Last Updated on 26 1 月, 2024 by 馬克的足跡

終於讓馬克找到台中好吃的飯糰了，馬克從小就很喜歡吃飯糰，吃到好吃的飯糰就會雀躍很久，這次要跟大家介紹比拳頭還要大的飯糰，就是在台中漢口街的手御飯丸，口味很多但價格都是銅板價唷！

Contents

基本資訊

手御飯漢口店

地址： 404台中市北區漢口路三段110號

電話： 0962-016-778

營業時間：周一至周六06:00-10:30

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環境

手御飯丸就在台中漢口街路上，店面乾淨整潔，日式風格的造型，讓人感到十分親切～

手御飯的營業時間是早上的六點到十點半，恰恰好跟大家的上班上學時間很符合，台中的鄉親也太幸福了吧！

店面都會擺上的當天有飯丸品項與價格，價格也都是十分親民！

購買飯丸加上飲品還現折五元，如果有大量團購另享有優惠，一整個就超級讚！大家還不快點來買飯丸～

菜單&名片

現場也有菜單可以畫唷，如果有買比較多的朋友，可以自行拿取菜單畫單。

名片的部分也做得簡單明瞭，如果趕時間的小夥伴也歡迎打電話先預訂唷！

美食分享

手御飯漢口店的飯糰真的是每一顆都比拳頭還要大，當天吃了五種口味，每一種都好喜歡，也分享給大家～

不得不說手御飯的菜脯真的有夠好吃的！根本就是飯糰裡面的靈魂人物！

滷肉這個品項也有夠讚的！『黑豬肉滷肉』肥肉適中，咬下去很JUICY!!!

闆娘的動作很快～用料也是很大方～雖然當天還收到50顆的大單，但速度也是超快的～

把飯丸的剖面給大家看看，是不是有夠大顆，而且每一顆裡面的料都滿到快掉出來了！每一顆飯丸的份量就是這麼有料！

金沙手御

金沙手御就是鹹蛋口味，鹹甜鹹甜的感覺吃起來好涮嘴！也是超級熱門的品項～

隱藏版飯丸（照燒雞香腸蛋手御）

馬克是第一次吃到這個口味的飯丸滿特別的，吃起來也意外的搭～

香腸的甜和照燒雞的甜是不一樣的味道，形成了兩種不一樣的口感與味覺饗宴！加上油條的脆感，在口味的呈現上就更加的有層次了～

黑豬肉手御

黑豬肉手御真的是必點！那個黑豬肉滷肉真的是有夠香！而且黑豬肉口味的菜脯與酸菜的味道是最突出的！一整個超級好吃！

油條酥酥脆脆的口感搭配上滷肉的Q彈咬勁，另外菜舖與酸菜的提味，可以知道為什麼這一道是必點了！

當天吃到了兩種隱藏版，一整個幸福感爆棚～

隱藏版飯丸（卡拉雞腿手御）

馬克猜小朋友一定都很愛這顆隱藏版飯丸，因為是放一整個卡拉雞腿在飯丸裡面啊！馬克本身就很喜歡吃卡拉雞腿漢堡，沒想到放在飯丸裡面也是一樣好吃啊！

除了有卡拉雞腿之外還放上馬克很喜歡的玉米，一整個用料不手軟啊！馬克吃得津津有味呢～

文燒起司手御

文燒起司手御比較重口味一點，這顆飯丸就要搭配上一杯飲品了！尤其是紅茶簡直就是絕配啊！

手御飯的包裝都很文青，因為怕大家手拿會很燙，所以紙也比較厚的感覺～

推薦給大家有溫度的美食～手御飯漢口店！闆娘原本是做服飾相關的，這是她第一次做餐飲相關的，很可以感覺到闆娘相當健談，用料也都是相當大方，完全不手抖，就將這家美食推薦給大家羅～

飲料

飲料的部分有奶茶、豆漿、紅茶，喝起來比較屬於微甜的口味，但都不錯喝～

大家快來吃飯丸唷～

後記

馬克發現台中的口味好像跟彰化的有所不同，但馬克更喜歡台中的，根本身體裡住著是台中的靈魂XD，手御飯台中漢口店從2023年七月才開幕，經歷過半年的時間很可以看得出來，很多事情都已經上了軌道！

老實說現在創業真的不簡單，尤其前半年真的是很累，馬克也是經歷過啊（過來人口吻XD）手御飯闆娘也真的很厲害，快了一個完全不同的領域，但很可以看出是很認真的在做啊！每個環節都不馬虎，當天也看到有好多熟客啊！

用料實在大方，每種口味都相當不錯，大家可以每一天都換一種口味來品嚐啊！隱藏版的部分就只有假日才有唷！但周日公休就只能周六來了唷～

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