「魚尾巴寿司割烹」開啟居酒屋新食尚，

只要是吃過客人都會一致給五顆星好評！

對於熱愛海鮮的人來說，這裡提供了新鮮肉品，

並開啟了一場屬於海洋饗宴，沒有太多的言語交談，

從料理當中卻能細細品嘗感受到，

老闆那份只想呈現最好的一切給客人品嚐的心意。

店家位於台中逢甲夜市附近大馬路上。

外觀雖然低調不起眼，但以超高CP值展現無與倫比的無菜單料理。

如照片所見，空間不大座位數量較少。



蘆筍蝦手捲$70

蘆筍和鮮蝦完美結合出清爽的好滋味。

鮭魚卵手捲$90

一顆顆鮭魚卵就像寶石一樣散發著閃耀的光澤，

就像是煙火在嘴裡綻放著鮮甜氣息。

嚴選盛和握（8入）$350

(炙燒鮭魚肚握 、炙燒天使紅蝦握 、松露油柑握 、星鰻握 、

海膽干貝握 、鱈魚肝軍艦 、海鱺握、鮪魚握)

每一次提供壽司內容物會有一點不一樣，

依當季或當天進貨的漁獲為主。

那份屬於海鮮的的鮮甜味都可以吃得出來。

大和號$780

這可以說是一艘海洋大船，乘載著各式各樣的生魚片。

從基本常見的鮭魚、鮪魚、旗魚、天使紅蝦、鮭魚卵，

到比較少見的海鱺、油柑魚、蟹膏、海膽、 干貝、星鰻海老捲、花枝都有。

一塊塊新鮮的生魚片，在嘴裡掀起一陣陣美味浪潮，

一秒瞬間倘佯在海洋的懷抱。

若是兩人前來，推薦必點這道！

為了擺盤老闆可以說是費盡苦心~

將貝殼當作容器擺盤，除了方便客人食用之外，

也完美襯托出海膽亮眼的光澤。

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香濃鮮魚味贈湯$50

品嘗到鮮美的魚肉塊，滋養心脾一掃整日的疲憊。

如果喝不夠，還可以無限次免費續湯，真是超佛心的~

既然來到居酒屋，就少不了清酒啦！

除了多款清酒販售之外，梅酒也有提供。

所在地點剛好是觀光景點，週邊有不少住宿選擇，

很適合喝到微醺直接回到住處倒頭就睡。

如果你到台中西屯，一定要來吃看看！

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魚尾巴寿司割烹

IG：@fishtail_sushi

Meta：https://www.facebook.com/fishtail.sushii/

地址：台中市西屯區逢甲路81號

電話： 04 2452 2907

營業時間：17:30-01:30(週一公休)