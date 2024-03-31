ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃大直藝術選物餐酒館

擁有藝術質感氛圍的Poetry，座位很多不僅有開放式座位，還有包廂及戶外座位區，非常適合情侶約會、多人聚會。

餐廳中的家具選物都來自歐洲品牌，以及台灣原木桌板，整體氛圍是很輕鬆的。

四月新推出的漁人套餐

前菜「黃色畢卡索干貝冷湯」，鳳梨、黃椒等蔬果製作為基底的冷湯，搭配北海道生食干貝及醃漬鳳梨，整體帶清甜感。

「啄木鳥吃太飽」以西班牙當地特產烏嘴紅椒塞入鱈魚泥，搭配時蔬，辣根醬，焦炭洋蔥粉。

「鯖魚一夜干」鯖魚一夜干、炸烤麩佐ROMESCO醬多層次的搭配，帶酸辣風味。

主餐「地中海晚霞」西西里燉菜、香烤檸檬時令海魚、大蝦、花枝、蛤蜊等。新鮮肥美是海鮮熱愛者的天堂 🤤

配菜搭配「蒜烤食蔬」及「奶油手甜玉米」

最特別一道「瑪德蓮蚵嗲」韭菜雞蛋糕佐起司蒜片鮮奶油及東泉辣椒醬。

「翡翠螺」法國的翡翠海螺與韓國泡菜，顛覆傳統的組合。

「愛情的麵包」手工製作法國麵包、酸種黑麥麵包、義大利脆麵包棒。

最後以甜點收尾「花園之舞」，柳橙、芒果與茉莉花慕斯。

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📢 其他優惠

◽️每週末(六、日)生蠔買2送1 (優惠每人限點一組，以高價口味計費)

◽️每週三~五 啤酒第二杯折50元，第三杯折100元。

◽️Paulaner啤酒柱 ( 買1支送兩杯 )

◽️點漁人套餐即可享指定酒款開瓶優惠

◽️單點任意海鮮品項即可享指定酒款單杯優惠

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🥂 漁人套餐 $4980

前菜

◽️黃色畢卡索干貝冷湯◽️啄木鳥吃太飽◽️鯖魚一夜干

主菜◽️海鮮 / 地中海晚霞

配菜◽️任選 × 2

小點◽️瑪德蓮蚵嗲◽️辛奇烤海螺

麵包◽️愛情的麵包

甜點◽️花園之舞

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📍 台北市中山區堤頂大道二段466號

🚉 #捷運劍南路站

☎️ 02-8501-5416

🕰 17:00-01:00 (週一週二休)

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