太軟不夠酥，這道點心比較不推。

雞蛋糕短評：在地老字號港式餐廳，店內用餐空間大座位多，炒飯有濃濃鍋氣蝦仁蝦很大顆有脆度，叉燒酥、腸粉、燒賣也不錯吃，整體價格中等。



用餐環境★★★☆

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★★



金老爹港式點心美食資訊：

地址：新竹市東區光復路二段531號

電話：035611699

官網：金老爹港式點心

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00(周一公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