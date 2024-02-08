最近某假日早上，老婆忽問：從新莊去南港展覽館遠不遠？
我心想，不會是中午懶得煮，想去南港吃什麼?!
不過我還是回：「不塞車，大概半個小時吧，怎了？」
老婆又說：「聽說那有家30多年的老店，賣的大水餃和滷味很有名，也有不少人說是南港必吃，想去吃吃看，反正我們今天也沒要幹嘛。」
我：「是、是、是，只不過吃個午餐，還要跑到20幾公里外去吃！大概也只有我這種很隨性的老公，才能配合妳這種很任性的老婆...」
老婆：「哼～你說反了！」
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】
▲店外觀
「北大荒」位於南港路一段上，
南港火車站與南港展覽館的中間，
店面離兩處各約600公尺。
用餐時間路過很難不注意它，
因為店前可是排著長長的人龍～
▲店前寫著：
老抽老滷創始於1990年 燻．醬．滷
北方偏遠未開發肥沃土地稱之為北大荒
▲排隊前先到櫃台拿菜單
選擇有：10種乾拌熱麵、10種湯品、水餃（自行寫上要幾顆，但最少 6顆）、20多種滷味（滷味櫃台夾完，店員會寫多少錢）
▲其他人進入店內找位子
1樓主要是工作區，
內用的位子不多，
用餐區主要在2樓。
▲牆上，10種乾拌熱麵和10種湯品的價目表
比較特別的是，
只有賣乾麵，
沒賣湯麵。
▲滷味櫃，各項滷味排得整整齊齊
當排隊快到櫃檯時，
一旁有個大的滷味櫃，
有20多種滷味可選。
一般的麵食小吃店，
可沒那麼多選擇，
這有如是滷味攤的規模～
▲滷味價目表
看清楚價目表喔，
可不要像我老婆失心瘋，
什麼都想吃，
夾了不少，
尤其還夾了一整大片的松阪豬，
我馬上阻止她說，
我們還有15個大水餃、兩碗乾麵、燙青菜和湯耶，
鐵定會吃不完！
而且這可不是一份，
這片切下來可能就兩三百元，
應該是跟櫃台點餐時，
再跟櫃台說，
我們還要一份松阪豬...
▲南港必吃高人氣小吃上桌
我們點了：15個大水餃、咖哩麵、肉燥麵、燙青菜、蛤蠣湯
▲咖哩麵
咖哩醬香十足，
上面還有一把川燙肉片，
以及不少的紅蘿蔔絲、洋蔥絲，
看起來很就合我和兒子的口味～
▲咖哩麵，特寫
咖哩醬相當濃稠香，
屬於台式重口味，
麵條粗Q彈，
川燙肉片無騷味不柴澀，
吃起來能讓人有飽足感。
▲肉燥麵
我和老婆吃了一口，
都覺得，
這肉燥的滷脂汁香十足，
很合我們家口味，
拌麵很好吃，
但，
店家怎沒賣滷肉飯，
我和兒子會更愛，
好可惜～
▲滷味，酸菜
滷味上桌時，
明顯感覺其份量，
比我們點的還要多，
原來是加了不少大片厚實的酸菜。
這酸菜吃起來，
不但不會死酸鹹膩，
反而是微酸鹹中，
帶有脆口與甘甜感，
很合我和老婆的口味～
▲松阪豬
松阪豬本身就很好吃，
這又有著燻香十足，
以及微滷的滋味，
風味真是很不錯！
▲牛肉、香菇、豆干、泡菜
都頗不錯吃，
香菇口感明顯比一般小吃店出色。
▲大水餃，外觀
和一般的水餃相較，
明顯大顆不少，
約至少大個1.5倍有吧，
可說是XXL尺寸的水餃，
且看起來也相當厚實飽滿。
▲大水餃，剖面
皮很厚Q，
內餡個頭有如包入一個小肉丸，
口感肉鮮帶有蔥脆香，
飽含脂汁又不過於肥膩，
我們覺得不錯吃。
相較現在坊間，
一個水餃很多也要七元起跳，
這有如XXL尺寸的大水餃，
賣九元算是便宜，
且我老婆吃個五顆就有飽足感。
現場我們看到不少人，
很相信自己的實力，
點了一大盤水餃和一大盤滷味，
最後吃到撐吃不完，
只好打包回家...
這間「北大荒」，
網路評論高達 8千6百多則，
雖然平均只有3.9星，
但店前可總是大排長龍，
也有不少人說這是在南港必吃，
也有人說是間被水餃耽誤的滷味店，
可說是評價有點兩極的店家，
不過頗合我們家的口味，
CP值也不錯。
我們造訪當天，
六百公尺外的南港展覽館，
館內有舉辦電玩展，
在店內就看到許多人，
拿著電玩展內的提袋，
來這用餐，
也難怪有人也稱「北大荒」，
是南港展覽館周邊必吃美食～
【營業時間】11：00～21：30
【地 址】台北市南港區南港路一段201號
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】
【延伸閱讀】
◎﹝台北市中山﹞MY幾圈 圓胖可愛、六種口味，如可頌般多層次表皮更酥脆，網路千則評論4.9星的現烤木紋甜甜圈
◎﹝台北市中正﹞正味羊肉 著名地標老市場中，溫和順口無羊羶味，一人吃也可以的帶皮帶骨羊肉爐獨享鍋
◎﹝台北市中正﹞J‧sweetie 名聞遐邇的市場中，十多種口味的新超人氣銅板價圓可頌專賣～
◎﹝台北市中正﹞合歡刀削麵館 南門市場必吃無敵超人氣的手工現做刀削麵
◎﹝台北市中正﹞水牛城美式炭烤牛排 肉食主義者豪邁爽快肉宴聚會好去處！50oz高CP值美式炭烤牛排分享餐
◎﹝台北市中正﹞東門彈子房ICE 隱藏市場內，台式叭噗+當季水果再結合異國材料的人氣手工冰淇淋
◎﹝台北市中正﹞黃媽媽米粉湯 傳統市場內飄香四十多年，簡單味美的台灣小吃人氣老味道
◎﹝台北市中正﹞清華軒 你炒中有我、我炒中有你，炒出飯與麵混搭的美妙滋味～
◎﹝台北市中正﹞懿品小珍 天冷!!就是要來碗銅板價，卻料好實在，湯頭可以喝，口感極佳的麻辣鴨血
北大荒、南港老店、大水餃、乾拌熱麵、煙燻醬滷味、咖哩麵、肉燥麵、南港展覽館周邊必吃、南港火車站周邊必吃