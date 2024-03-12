最狂火鍋吃到飽號稱全台CP值最高鍋物料理鬥牛士二鍋桃園食尚店，假日根本一位難求，想吃的朋友強烈建議事先訂位！現場超過100種食材任你挑，最便宜一個人竟然只要358元！加上超澎湃自助吧真的是猛到一個不行呀！

鬥牛士二鍋桃園食尚店｜交通方式＆停車資訊

鬥牛士二鍋-桃園食尚店就位在桃園火車站附近的桃園ATT筷食尚的五樓，這裡可以說是桃園火車站前的一級戰區，鬥牛士二鍋-桃園食尚店夾帶著高人氣強勢進駐，一開幕就成為討論度極高的餐廳，而且桃園人超愛吃吃到飽，鬥牛士二鍋-桃園食尚店勢必帶起一波吃到飽的新高潮！

鬥牛士二鍋桃園食尚店｜吃到飽價目表

門口處就有標明價位，超便宜的啦，平日最便宜一個人只要358元+10%，假日也只要398+10%，如果吃好一點直接封頂也不過478+10%，哈，這什麼神定價，叫其他吃到飽餐廳如何是好…

鬥牛士二鍋桃園食尚店｜用餐環境

鬥牛士二鍋-桃園食尚店的用餐環境是走日式風格，中央是自助吧的區域，今天我們是平日造訪，幾乎已經客滿，假日不用說，沒訂位一定是要排隊的，值得一提的是鬥牛士二鍋-桃園食尚店可以單人用餐，還規劃了單人用餐的座位，誰說一個人不能吃吃到飽！

鬥牛士二鍋桃園食尚店｜蔬菜、熟食、甜點無限供應

說到鬥牛士二鍋-桃園食尚店自助吧，應該是我目前過看真的超猛的，中央光是蔬菜區的蔬菜種類就多到讓你不曉得怎麼選，時令蔬菜，這裡幾乎通通有，愛吃蔬菜的朋友應該會超開心的！（夾不停！）

火鍋料區種類也很多，魚餃、貢丸、鑫鑫腸、凍豆腐等等，但今天是衝的肉類來的，這區只好忍痛放過

生菜沙拉區，不說我還以為來到高級的自助餐廳，這裡的沙拉菜色豐富，可以當作開胃菜來享用，最厲害的是還有日式涼麵唷

開胃小菜區，毛豆、小黃瓜、豆乾絲等等，會隨著季節不定時更換，毛豆超好吃的，是黑胡椒口味的

飲料、甜點區也很有看，頭通常吃到飽有4~5種飲料就算了不起了，這裏從咖啡、果汁、汽泡飲料、冰沙、沙瓦，就算你不喝甜，也有無糖的檸檬氣泡水，加上刨冰、愛玉、布丁等甜點，一時間還真讓人眼花撩亂不知從何下手

熟食區，這區也是誇張到不行！炸物、熱食、各種泡麵、雞絲麵、意麵、拉麵、滷肉飯任拿，熟食區不定時會提供熱炒菜式，今天有花枝丸、辣炒年糕、炸雞等等，連鍋物都還沒吃，光吃這區就已經半飽了，真的扯！

肉盤當然也是無限量供應，會依照你點的價位種類來提供，最便宜的338元價位也有六種肉品可以享用，肉類都是現點現切，新鮮看得到

鬥牛士二鍋-桃園食尚店有多種湯底可以選擇，醬料區也是超多樣一次排開，我很喜歡這裡的胡麻醬，沾肉吃很能提鮮

頂級肉類現點現切，桃園最狂壽喜燒吃到飽！

開吃！我們今天吃的是398元價位，加上自助吧的餐點，擺到桌上滿滿滿！而且現在還推出隱藏版大仙肉盤，只要4人以上同行用餐，需至少提前一天打電話預約，並且在電話中說出通關密語：通關㊙️語：「鬥牛士二鍋好好吃喔😋」就有機會獲得大仙肉盤！（每日限量五盤）

