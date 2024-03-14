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宜蘭縣頭城鎮紅螃蟹海鮮餐廳》宜蘭頭城海鮮餐廳，無菜單料理套餐生魚片、螃蟹和龍蝦，還有合菜新鮮可口價格公道，頭城小

2024-03-14 10:20:08 紫色微笑 人氣：106
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紫色微笑

發表篇數：1389篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：紅螃蟹海鮮餐廳
phone03-9782248
place宜蘭縣頭城鎮濱海路二段329號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這家位於頭城外澳海濱的紅螃蟹海鮮餐廳非常有名。合菜6000元起，海鮮食材都很新鮮，還有提供免費的滷肉飯。也是有名的宜蘭無菜單餐廳，套餐3種價位800元/1000元/2000元的價格，2000元需三天前預約。1000元套餐有生魚片、螃蟹和龍蝦。頭城海鮮餐廳，果然不負眾望，吃得心滿意足呢！吃完飯後還可以去對面頭城小白宮旁看海景

附近景點石牌縣界公園外澳服務區頭城老街八角瞭望台龜山島賞鯨，搭配頭城美食頭城一日遊好好玩!

紅螃蟹海鮮餐廳 店家資訊

  • 地址 : 261宜蘭縣頭城鎮濱海路二段329號
  • 電話 : 03-9782248
  • 營業時間：11:30–14:30, 17:00–20:00
  • 需要預訂、有兒童高腳椅

紅螃蟹海鮮餐廳 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入紅螃蟹海鮮餐廳即可到達
  • 停車場：有附設免費停車場

紅螃蟹海鮮餐廳 菜單價位

  1. 合菜6000元起，海鮮食材都很新鮮，還有提供免費的滷肉飯
  2. 個人無菜單料理套餐3種價位，800/1000/2000的價格，2000元需三天前預約。1000元套餐有生魚片、螃蟹和龍蝦

(這是2012年第一次來的時拍的)第一次來吃紅螃蟹海鮮餐廳，是為了提早慶祝小貝果滿一歲生日，老爸選了朋友開的店來好好慶祝一下

海鮮的牌價表~~秀出這樣的牌價，讓價格比較透明些

海鮮餐廳一定會出現的場景，單點吃海鮮最好還是先把價錢問清楚，尤其是單位換算的過程，一定要小心，免得被當冤大頭

紅螃蟹海鮮餐廳 空間環境


這家餐廳的門面比較普通，但對面可是非常知名的頭城小白宮(阿拉伯皇宮造型豪宅）
經過這一帶的遊客一定會有印象
這一帶也因為適合衝浪的緣故，很多衝浪客也會選擇這一家用餐


沒什麼特別的裝潢，但室內用餐的空間還滿大的，一旁有寬廣的停車場，停車方便!!

海鮮的牌價表~~秀出這樣的牌價，讓價格比較透明些

不過，單點吃海鮮最好還是先把價錢問清楚，尤其是單位換算的過程，一定要小心，免得被當冤大頭

紅螃蟹海鮮餐廳 心得評價

來囉~~~因為老爸事先點了合菜，所以菜色都交由店家調配 


生魚片、海螺、冷筍、蟹腳、鴨賞~~~~好豐盛、也很新鮮

應該是紅蟳吧?!有點搞不清楚，搭配一旁的米糕~~蟹肉也是也新鮮又好吃

沒有過度的調味，吃得出海鮮自然的鮮甜


蝦姑頭米粉

蝦姑頭一般都是清蒸的作法為主，但這裏加了粗米粉一同燉煮，湯頭非常鮮美好喝

雖然蝦姑頭的肉不多，但肉質很紮實

龍蝦、孔雀蛤、白甜蝦

鮮甜的蝦子，就是好吃好吃好吃好吃好吃好吃好吃好吃~~


這道組合很特別~~透抽(!!??)的美味不用多說


沒有過度的調味，沾上醬料，享受自然的原味就是王道


這道經詢問後，好像是叫”鳳螺”

一般海產店很少可以叫的到這道菜吧
用牙籤將螺肉輕挑出來再沾上醬料，螺肉Q脆的口感，彷彿嚐到大海的鮮味


海鮮卷與春捲

兩者的外皮都炸的酥脆可口，可惜吃到這裏

肚皮不爭氣，真的好飽~~直接打包回家

第一道冷盤中作成生魚片的鮮魚，另一半就是拿來用冬瓜加點蔥薑清蒸

果然食材新鮮就是硬道理，沒有什麼魚腥味，魚肉沾點湯汁就非常鮮甜

人蔘枸杞烏骨雞，帶點人蔘味的雞湯也是只有一個鮮字來形容

湯我就喝了五碗，濃郁的蔘味，鑽不絕口

特別的是還加了九孔耶

這道料理的食材未免也太豐富了，吃不完了，整個打包回家


最後的甜點~~熱芋泥+冰蕃薯

芋泥外冷內熱，早期是辦桌料理的最後一道尾點

現在比較不常見，但這裏甜而不膩，也是相當可口

吃第一顆冰蕃薯時，剛解凍不久，所以帶點冰沙的口感，因為冰冰涼涼的相當不錯所以又吃了第二顆，沒想到放在熱芋泥旁的冰蕃薯因為從冰箱拿出來已經一會兒了，退了冰後竟然有冰淇淋綿密的口感耶！

紅螃蟹海鮮餐廳好滿足的一餐，我們一共九大四小，這一餐有山珍有海味，下次一定會再來

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