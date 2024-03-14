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這家位於頭城外澳海濱的紅螃蟹海鮮餐廳非常有名。合菜6000元起，海鮮食材都很新鮮，還有提供免費的滷肉飯。也是有名的宜蘭無菜單餐廳，套餐3種價位800元/1000元/2000元的價格，2000元需三天前預約。1000元套餐有生魚片、螃蟹和龍蝦。頭城海鮮餐廳，果然不負眾望，吃得心滿意足呢！吃完飯後還可以去對面頭城小白宮旁看海景
附近景點有石牌縣界公園、外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!
紅螃蟹海鮮餐廳 店家資訊
- 地址 : 261宜蘭縣頭城鎮濱海路二段329號
- 電話 : 03-9782248
- 營業時間：11:30–14:30, 17:00–20:00
- 需要預訂、有兒童高腳椅
紅螃蟹海鮮餐廳 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入紅螃蟹海鮮餐廳即可到達
- 停車場：有附設免費停車場
紅螃蟹海鮮餐廳 菜單價位
- 合菜6000元起，海鮮食材都很新鮮，還有提供免費的滷肉飯
- 個人無菜單料理套餐3種價位，800/1000/2000的價格，2000元需三天前預約。1000元套餐有生魚片、螃蟹和龍蝦
(這是2012年第一次來的時拍的)第一次來吃紅螃蟹海鮮餐廳，是為了提早慶祝小貝果滿一歲生日，老爸選了朋友開的店來好好慶祝一下
海鮮餐廳一定會出現的場景，單點吃海鮮最好還是先把價錢問清楚，尤其是單位換算的過程，一定要小心，免得被當冤大頭
紅螃蟹海鮮餐廳 空間環境
這家餐廳的門面比較普通，但對面可是非常知名的頭城小白宮(阿拉伯皇宮造型豪宅）
經過這一帶的遊客一定會有印象
這一帶也因為適合衝浪的緣故，很多衝浪客也會選擇這一家用餐
沒什麼特別的裝潢，但室內用餐的空間還滿大的，一旁有寬廣的停車場，停車方便!!
海鮮的牌價表~~秀出這樣的牌價，讓價格比較透明些
不過，單點吃海鮮最好還是先把價錢問清楚，尤其是單位換算的過程，一定要小心，免得被當冤大頭
紅螃蟹海鮮餐廳 心得評價
來囉~~~因為老爸事先點了合菜，所以菜色都交由店家調配
應該是紅蟳吧?!有點搞不清楚，搭配一旁的米糕~~蟹肉也是也新鮮又好吃
沒有過度的調味，吃得出海鮮自然的鮮甜
蝦姑頭一般都是清蒸的作法為主，但這裏加了粗米粉一同燉煮，湯頭非常鮮美好喝
雖然蝦姑頭的肉不多，但肉質很紮實
龍蝦、孔雀蛤、白甜蝦
鮮甜的蝦子，就是好吃好吃好吃好吃好吃好吃好吃好吃~~
一般海產店很少可以叫的到這道菜吧
用牙籤將螺肉輕挑出來再沾上醬料，螺肉Q脆的口感，彷彿嚐到大海的鮮味
兩者的外皮都炸的酥脆可口，可惜吃到這裏
肚皮不爭氣，真的好飽~~直接打包回家
第一道冷盤中作成生魚片的鮮魚，另一半就是拿來用冬瓜加點蔥薑清蒸
果然食材新鮮就是硬道理，沒有什麼魚腥味，魚肉沾點湯汁就非常鮮甜
人蔘枸杞烏骨雞，帶點人蔘味的雞湯也是只有一個鮮字來形容
湯我就喝了五碗，濃郁的蔘味，鑽不絕口
特別的是還加了九孔耶
這道料理的食材未免也太豐富了，吃不完了，整個打包回家
芋泥外冷內熱，早期是辦桌料理的最後一道尾點
現在比較不常見，但這裏甜而不膩，也是相當可口
吃第一顆冰蕃薯時，剛解凍不久，所以帶點冰沙的口感，因為冰冰涼涼的相當不錯所以又吃了第二顆，沒想到放在熱芋泥旁的冰蕃薯因為從冰箱拿出來已經一會兒了，退了冰後竟然有冰淇淋綿密的口感耶！
紅螃蟹海鮮餐廳好滿足的一餐，我們一共九大四小，這一餐有山珍有海味，下次一定會再來
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