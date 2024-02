Last Updated on 26 1 月, 2024 by 馬克的足跡

終於讓馬克找到台中好吃的飯糰了,馬克從小就很喜歡吃飯糰,吃到好吃的飯糰就會雀躍很久,這次要跟大家介紹比拳頭還要大的飯糰,就是在台中漢口街的手御飯丸,口味很多但價格都是銅板價唷!

Contents

基本資訊

手御飯漢口店

地址: 404台中市北區漢口路三段110號

電話: 0962-016-778

營業時間:周一至周六06:00-10:30

環境

手御飯丸就在台中漢口街路上,店面乾淨整潔,日式風格的造型,讓人感到十分親切~

手御飯的營業時間是早上的六點到十點半,恰恰好跟大家的上班上學時間很符合,台中的鄉親也太幸福了吧!

店面都會擺上的當天有飯丸品項與價格,價格也都是十分親民!

購買飯丸加上飲品還現折五元,如果有大量團購另享有優惠,一整個就超級讚!大家還不快點來買飯丸~

菜單&名片

現場也有菜單可以畫唷,如果有買比較多的朋友,可以自行拿取菜單畫單。

名片的部分也做得簡單明瞭,如果趕時間的小夥伴也歡迎打電話先預訂唷!

美食分享

手御飯漢口店的飯糰真的是每一顆都比拳頭還要大,當天吃了五種口味,每一種都好喜歡,也分享給大家~

不得不說手御飯的菜脯真的有夠好吃的!根本就是飯糰裡面的靈魂人物!

滷肉這個品項也有夠讚的!『黑豬肉滷肉』肥肉適中,咬下去很JUICY!!!

闆娘的動作很快~用料也是很大方~雖然當天還收到50顆的大單,但速度也是超快的~

把飯丸的剖面給大家看看,是不是有夠大顆,而且每一顆裡面的料都滿到快掉出來了!每一顆飯丸的份量就是這麼有料!

金沙手御

金沙手御就是鹹蛋口味,鹹甜鹹甜的感覺吃起來好涮嘴!也是超級熱門的品項~

隱藏版飯丸(照燒雞香腸蛋手御)

馬克是第一次吃到這個口味的飯丸滿特別的,吃起來也意外的搭~

香腸的甜和照燒雞的甜是不一樣的味道,形成了兩種不一樣的口感與味覺饗宴!加上油條的脆感,在口味的呈現上就更加的有層次了~

黑豬肉手御

黑豬肉手御真的是必點!那個黑豬肉滷肉真的是有夠香!而且黑豬肉口味的菜脯與酸菜的味道是最突出的!一整個超級好吃!

油條酥酥脆脆的口感搭配上滷肉的Q彈咬勁,另外菜舖與酸菜的提味,可以知道為什麼這一道是必點了!

當天吃到了兩種隱藏版,一整個幸福感爆棚~

隱藏版飯丸(卡拉雞腿手御)

馬克猜小朋友一定都很愛這顆隱藏版飯丸,因為是放一整個卡拉雞腿在飯丸裡面啊!馬克本身就很喜歡吃卡拉雞腿漢堡,沒想到放在飯丸裡面也是一樣好吃啊!

除了有卡拉雞腿之外還放上馬克很喜歡的玉米,一整個用料不手軟啊!馬克吃得津津有味呢~

文燒起司手御

文燒起司手御比較重口味一點,這顆飯丸就要搭配上一杯飲品了!尤其是紅茶簡直就是絕配啊!

手御飯的包裝都很文青,因為怕大家手拿會很燙,所以紙也比較厚的感覺~

推薦給大家有溫度的美食~手御飯漢口店!闆娘原本是做服飾相關的,這是她第一次做餐飲相關的,很可以感覺到闆娘相當健談,用料也都是相當大方,完全不手抖,就將這家美食推薦給大家羅~

飲料

飲料的部分有奶茶、豆漿、紅茶,喝起來比較屬於微甜的口味,但都不錯喝~

大家快來吃飯丸唷~

後記

馬克發現台中的口味好像跟彰化的有所不同,但馬克更喜歡台中的,根本身體裡住著是台中的靈魂XD,手御飯台中漢口店從2023年七月才開幕,經歷過半年的時間很可以看得出來,很多事情都已經上了軌道!

老實說現在創業真的不簡單,尤其前半年真的是很累,馬克也是經歷過啊(過來人口吻XD)手御飯闆娘也真的很厲害,快了一個完全不同的領域,但很可以看出是很認真的在做啊!每個環節都不馬虎,當天也看到有好多熟客啊!

用料實在大方,每種口味都相當不錯,大家可以每一天都換一種口味來品嚐啊!隱藏版的部分就只有假日才有唷!但周日公休就只能周六來了唷~

