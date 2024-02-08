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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > ﹝台北市南港﹞北大荒　34年老店，8千6百則評價平均不到4星，卻依舊有超高人氣的XXL大水餃、10種乾拌熱麵、20多種燻醬滷味　／南港展覽館…

﹝台北市南港﹞北大荒　34年老店，8千6百則評價平均不到4星，卻依舊有超高人氣的XXL大水餃、10種乾拌熱麵、20多種燻醬滷味　／南港展覽館周邊必吃／南港火車站周邊必吃

2024-02-08 09:21:10 阿發的簡單幸福 人氣：110
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：921篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：北大荒水餃店
phone02-2788-0455
place台北市南港區南港路一段201號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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北大荒all.jpg
最近某假日早上，老婆忽問：從新莊去南港展覽館遠不遠？
我心想，不會是中午懶得煮，想去南港吃什麼?!
不過我還是回：「不塞車，大概半個小時吧，怎了？」
老婆又說：「聽說那有家30多年的老店，賣的大水餃和滷味很有名，也有不少人說是南港必吃，想去吃吃看，反正我們今天也沒要幹嘛。」
我：「是、是、是，只不過吃個午餐，還要跑到20幾公里外去吃！大概也只有我這種很隨性的老公，才能配合妳這種很任性的老婆...
老婆：「哼～你說反了！」
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北大荒01-店外觀.jpg
▲店外觀
「北大荒」位於南港路一段上，
南港火車站與南港展覽館的中間，
店面離兩處各約600公尺。
用餐時間路過很難不注意它，
因為店前可是排著長長的人龍～

北大荒02-店門口.jpg
▲店前寫著：
老抽老滷創始於1990年 燻．醬．滷
北方偏遠未開發肥沃土地稱之為北大荒

北大荒03-櫃台拿菜單.jpg
▲排隊前先到櫃台拿菜單
選擇有：10種乾拌熱麵、10種湯品、水餃（自行寫上要幾顆，但最少 6顆）、20多種滷味（滷味櫃台夾完，店員會寫多少錢）

北大荒04-排隊.jpg
▲長長的排隊人龍
我請老婆先排隊，
我和兒子先進店內找座位。

北大荒05-找位子.jpg
▲其他人進入店內找位子
1樓主要是工作區，
內用的位子不多，
用餐區主要在2樓。

北大荒06-牆上價目表.jpg
▲牆上，10種乾拌熱麵和10種湯品的價目表
比較特別的是，
只有賣乾麵，
沒賣湯麵。

北大荒07-2樓.jpg
2樓用餐區
假日用餐時段，
一位難求。

北大荒08-滷味櫃.jpg
▲滷味櫃，各項滷味排得整整齊齊
當排隊快到櫃檯時，
一旁有個大的滷味櫃，
20多種滷味可選。
一般的麵食小吃店，
可沒那麼多選擇，
這有如是滷味攤的規模～

北大荒09-滷味價目表.jpg
▲滷味價目表
看清楚價目表喔，
可不要像我老婆失心瘋，
什麼都想吃，
夾了不少，
尤其還夾了一整大片的松阪豬，
我馬上阻止她說，
我們還有15個大水餃、兩碗乾麵、燙青菜和湯耶，
鐵定會吃不完！
而且這可不是一份，
這片切下來可能就兩三百元，
應該是跟櫃台點餐時，
再跟櫃台說，
我們還要一份松阪豬...

北大荒10-醬料區.jpg
▲醬料區

北大荒11-乾拌熱麵與大水餃.jpg
▲南港必吃高人氣小吃上桌
我們點了：15個大水餃、咖哩麵、肉燥麵、燙青菜、蛤蠣湯

北大荒12-咖哩麵.jpg
▲咖哩麵
咖哩醬香十足，
上面還有一把川燙肉片，
以及不少的紅蘿蔔絲、洋蔥絲，
看起來很就合我和兒子的口味～

北大荒13-咖哩麵特寫.jpg
▲咖哩麵，特寫
咖哩醬相當濃稠香，
屬於台式重口味，
麵條粗Q彈，
川燙肉片無騷味不柴澀，
吃起來能讓人有飽足感。

北大荒14-肉燥麵.jpg
▲肉燥麵
我和老婆吃了一口，
都覺得，
這肉燥的滷脂汁香十足，
很合我們家口味，
拌麵很好吃，
但，
店家怎沒賣滷肉飯，
我和兒子會更愛，
好可惜～

北大荒15-滷味.jpg
▲滷味
撒了大量的蔥花，
更增添視覺上誘人的美味～

北大荒16-酸菜.jpg
▲滷味，酸菜
滷味上桌時，
明顯感覺其份量，
比我們點的還要多，
原來是加了不少大片厚實的酸菜。
這酸菜吃起來，
不但不會死酸鹹膩，
反而是微酸鹹中，
帶有脆口與甘甜感，
很合我和老婆的口味～

北大荒17-松阪豬.jpg
▲松阪豬
松阪豬本身就很好吃，
這又有著燻香十足，
以及微滷的滋味，
風味真是很不錯！

北大荒18-牛肉香菇.jpg
▲牛肉、香菇、豆干、泡菜
都頗不錯吃，
香菇口感明顯比一般小吃店出色。

 

北大荒19-蛤蠣湯.jpg
▲蛤蠣湯
蛤蠣鮮，
份量不少，
算是物美價廉。

北大荒20-大水餃.jpg
▲大水餃
一個九元的大水餃，
顆顆個頭不小，
且飽滿。

北大荒22-大水餃外觀.jpg
▲大水餃，外觀
和一般的水餃相較，
明顯大顆不少，
約至少大個1.5倍有吧，
可說是XXL尺寸的水餃，
且看起來也相當厚實飽滿。

北大荒23-大水餃剖面.jpg
▲大水餃，剖面
皮很厚Q
內餡個頭有如包入一個小肉丸，
口感肉鮮帶有蔥脆香，
飽含脂汁又不過於肥膩，
我們覺得不錯吃。
相較現在坊間，
一個水餃很多也要七元起跳，
這有如XXL尺寸的大水餃，
賣九元算是便宜，
且我老婆吃個五顆就有飽足感。
現場我們看到不少人，
很相信自己的實力，
點了一大盤水餃和一大盤滷味，
最後吃到撐吃不完，
只好打包回家...

這間「北大荒」，
網路評論高達 86百多則，
雖然平均只有3.9星，
但店前可總是大排長龍，
也有不少人說這是在南港必吃，
也有人說是間被水餃耽誤的滷味店，
可說是評價有點兩極的店家，
不過頗合我們家的口味，
CP值也不錯。

我們造訪當天，
六百公尺外的南港展覽館，
館內有舉辦電玩展，
在店內就看到許多人，
拿著電玩展內的提袋，
來這用餐，
也難怪有人也稱「北大荒」，
是南港展覽館周邊必吃美食～

【營業時間】11002130
【地　　址】台北市南港區南港路一段201

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文章標籤
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