明洞的「烏達里家 오다리집 간장게장」是不少韓星造訪過的醬油螃蟹專賣店，搬了新家環境更好，第一天到明洞大使館換完錢後就直接來吃醬蟹，不是用餐時間生意依舊超好，幾乎坐滿不誇張，醬油螃蟹味道頗出色，點的葡萄柚燒酒蘇打更是令人超驚艷啊！！

烏達里家 營業資訊

烏達里家 오다리집 간장게장

評分： / 4.6

/ 4.6 地址：2F, 10 Myeongdong 8na-gil, Jung-gu, Seoul｜서울중구명동8나길28 2、3F( 地圖 )

電話：02-778-6769

營業時間

星期一: 09:00 – 23:00,

星期二: 09:00 – 23:00,

星期三: 09:00 – 23:00,

星期四: 09:00 – 23:00,

星期五: 09:00 – 23:00,

星期六: 09:00 – 23:00,

星期日: 09:00 – 23:00

星期一: 09:00 – 23:00, 星期二: 09:00 – 23:00, 星期三: 09:00 – 23:00, 星期四: 09:00 – 23:00, 星期五: 09:00 – 23:00, 星期六: 09:00 – 23:00, 星期日: 09:00 – 23:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

烏達里家 位置

原本google map的位置好像還沒改過來還定位在舊址，搬家後的新店面要再往前約500公尺吧，已經接近明洞四號出口了，這次去首爾，韓巢地圖一直更新不成功，所以大部分都是用google map導航，還算準確，除非是搬家沒更新😅， 烏達里家搬家後的位置就在Savoy Hotel Seoul的二、三樓，有大大的招牌可以辨識，還有中文招牌不用擔心。

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烏達里家 環境

感覺搬家沒多久，裝潢都是蠻新的，店內座無虛席，電視牆一直放著韓國女團的歌，整個氣氛還蠻歡樂的，畢竟是四年後的首次再訪第一餐，超開心。店裡位子不少，工作人員都超忙的，座位上有服務鈴，要點餐或是什麼服務可以直接按。

烏達里家 菜單

除了醬蟹、生蝦外，還有烤肉，不過這次以醬蟹為主，烤肉要去吃別間。菜單有套餐的選擇，這次兩人用餐，就點兩人份的醬蟹套餐，包含了兩隻醬蟹、蒸蛋、紫菜飯兩份、泡菜湯，還有一堆小菜，點餐時本來想點六隻生蝦，不過阿伯突然眉頭一皺，我就問了一下是太多嗎，阿伯就點點頭，原來是本來的醬蟹套餐內就有包含生蝦，真的不用再點蝦了。另外建議大家可以點碳酸飲料或是啤酒搭配，生的吃太多真的會有點噁心，要來點爽口的飲料。

烏達里家 餐點

雙人套餐 M

先啪啪啪上了一堆小菜，除了辛奇、紫蘇葉外，大部分都算是酸甜口味的小菜，真的很開胃。

醬蟹的肉很多，用擠的就可以把蟹肉擠出來，挖一點紫菜拌飯到蟹殼裡，再把蟹肉擠上去跟醬蟹的醬汁拌一拌，真的非常涮嘴，不過個人還是比較愛阿峴洞醬油螃蟹，味道比較甜一些，比較合胃口啦！另外還可搭配著海苔一起吃，反正愛怎麼吃就怎麼吃。

生蝦味道比較生一點，朋友吃了無法接受，但是我覺得還可以，就是吃多比較膩，要多喝點啤酒解解膩。

蒸蛋也好吃，帶著點焦香味，不過燙得要死，吃的時候要小心。

另外激推的就是葡萄柚燒酒蘇打，認真的說非常好喝，除了有清新葡萄柚香氣外，還有燒酒的酒精濃度以及蘇打水的氣泡感，整體是酒味沒那麼重，但是還是有微醺感的調酒，必點！

吃過幾間首爾的醬蟹，個人還是私心推薦阿峴洞醬油螃蟹，不過排隊要排得比較久一些就是了，不想專門跑阿峴只吃醬蟹，也可到明洞吃吃這間烏達里家喔！

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