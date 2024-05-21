節日首選蛋糕推薦！ 美味拍照又美！

燦紅的鳳凰花開時，又是畢業季的到來，準備好了送老師與同學與以往更與眾不同的畢業禮物嗎？

中和這家熱門蛋糕店也同時是超人氣麵包店，婆媽口碑保證，一定可以為你收服收禮者的心

【愛維爾手感烘培】位於中和民享街內，鄰近中和環球，訂購8吋以上蛋糕

還享有指定地區、區域外送服務喔

提供各式蛋糕，包括應景的節慶造型蛋糕，以及經典的蛋糕體和布丁、OREO內餡

除了蛋糕外，愛維爾還提供各式月餅、厚片吐司、輕食組合等

還可客製化口味

蛋糕體兩種選擇：

香草蛋糕體、巧克力蛋糕體

內餡夾層任選兩種：

布丁、水果、芋泥、藍莓餡、檸檬餡

黑櫻桃、水蜜桃、核桃、巧克力餡、Oreo

恭喜所有畢業生〜畢業快樂！

除了送花，你還有更好的選擇，可以大家聚一起慶祝畢業喔

兼具視覺與味蕾的造型蛋糕！

6月份也是畢業季需要舉辦畢業派對，送上愛維爾水果布丁蛋糕

，送給同學老師一個難忘的畢業甜美回憶！

外盒包裝充滿喜氣既質感，跟著我們開箱來一探究竟〜

畢業快樂〜鵬程萬里前程似錦！！！

應景還幫做了一頂學士帽、畢業證書，黑色立體的設計，讓人看了就覺得超級吸睛〜

用這款優雅的畢業蛋糕給大家一個驚喜，並給他們送上溫暖的祝福！

都不知道該從哪邊下手才不會破壞畫面了XD

切下去的時候可以感受到蛋糕體的鬆軟度，切下去時可以明顯的感受到用料的紮實！！

小編真的超用力切，內餡的水果多到切下去還會卡住咧

愛維爾手感烘培蛋糕蓬鬆細緻，軟軟綿綿吃起來非常細緻，蛋香奶香、不甜不膩

，恰到好處的甜度讓人一吃欲罷不能，不知不覺就吃掉一整片

蛋糕內餡裡夾入了香甜清爽的熱帶水果和Q彈的布丁，讓每一口都充滿驚喜！

每一款水果都精挑細選，讓收禮的人嚐到最高品質的美味

尤其是他們家的奶油很清爽，質地意外輕盈，奶香自然濃郁

，即使一大口吃掉鮮奶油也不覺得油膩噁心，這點非常厲害！

小珊珊碎碎念：

中和數一數二最好吃的造型蛋糕就是這家！

口感綿密不會太甜，超多可愛的圖案和多款創意造型，超吸睛，打卡放在IG上就你最獨特

多層次口感及美妙風味，不只衝擊你的視覺，驚豔你的味蕾〜

【Info】

【愛維爾手感烘培】

地址：新北市中和區民享街40-3號(臨近中和環球購物中心)

營業時間：08:00-22:00

訂購電話：02-22260058

訂購8吋以上享外送服務喔！(限地區、區域)

外送蛋糕不得使用優惠

官方粉絲團：愛維爾手感烘培

X提供WIFI X一成服務費 X寵物入內