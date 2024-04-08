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台北人氣早午餐進駐台中UR LIVING 商場！

2024-04-08 18:36:00 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 人氣：102
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窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：460篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：BRUN不然-文心森林店
phone04-22591222
place台中市南屯區大墩十一街405號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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[ 台中美食 ] BRUN不然 文心森林店-ㄩㄐ台北人氣早午

ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃台北人氣早午餐進駐台中UR LIVING 商場

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台北人氣早午餐BRUN不然早午餐進駐台中UR LIVING商場

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挑高寬敞的空間設計加上整片落地窗，乾淨、清新自然的氛圍，用餐舒適感大大提升。

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文心森林_飲料(中文).jpg

文心森林_早午餐_餐飲(中文).jpg

文心森林_晚餐_飲料(中文).jpg

文心森林_晚餐_餐點(中文).jpg

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招牌早午餐法式炒蛋，滑嫩炒蛋搭配鮮蝦、綿密薯塊、杏鮑菇、及GC酥香可頌。

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主餐番茄香料啤酒燉豬肉炊飯，粒粒分明的高湯炊飯加香濃番茄啤酒醬，超好吃～ 還有又大又多的燉豬肉🤩

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奶油雞蛋培根手工寬麵是每次都點的品項，喜歡吃辣記得要加辣，風味更佳🤤

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誠意滿滿的營養優果盃也很推薦。

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什麼什麼湯是奶油番茄濃湯，單人份量很剛好。

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甜點香草薄鬆餅一上桌真的超～香～

咖啡焦糖醬、香草奶醬、鹹奶油，相輔相成讓整體風味更加成🤤

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✔️ 番茄香料啤酒燉豬肉炊飯 $380

✔️ 奶油雞蛋培根手工寬麵 $360

✔️ 什麼什麼湯 $150

✔️ 法式炒蛋 $390

✔️ 營養優果盃 $260

✔️ 香草薄鬆餅 $300

✔️ 錫蘭紅茶 $120

-

📍 台中市南屯區大墩十一街405號

☎️ 04-2259-1222

🕰 8:30-22:00

文章標籤
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