壽喜燒算是鬥牛士二鍋必點基本款，除此之外還有北海道昆布鍋、蔬果豚骨鍋/（以下需加價49元）川味麻辣鍋、韓風部隊鍋、起司牛奶鍋

現在還推出『熊熊想吃鍋』活動，每日限定只有30隻熊熊：「壽喜燒熊 vs 牛奶熊」，只要提前一天以上電話預約，在電話中講通關密語：「熊熊想吃鍋」，就有機會獲得二鍋熊（黑或白熊）一隻，『熊熊每天數量有限，送完為止』

鬥牛士二鍋-桃園食尚店肉類超強大，光是基本款就有六種肉品讓你無限量享用，美國牛五花、紐西蘭霜降牛、梅花豬肉片、豬五花肉片、去骨雞腿肉、潤滑雞柳條，因為著重口感呈現，這裡都是厚切處理，而且還是原肉現切，讚爆了！

開涮囉！一般對日式壽喜燒湯頭的印象都是又鹹又甜，而這裏則是經過改良，降低鹹度，甜度也拿捏得很好，在涮煮肉類時湯頭的味道不會壓過食材的味道，可以吃到食材本身的原味

紐西蘭霜降牛，霜降牛因為帶有油花，肉汁感特別濃郁，紅肉部分肉香也很濃郁，不得不提壽喜燒湯底真的很讚，完全不會過鹹過甜，可以明顯感受牛肉的鮮味，超讚！

可以沾點胡麻醬一起吃，淡淡的芝麻香氣可以帶出肉類的肉汁甜度

板腱牛，幾乎全是瘦肉不帶筋油脂肪，口感較為緊實有彈性，可以搭配麻辣鍋底比較重口味的湯底

美國牛五花，因為肉切比較厚，不用擔心煮一煮會散掉，而且熟度也比較好控制，因為帶有油花，肉汁感特別濃郁，紅肉部分肉香也很濃郁，不得不提這壽喜燒湯底真的很讚，完全不會過鹹過甜

豬五花肉片，豬五花帶有油脂吃來相當軟嫩多汁，豬肉甜味清爽乾淨不腥，好吃！

去骨雞腿肉、潤滑雞柳條，很少吃到那麼有彈性又甜的雞肉！下鍋清涮，高雅清新的肉質口感，跟所有湯底都是百搭，配哪鍋都好吃！

宜蘭櫻桃鴨，櫻桃鴨算是壽喜燒店裡比較少見的食材，因為食材成本比較高，所以一般吃到飽火鍋不太喜歡提供，櫻桃鴨鴨肉紅潤，下鍋清涮，肉質相當軟嫩，入口很有肉汁感，越嚼越香

如果想要吃海鮮的朋友，鬥牛士二鍋-桃園食尚店也有提供單點海鮮的選項，一盤也只要100～200元，相當划算！

每次吃壽喜燒的結尾一定要來煮個麵，這裡有提供日式拉麵，爽快的煮日式拉麵吧！一口咬下日式拉麵，外側較為柔軟，中心則Ｑ彈有勁，且帶著甜甜的小麥香，吸收飽滿的壽喜燒醬汁，讚！

飯後甜點來碗冰涼的愛玉，清爽解膩

在桃園中壢不乏許多老字號的壽喜燒品牌，要異軍突起真的有很大的難度，不僅食材不能馬虎，連價格都是貼近群眾，實際品嚐過鬥牛士二鍋-桃園食尚店，確實有在桃園立足的實力，不論食材等級或豐富度，都是上選！難怪鬥牛士二鍋-桃園食尚店雖然開幕不久卻能迅速地累積好評價及許多死忠客戶，鬥牛士二鍋-桃園食尚店推薦給大家！

鬥牛士二鍋-桃園食尚店

地址：桃園市桃園區中正路47號5樓（ATT筷食尚）

電話：03-2752268

營業時間：午餐 11：00 – 16：00，晚餐 16：00 – 22：00（最後收客時間 20：30）

鬥牛士二鍋-桃園食尚店FB

鬥牛士二鍋-桃園食尚店官網

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