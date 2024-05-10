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宜蘭火鍋餐廳推薦》宜蘭麻辣鍋、鴛鴦鍋.宜蘭火烤兩吃.宜蘭平價火鍋.吃到飽百匯～這裏全都有！火鍋一向非常受國人的歡迎，按照鄉鎮分類，大家可以參考一下喔！



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宜蘭市火鍋餐廳

熊飽鍋物 刷刷鍋

是一家非常特別的鍋物料理，在宜蘭已經屹立多年。因為位於宜蘭運動公園旁，所以停車非常方便。這次稍微改變了店內的經營型態，新增了菜盤自助吧的部份。所以想吃多少就拿多少!! 原本親民的價位沒有改變多少，但卻增加大大的便利性。感覺CP值又變高了

熊飽鍋物 詳細文章介紹

地址：宜蘭縣宜蘭市公園路435號 (宜蘭運動公園田徑場旁)

電話：03- 9251818

營業時間：平日11:30–14:30 / 17:30–22:30 假日 11:00–22:00 周一公休

聚德家豐味鍋物

宜蘭首間用冷藏肉的火鍋店，肉品非常出色。現點現切的冷藏肉品，果然比冷凍肉品來得好吃!!主打以冷藏肉為主的火鍋店，肉質鮮甜、現點現切。另外，這一排房子也是宜蘭早期的豪宅，有一種到豪宅內用餐的感覺~滿不錯的

聚德家豐味鍋物 詳細圖文介紹

地址：宜蘭市農權路三段98號

營業時間：11:30-14:30 17:00~22:00

電話：03-932 0160

老婆吃鍋

一家別墅型的鍋物餐廳! 寬敞舒適的用餐空間，停車空間大，可說是內外皆美的鍋物餐廳。豐富新鮮菜盤和甜品，都讓人讚譽有加。推薦海陸雙人套餐(大鮮/豪華)海鮮的部份: 大螃蟹、大明蝦、草蝦、金目鱸魚、鯛魚、鮭魚、鮑魚、生蠔、干貝。肉品 : 有梅花豬、板腱牛、雪花羊 (三選二)

老婆吃鍋 詳細圖文介紹

地址：宜蘭市環市東路二段680號

營業時間：11:30 -14:30 / 17:30 -21:30 （週一公休）

電話： 03 9383 535

菜單價位

八方悅日式鍋物宜蘭和睦店

優質平價日式鍋物280元起，兒童身高未滿110公分共鍋30元，不收服務費，必點大蝦雙人豪華套餐！主打平價生鮮食材、有品質良好的優質海鮮以及肉品，加上半自助吧吃到飽的用餐方式，可以吃巧也可以吃飽，而且飲料、冰品、爆米花、滷肉飯都是無限供應!

八方悅日式鍋物宜蘭和睦店 詳細圖文介紹

地址：宜蘭市和睦路團管區巷7號

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00(假日到21:30)

電話：03 931 3168

鍋賣局 百元小火鍋

超受歡迎的鍋賣局百元小火鍋宜蘭中山店來囉!店內提供數十種來自世界各國不同的湯頭美味，吃鍋也可以環遊世界!! 而且這裏走的是平價路線，百來元的個人鍋物還可以享用美味自助吧，CP值滿高的，難怪大受歡迎

鍋賣局百元小火鍋-宜蘭中山店

地址：宜蘭市中山路二段119號(蘭田月子中心對面)

電話：0937-200-827，平日有接受訂位

營業時間 : 11:00~23:00(最後點餐22:00)，全天供餐，公休無

文章介紹

六號糧倉精緻鍋物｜宜蘭市 羅東火鍋餐廳

市農會裡面倉庫改建成餐廳，有停車場好方便，羅東也有連鎖店。菜盤新鮮，肉質鮮美，湯底有六種可供選擇，有隱藏版的壽喜湯底，肉的量有6 oz ,8 oz和16 oz可選擇，當然也有海鮮類。推薦海鮮總匯鍋 ，有透抽、鯛魚片、鮭魚肚、鮮蚵、貝類、白蝦。以及挑戰16盎司大拼盤，品嚐彈跳松阪豬，以及大如面膜的霜降雪花牛。

