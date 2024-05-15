抵達大阪第一天就去吃高級和牛燒肉
『 吟味屋 』
主打高級黑毛和牛頂級食材
神戶牛、近江牛、山形牛都能吃到
用餐環境提供包廂座位具有隱密性
濃厚日式氛圍,優雅又高貴
感謝在日本的友人先幫我們預約(沒預約吃不到)
友人在大阪長住定居,沒想到我們見面竟是在日本
順便跟15年沒見面的老同學敘敘舊
吟味屋有天滿店、北濱店、西區新町店、新大阪店4家分店
我們用餐分店為天滿店
餐廳外觀一看就知道這家燒肉店多厲害
餐廳入口
門口有提供菜單,以單點方式為主
一踏入門口,
再步行一小段日式庭園造景長廊
開啟木門後,
映入眼簾的是一片名人簽名牆
可見這家是大阪在地人的人氣燒肉店
整體佔地不大,卻巧妙運用空間
小包廂
多人包廂
包廂空間基本上是6人座,
我們5大2小孩還可以擠得下
每個月會推出當月限定菜單
但馬太田牛、山形牛...等都是高級肉品
也提供個人套餐,台幣約1500~2500元/人(含稅)
需從兩人開始點餐!!
菜單
簡單放上幾張肉品,詳細線上菜單
酒單官網上沒有
日本人用餐文化就是點餐上菜先,一定來杯啤酒或飲品
餐具器皿採用「今城燒」，燒肉醬採用「秘傳醬油たれ」
鹽選用石川縣「花之塩」,米飯嚴選富山縣「コシヒカリ」(越光米)
生菜也是有履歷來源
神戶牛、近江牛、山形牛都有登錄字號
和牛壽司一貫價格不低
入座後,服務人員開始準備炭火
排煙系統做得相當好,在包廂內油煙很少
餐具擺設精緻講究,如同Mathariri
竹籤餐巾紙,每個細節都很用心
點餐後,服務人員遞上おしぼり(濕毛巾)供客人擦手清潔
日本還是保留這傳統習慣
在台灣很久沒看到濕毛巾おしぼり
入境隨俗使用一下
マスターズドリーム ~￥700
生ビール ~￥600
這杯ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム
友人推薦,果然泡沫綿密好喝
黑烏龍茶 ~￥390
但馬太田牛 極上裏ハラミ(橫膈膜) ～￥1980
這道是當日限定菜單中的品項
擺盤精緻,上頭的菊花不只是裝飾,
還可拿取撥花瓣添加於沾醬中增加風味
友人說這是日本人的吃法,我們也來學一下正統吃法
橫膈膜的色澤與油花分布就知道肉質鮮嫩
一份6小塊,份量不多,一口約台幣80元
建議表層微焦,因為有厚度盡量控制內部約5分熟
千萬別烤太熟,要不然就讓浪費這麼優質的肉品
燒肉醬中添加菊花瓣再沾取食用
雖然一小塊,但是有厚度
口感有彈性,鮮嫩無比
タンユッケ ~￥960
這道是生牛舌,友人超推薦
與蛋黃攪拌後直接食用
第一次生吃牛舌有點怕怕的
吃了一口後顛覆對牛舌的印象,
牛舌切絲與蛋黃稠液混合,滑順入口,
生牛舌也能這麼美味,大家一致認同好吃
但前提是牛舌要新鮮,在日本我敢,但在台灣我可能就...
タン ~￥960
日本吃燒肉牛舌必點,附黃檸檬
附贈牛油塊抹烤盤,避免烤焦
檸檬現擠現沾,
好可愛的榨汁器皿,單片專用
擠好的檸檬汁直接倒入沾醬盤中
吟味屋果然對食材講究,連檸檬汁也要最新鮮呈現給客人
讓客人自己DIY也蠻有趣~
牛舌兩面稍微變色即可食用
軟脆口感帶點嚼勁,完全無腥味
2種牛舌~燒烤與生吃,讓大家參考一下
赤身肉の壺漬け ~￥980
有經過醃漬調味,烤後直接食用
調味後,風味上還OK
ロース(里肌肉) ~￥1180
中落ちカルビ (牛肋條) ~￥980
ロース的油花相當漂亮
燒肉要有厚度才會好吃
看看這ロース厚度及口感都是相當棒(燒烤技術也很重要)
中落ちカルビ就是牛肋條,是當日限定餐單中的品項
牛肋條本身帶有筋,
店家將牛肋條切開的做法就是不讓筋影響口感
口感還可以,稍微有筋,帶有嚼勁
吟味屋特製スンドゥブ ~￥1200
這道韓式豆腐鍋是吟味屋特製,微辣(小孩不適)
豆腐吸附微辣湯汁,吃得很過癮
這風味不輸FOND訪 韓國傳統豆腐鍋
裡頭的料也蠻多的
另外附上餐具供分食盛裝
石焼ピピンバ (スープ付き) ~￥1200
韓式石鍋拌飯,附湯
石鍋拌飯需自行攪拌,依照自己喜愛的鍋巴程度調整
テールスープ(牛尾湯) ~￥1200
慢燉牛尾湯,友人超推這道湯品
牛骨上滿滿透明膠質
湯濃郁香醇,超級好喝,宛如雪濃湯
但馬太田牛 特らんぷ (上後腰脊肉) ~￥6000
上後腰脊肉Top sirloin是牛肉肉質最好的部位
這擺盤直接💯滿分~
配料有特製醬、蒜片、花之塩
現磨貨真價實的芥末
這道有專人代烤服務,堅持把最棒的風味呈現給客人
如果客人技術不好,把這高級和牛烤到乾巴巴,就太可惜
(備註: 此服務人員有同意拍攝)
這色澤太誘人了,厚度直接牛排等級
肉有厚度~表層一定會微焦
烤完後還有代切服務
這2塊價值台幣近1500元,值得了
服務人員技術太好,5分熟恰恰好
肉質好嫩好嫩,
一口可以先沾花之塩 (花之塩是一片片)
再搭配蒜片及些許芥末風味更提升
這就是日本和牛迷人的地方
グリーンテｨー 及ゆずかりんジュース
餐後附贈飲品~抹茶及柚子果汁
冰抹茶蠻甜的,柚子果汁比較好喝
餐後附上口香糖
最後大家合影一下,感謝友人熱情陪伴💕
名片
吟味屋比較少台灣觀光客，都是日本人居多
感謝友人帶我們來品嘗大阪高級和牛燒肉
原本我們預計要吃吟味屋另家分店,但遇到公休
他很堅持 「 吟味屋 」,最後就選擇天滿店
可見他對這家店評價超高
小昭用餐後的結論,這家超推👍👍👍~
大家下次去大阪時,可以安排一下好好享受和牛燒肉的迷人滋味
在台灣吃,可就不是這價格囉!!
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《 店家資訊》
• 吟味屋Ginmiya ~ 天滿店
• 官網 https://ginmiya.jp/
• +81-6-6366-4129
• 17:00〜23:30迄(LO.23:00)
• 週二店休
• 大阪府 大阪市北区 山崎町 2-15
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