

最近某假日早上，老婆忽問：從新莊去南港展覽館遠不遠？

我心想，不會是中午懶得煮，想去南港吃什麼?!

不過我還是回：「不塞車，大概半個小時吧，怎了？」

老婆又說：「聽說那有家30多年的老店，賣的大水餃和滷味很有名，也有不少人說是南港必吃，想去吃吃看，反正我們今天也沒要幹嘛。」

我：「是、是、是，只不過吃個午餐，還要跑到20幾公里外去吃！大概也只有我這種很隨性的老公，才能配合妳這種很任性的老婆...」

老婆：「哼～你說反了！」

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▲店外觀

「北大荒」位於南港路一段上，

南港火車站與南港展覽館的中間，

店面離兩處各約600公尺。

用餐時間路過很難不注意它，

因為店前可是排著長長的人龍～







▲店前寫著：

老抽老滷創始於1990年 燻．醬．滷

北方偏遠未開發肥沃土地稱之為北大荒







▲排隊前先到櫃台拿菜單

選擇有：10種乾拌熱麵、10種湯品、水餃（自行寫上要幾顆，但最少 6顆）、20多種滷味（滷味櫃台夾完，店員會寫多少錢）







▲長長的排隊人龍

我請老婆先排隊，

我和兒子先進店內找座位。







▲其他人進入店內找位子

1樓主要是工作區，

內用的位子不多，

用餐區主要在2樓。







▲牆上，10種乾拌熱麵和10種湯品的價目表

比較特別的是，

只有賣乾麵，

沒賣湯麵。







▲2樓用餐區

假日用餐時段，

一位難求。







▲滷味櫃，各項滷味排得整整齊齊

當排隊快到櫃檯時，

一旁有個大的滷味櫃，

有20多種滷味可選。

一般的麵食小吃店，

可沒那麼多選擇，

這有如是滷味攤的規模～







▲滷味價目表

看清楚價目表喔，

可不要像我老婆失心瘋，

什麼都想吃，

夾了不少，

尤其還夾了一整大片的松阪豬，

我馬上阻止她說，

我們還有15個大水餃、兩碗乾麵、燙青菜和湯耶，

鐵定會吃不完！

而且這可不是一份，

這片切下來可能就兩三百元，

應該是跟櫃台點餐時，

再跟櫃台說，

我們還要一份松阪豬...







▲醬料區







▲南港必吃高人氣小吃上桌

我們點了：15個大水餃、咖哩麵、肉燥麵、燙青菜、蛤蠣湯







▲咖哩麵

咖哩醬香十足，

上面還有一把川燙肉片，

以及不少的紅蘿蔔絲、洋蔥絲，

看起來很就合我和兒子的口味～







▲咖哩麵，特寫

咖哩醬相當濃稠香，

屬於台式重口味，

麵條粗Q彈，

川燙肉片無騷味不柴澀，

吃起來能讓人有飽足感。







▲肉燥麵

我和老婆吃了一口，

都覺得，

這肉燥的滷脂汁香十足，

很合我們家口味，

拌麵很好吃，

但，

店家怎沒賣滷肉飯，

我和兒子會更愛，

好可惜～







▲滷味

撒了大量的蔥花，

更增添視覺上誘人的美味～







▲滷味，酸菜

滷味上桌時，

明顯感覺其份量，

比我們點的還要多，

原來是加了不少大片厚實的酸菜。

這酸菜吃起來，

不但不會死酸鹹膩，

反而是微酸鹹中，

帶有脆口與甘甜感，

很合我和老婆的口味～







▲松阪豬

松阪豬本身就很好吃，

這又有著燻香十足，

以及微滷的滋味，

風味真是很不錯！







▲牛肉、香菇、豆干、泡菜

都頗不錯吃，

香菇口感明顯比一般小吃店出色。



▲蛤蠣湯

蛤蠣鮮，

份量不少，

算是物美價廉。







▲大水餃

一個九元的大水餃，

顆顆個頭不小，

且飽滿。







▲大水餃，外觀

和一般的水餃相較，

明顯大顆不少，

約至少大個1.5倍有吧，

可說是XXL尺寸的水餃，

且看起來也相當厚實飽滿。







▲大水餃，剖面

皮很厚Q，

內餡個頭有如包入一個小肉丸，

口感肉鮮帶有蔥脆香，

飽含脂汁又不過於肥膩，

我們覺得不錯吃。

相較現在坊間，

一個水餃很多也要七元起跳，

這有如XXL尺寸的大水餃，

賣九元算是便宜，

且我老婆吃個五顆就有飽足感。

現場我們看到不少人，

很相信自己的實力，

點了一大盤水餃和一大盤滷味，

最後吃到撐吃不完，

只好打包回家...



這間「北大荒」，

網路評論高達 8千6百多則，

雖然平均只有3.9星，

但店前可總是大排長龍，

也有不少人說這是在南港必吃，

也有人說是間被水餃耽誤的滷味店，

可說是評價有點兩極的店家，

不過頗合我們家的口味，

CP值也不錯。



我們造訪當天，

六百公尺外的南港展覽館，

館內有舉辦電玩展，

在店內就看到許多人，

拿著電玩展內的提袋，

來這用餐，

也難怪有人也稱「北大荒」，

是南港展覽館周邊必吃美食～



【營業時間】11：00～21：30

【地 址】台北市南港區南港路一段201號

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