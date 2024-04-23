

上週日，一早送兒子去板橋練桌球後，問老婆想去那裡走走。她回我：「最近看到，有報導介紹桃園八德的〝大湳森林公園〞，說公園裡還有〝八塊厝民俗藝術村〞，想去看看...」

我：「〝八塊厝民俗藝術村〞，我知道啊！近兩年新的景點，最近有它的報導。森林公園內，還有一處〝兒童玩具圖書館〞，蠻特別的樣子，可以順道去看看。」

老婆：「我怎不知道，公園內還有〝兒童玩具圖書館〞，你怎會知道？」

我：「最近，有些報導〝八塊厝民俗藝術村〞時，會稍微帶到〝兒童玩具圖書館〞這名字，我覺得很好奇，就又上網查了一下。好像開3年了，之前我們都不知道，大概是我們女兒和兒子都這麼大了，它的一些報導，就沒太留意...」

說完，我滑手機查了一下網路地圖，然後接著說：「沒想到，從板橋開車去大湳森林公園，不到半小時！我們夠時間，去逛完整個森林公園，和裡面的兒童玩具圖書館，以及八塊厝民俗藝術村。下午來得及，趕回來板橋，接你兒子回家...。那就去吧～」

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▲八德大湳森林公園，北側入口





▲八德大湳森林公園導覽地圖

這森林公園腹地廣大，

還有媲美首都森林公園的美稱。

不過公園腹地為長型，

加上北側停車場車位不多

且為公務車專用，

西南側停車場則在公園尾端。

如果單純只是想前往〝兒童玩具圖書館〞，

或〝八塊厝民俗藝術村〞，

建議開車可停大忠國小地下停車場，

步行距離相對縮短非常多。





▲大忠國小地下停車場

離大湳森林公園北側入口，

約不到5分鐘的步行時間。





▲進入北側入口後，為筆直的林蔭大道

直走約200公尺，

右側為〝兒童玩具圖書館〞。

若接著再往前，

直走不到50公尺距離的左側，

則是〝八塊厝民俗藝術村〞。





▲兒童玩具圖書館入口

這裡是桃園市的市立圖書館，

入口處寫著「不想長大，玩聚在一起」。

我們家的母女子三人，

也是像長不大的小朋友一樣喔～





▲兒童玩具圖書館斜對面，

是「八塊厝民俗藝術村」。





▲兒童玩具圖書館導覽地圖

兒童玩具圖書館樓地板面積約685,75坪，

主要區域為：

Ａ區展覽館（玩具展覽互動區）

Ｂ區玩具修復站、Ｂ區二手玩具交換區

Ｃ區DIY工作坊（手作室）（30個座位）

Ｄ區積木主題區（積木及桌遊展覽暨體驗）

Ｅ區親子遊戲區（遊戲空間）

Ｆ區STEAM體驗區（遊戲空間）

Ｇ區繪圖體驗區（繪圖空間）

Ｈ區互動體驗區（生態展覽暨互動空間）

Ｉ區生態工作坊（手作室、小演講廳）（30個座位）

Ｊ區圖書區（圖書館、故事舞台）

看到這導覽地圖，

就覺得，

這會蠻特別、蠻有趣的地方。





▲Ａ區展覽館（玩具展覽互動區）

展出「出發吧！車車大聯盟 交通遊戲特展」





▲Ａ區，玩具展覽互動區特寫

五鐵共構航空城





▲Ａ區，可借用玩具車





▲Ｂ區，玩具修復站＆二手玩具交換區





▲Ｂ區，二手玩具交換區





▲Ｃ區DIY工作坊＆Ｄ區積木主題區





▲Ｃ區，DIY工作坊

可借玩各式主題積木。





▲Ｅ區，親子遊戲區





▲Ｆ區，STEAM體驗區

這是我覺得特別感趣的區域，

不僅有各式感測機器人，

可借來玩，

也有迷你無人機喔～





▲Ｆ區，說明





▲Ｆ區，各式感測機器人與無人機





▲Ｆ區，感測機器人





▲Ｆ區，感測機器人，控制方式





▲Ｈ區，互動體驗區





▲Ｈ區，互動體驗遊戲1





▲Ｈ區，互動體驗遊戲2





▲Ｊ區，圖書館外觀





▲Ｊ區圖書館前的書冊造型涼亭





▲Ｊ區，圖書館

很舒適的〝兒童〞圖書館





▲Ｊ區，故事區





▲Ｊ區，可愛鳥造型自動借書機

這是藏在森林公園內，

市立的兒童玩具圖書館。

結合了：知性、主題積木、感測機器人、互動體感遊戲...等，

竟還可借來玩！

相當特別、也相當有趣。

很適合帶，

2~14歲的子女來玩，

尤其是不想在室外曬太陽，

或雨天無處去，

絕佳的免費親子景點喔～

提醒：

★一般讀者請依照各區場次表，現場排隊入館，不用預約~

★來玩玩具記得要〝穿襪子〞、帶證件（借用玩具請用身分證、市民卡或借閱證）



【開放時間】

週一：休館，閉館不開放。

週二～週五：8:30-12:00、13:00-17:00。

週六～週日：8:30-17:00 ，12:00-13:00為清潔時段關閉室內場館，僅開放圖書區及戶外區域。

★每個月最後一週四為清潔日，閉館不開放。

【地 址】桃園市八德區重慶街36號（大湳森林公園內）

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桃園市立圖書館、兒童玩具圖書館、桃園免費室內親子景點、桃園溜小孩去處、大湳森林公園、八塊厝民俗藝術村

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