ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃台北人氣早午餐進駐台中UR LIVING 商場

台北人氣早午餐BRUN不然早午餐進駐台中UR LIVING商場

挑高寬敞的空間設計加上整片落地窗，乾淨、清新自然的氛圍，用餐舒適感大大提升。

招牌早午餐法式炒蛋，滑嫩炒蛋搭配鮮蝦、綿密薯塊、杏鮑菇、及GC酥香可頌。

主餐番茄香料啤酒燉豬肉炊飯，粒粒分明的高湯炊飯加香濃番茄啤酒醬，超好吃～ 還有又大又多的燉豬肉🤩

奶油雞蛋培根手工寬麵是每次都點的品項，喜歡吃辣記得要加辣，風味更佳🤤

誠意滿滿的營養優果盃也很推薦。

什麼什麼湯是奶油番茄濃湯，單人份量很剛好。

甜點香草薄鬆餅一上桌真的超～香～

咖啡焦糖醬、香草奶醬、鹹奶油，相輔相成讓整體風味更加成🤤

-

✔️ 番茄香料啤酒燉豬肉炊飯 $380

✔️ 奶油雞蛋培根手工寬麵 $360

✔️ 什麼什麼湯 $150

✔️ 法式炒蛋 $390

✔️ 營養優果盃 $260

✔️ 香草薄鬆餅 $300

✔️ 錫蘭紅茶 $120

-

📍 台中市南屯區大墩十一街405號

☎️ 04-2259-1222

🕰 8:30-22:00

文章標籤