六號糧倉精緻鍋物 宜蘭店

地址：宜蘭市小東路4號

電話：03 936 9977

營業時間：午餐 11:00 – 15:00 、 晚餐 17:00 – 22:00

文章介紹 菜單優惠價位

菜單優惠價位 六號糧倉精緻鍋物 羅東店

地址：宜蘭縣羅東鎮倉前路14號

電話：03 955 0799

營業時間：午餐 11:00 – 15:00 、 晚餐 17:00 – 22:00

聚北海道昆布火鍋宜蘭新月店

王品集團~您好，歡迎來『聚』，札榥起司牛奶鍋，白色牛奶熊入鍋銷魂好療癒。雙人海陸聚還有乾冰瀑布，好霸氣！推薦~雙人海陸聚。中卷、二款魚片、有蛤蠣、九孔、三種蝦子，一共十二隻，擺盤好看壯觀。手工魚丸，愛怎麼下就怎麼下，三不五時服務生會來問要不要補的梅子醋，還有甜點可以選

聚北海道昆布火鍋 文章介紹

地址：宜蘭市民權路二段38巷6號4樓(新月廣場四樓)

時間：11:00-14:30 17：00-22：00

電話：03 932 9838

石二鍋宜蘭新月店

位於新月廣場地下二樓美食街，現場排隊不接受預約，但上餐速度快，黑豆茶跟冰沙無限暢飲。最常點石頭鍋配雪花牛，喜歡肉的人選肉多多，菜量也不算少。石二鍋的醬料非常推薦，和風醬配蘿蔔泥，微微酸甜用來沾牛肉很清爽又夠味。

石二鍋宜蘭新月店 文章介紹

地址：宜蘭市民權路二段38巷6號4樓(新月廣場地下二樓美食街)

營業時間：11:00-22:30

電話： 03 9334 563

頭城礁溪火鍋餐廳

七度鍋物

精緻火鍋店環境高挑、舒適，周邊好停車。飲品、霜淇淋吃到飽，最貼心的是裏面還有兒童遊戲室呢! 重點是這裏提供高檔的海鮮及和牛，搭配獨家湯頭及提供昆布鹽，真的可以吃好、吃飽也吃巧，吃飽了還可以在餐廳外面餵魚、網美盪鞦韆哦！

七度鍋物 詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段350號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–22:00 週三公休

電話：03 977 7111

上乘三家涮涮鍋｜礁溪 宜蘭市 羅東 火鍋店

宜蘭是頗為出名的連鎖涮涮鍋店，食材新鮮、價格不貴、店內的裝潢氣氛也不錯，如果想吃涮涮鍋，大概都會選擇來此

文章介紹 菜單優惠價位

上乘三家-宜蘭創始店 (宜蘭火車站下車約10分鐘)

電話：03.9313-383

地址：宜蘭市宜興路一段2號

上乘三家-宜蘭礁溪店 (礁溪火車站前)



電話：03.9888-519

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段171-1號

上乘三家-宜蘭羅東店 (羅東夜市立體停車場旁)

電話：03.9562-049

地址：宜蘭縣羅東鎮民權路147號

羅東鎮火鍋餐廳

売鍋

這裏的肉品、海鮮都很精采，有停車場、兒童身高120cm以下不另收費。湯頭的選擇也有十幾種之多，還有少見的青花椒湯底哦，特別是自助吧的部份更是令人驚豔、各式時蔬、火鍋料、生菜沙拉，茶飲、汽水、冰沙還是全球知品牌HERSHEYS巧克力的，冰淇淋也有二大櫃，還有罕見的自助冰品機!! 中間營業時間還有超值的商業午餐哦，營業時間也到凌晨一點半!幾乎是全時段了，從午餐到宵夜，滿足各階段不同的需求

