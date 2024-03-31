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大直新開幕 聚餐約會推薦 藝術選物餐酒館

2024-03-31 19:39:00 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 人氣：103
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窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：458篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：Poetry 如詩
phone02-85015416
place台北市中山區台北市中山區堤頂大道二段466號1樓
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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[ 台北美食 ] Poetry 如詩餐酒館-大直新開幕 聚餐

ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃大直藝術選物餐酒館

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擁有藝術質感氛圍的Poetry，座位很多不僅有開放式座位，還有包廂及戶外座位區，非常適合情侶約會、多人聚會。

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餐廳中的家具選物都來自歐洲品牌，以及台灣原木桌板，整體氛圍是很輕鬆的。

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四月新推出的漁人套餐

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前菜「黃色畢卡索干貝冷湯」，鳳梨、黃椒等蔬果製作為基底的冷湯，搭配北海道生食干貝及醃漬鳳梨，整體帶清甜感。

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「啄木鳥吃太飽」以西班牙當地特產烏嘴紅椒塞入鱈魚泥，搭配時蔬，辣根醬，焦炭洋蔥粉。

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「鯖魚一夜干」鯖魚一夜干、炸烤麩佐ROMESCO醬多層次的搭配，帶酸辣風味。

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主餐「地中海晚霞」西西里燉菜、香烤檸檬時令海魚、大蝦、花枝、蛤蜊等。新鮮肥美是海鮮熱愛者的天堂 🤤

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配菜搭配「蒜烤食蔬」及「奶油手甜玉米」

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最特別一道「瑪德蓮蚵嗲」韭菜雞蛋糕佐起司蒜片鮮奶油及東泉辣椒醬。

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「翡翠螺」法國的翡翠海螺與韓國泡菜，顛覆傳統的組合。

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「愛情的麵包」手工製作法國麵包、酸種黑麥麵包、義大利脆麵包棒。

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最後以甜點收尾「花園之舞」，柳橙、芒果與茉莉花慕斯。

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📢 其他優惠

◽️每週末(六、日)生蠔買2送1 (優惠每人限點一組，以高價口味計費)

◽️每週三~五 啤酒第二杯折50元，第三杯折100元。

◽️Paulaner啤酒柱 ( 買1支送兩杯 )

◽️點漁人套餐即可享指定酒款開瓶優惠

◽️單點任意海鮮品項即可享指定酒款單杯優惠

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🥂 漁人套餐 $4980

前菜

◽️黃色畢卡索干貝冷湯◽️啄木鳥吃太飽◽️鯖魚一夜干

主菜◽️海鮮 / 地中海晚霞

配菜◽️任選 × 2

小點◽️瑪德蓮蚵嗲◽️辛奇烤海螺

麵包◽️愛情的麵包

甜點◽️花園之舞

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📍 台北市中山區堤頂大道二段466號

🚉 #捷運劍南路站

☎️ 02-8501-5416

🕰 17:00-01:00 (週一週二休)

文章標籤
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ㄩㄐ吃透透

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