売鍋 詳細圖文介紹

宜蘭縣羅東鎮中正路186號

營業時間：11:00–01:30

電話：03 957 7722

云品鍋物

隱身於巷弄內的鍋物店，澳洲極黑和牛.A5肋眼牛.帝王蟹.生食級干貝，火鍋料、時蔬水果採自助式無限取用。鍋物388元起就能享受高品質的單品咖啡、手搖飲無限暢飲！店裏陳設簡潔清爽又有自我風格，都可以當咖啡廳了。用餐氣氛非常棒，小孩身高110公分以下免費。另外還有高級8人VIP包廂，那才是個華麗的饗宴啊！

云品鍋物 詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣羅東鎮國華街78號

營業時間：平日16:30~21:30、週末11:00~21:30

電話：03 951 0078

慕松田野。私房鍋物

平價火鍋270元起、免費停車場、免收服務費、還是寵物友善餐廳呢。這裏的肉品、海鮮都不錯，特別是採用自家農場新鮮的蔬菜，加上多樣湯頭選擇，絕對滿足每一張挑剔的嘴。值得一提的這裏的蓮花茶就非常有特色哦，蓮花茶. 蓮花醋都是自家農場提供的，沒喝過的朋友一定要來嚐嚐。這裏當月生日還會贈送和牛一份5盎司

慕松田野 詳細圖文介紹

地址：羅東鎮光榮路56號

營業時間：11:00~14:00、17:00~21:00

電話：03 950 4369

鍋賣局百元小火鍋

百元世界小火鍋 多國風味湯底群聚一堂，口味多元不怕找不到適合口味，價位便宜 自助吧加持CP值超高

鍋賣局百元小火鍋

地點：宜蘭縣羅東鎮公正路156號

電話：03-9573581

營業時間：11:00-23:00

文章介紹 菜單價位

湯蒸火鍋｜羅東 冬山 火鍋餐廳

湯蒸火鍋在宜蘭地區也頗富盛名，也開了連鎖店，新鮮肉品與海鮮，在地蔬食好滋味，平實的價格與舒適的環境，好停車最方便。推薦~巨無霸超猛海鮮，真的很澎拜!!三點蟹、生蠔、牡蠣、鯛魚片、鮮蝦、蚵仔，天使紅蝦、扇貝、透抽~~真的名符啊!

湯蒸火鍋-羅東林場鐵道店

地址：宜蘭縣五結鄉光榮北路199號

電話：03 955 8888

營業時間：平日：11:00~14:00、17:00~22:00 / 假日：11:00~22:00

共鍋消費，每人請另加點100元食材喲！115cm以下小朋友免收

文章介紹 菜單優惠價位

菜單優惠價位 湯蒸火鍋-冬山店

地址：宜蘭縣五結鄉親河路一段140號

電話：03-950-8657

金鼎園日式涮涮鍋

餐點平價美味、湯頭鮮甜好喝，推薦藥膳及麻辣的湯頭清爽不膩、都很不錯。吃完火鍋再來支冰淇淋真的超過癮的!!鄰近羅東運動公園，停車很方便，還可順便去散步

金鼎園日式涮涮鍋

地址： 宜蘭縣羅東鎮北成路二段7號206巷7號 ( 羅東運動公園旁)

電話： 03-9547859

營業時間：11:00–22:00 / 17:00~21:00 假日 : 17:00~22:00

文章介紹

藏之田麻辣鍋

饕級麻辣控自助吃到飽，特色海鮮無限量供應、台啤X飲料無限暢飲！還有外帶超值火鍋組合，現在平日中午打卡分享388元／人，快吃一波！

藏之田麻辣鍋

地址：羅東鎮民生東路32號

電話：03 955 9586

時間：11:00–14:00 17:00–21:00（週一公休）

文章介紹 菜單優惠價位

六扇門時尚湯鍋｜宜蘭市 羅東 蘇澳火鍋餐廳

六扇門時尚鍋物是最近頗為熱門的鍋物料理。餐廳內部還滿舒適的，多種鍋物湯頭任君挑選，還有多樣自助吧，十來種飲料爆米花冰淇淋都是吃到飽，CP值真的超高的，難怪非常受歡迎啊

六扇門時尚湯鍋-羅東公正店

地址：宜蘭縣羅東鎮公正路390號

電話：03-9566063

文章介紹

六扇門時尚湯鍋-宜蘭民族店

電話： 03 933 0600

地址： 宜蘭縣宜蘭市民族路327號

六扇門時尚湯鍋-宜蘭蘇澳店

電話： 03 995 1500

地址： 270宜蘭縣蘇澳鎮蘇東路5-5號

冬山鄉火鍋餐廳

八方悅精緻涮涮鍋

位置靠近羅東鎮的餐廳，用餐環境舒適、而且停車的空間非常大，幾乎不用找停車位，非常方便。而且自助吧吃到飽，飯、麵、冬粉、滷肉飯、飲料、爆米花跟冰淇淋都是無限享用的，吃巧也能吃飽，非常棒吧!!葷素都有兒童共鍋費30元， 更佛心的是免收服務費呢，CP值非常高哦!

八方悅精緻涮涮鍋羅東店 詳細圖文介紹

地址 ： 宜蘭冬山鄉廣興路90巷61-1號

宜蘭冬山鄉廣興路90巷61-1號 電話 ： 03 9611978

03 9611978 營業時間：平日11:00-14:00 17:00-21:00 / 假日11:00-21:00

菜單價位

五結鄉火鍋餐廳

饗點鍋

原肉現點現切超新鮮、平價鍋物到高檔和牛、海鮮這裏都有。特別是這裏也有外面少有的椰子雞湯鍋，口味真的很不錯哦。當然啦，蔬菜火鍋料自助吧吃到飽不算什麼，連零食、飲料、冰品、甜點~~無限量供應，應有盡有，這才叫人更加驚喜呢!! 加上空間寬敞舒適，位於羅東五結交流道旁，交通方便，有多個免費停車空間

饗點鍋 詳細圖文介紹

地址 ： 宜蘭冬山鄉廣興路90巷61-1號

宜蘭冬山鄉廣興路90巷61-1號 電話 ： 03 9611978

03 9611978 營業時間：平日11:00-14:00 17:00-21:00 / 假日11:00-21:00

馬紹爾魚鍋

新鮮魚鍋名不虛傳，提供青衣、紅條、石斑、紅槽，別處少見的食材，推薦雙人套餐~豪華海陸(海鮮拼盤+半條魚+選肉盤)1000元有找。

馬紹爾魚鍋 詳細圖文介紹

地址 : 宜蘭縣五結鄉親河路二段281號

電話：03 950 0088

非假日營業時間：11:00 ~ 15:30 (點餐至14:00) / 17:00 ~ 22:00 (點餐至20:30)

假日營業時間：11:00 ~ 22:00 (點餐至20:30)

菜單價位

壯圍鄉火鍋餐廳

金鐤精緻鍋物

位於國道五道壯圍宜蘭交流道的北上匣道口旁，是羅東金鼎園的宜蘭分店，但這家提供更精緻的食材，像是美國極黑和牛、西班牙伊比利豬、盤克夏豬~~在這裡通通吃得到，也有一些新鮮的海鮮之類的。特別的是，這裏有很厲害的南歐第一品牌la Menorquinas的雪酪冰淇淋，這可是不常見的哦，類似義式冰淇淋的口感，夏天來吃超清爽的(飲料冰淇淋可以吃到飽哦)，價位平實合理的，值得一推啊!

金鐤精緻鍋物 詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣羅東鎮國華街78號

營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:30 星期一公休

電話：03 930 3220

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