熱門高雄泳池飯店有哪些推薦？激推6個各有特色高雄游泳飯店，夏日玩水不必跑沙灘，以下評價好、回訪率高、飯店設施豐富，有水療SPA、強力水柱、烤箱，跟兒童戲水池!很適合親子、情侶、朋友一起入住，但高雄泳池飯店地點分布有哪些、房價落在哪？ 就讓這篇帶領大家深入了解，看完保證全部搞懂！

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高雄泳池飯店怎麼選

精選6間好評高雄泳池飯店，夏季出門就是想玩水，選一家評價好、有特色飯店，一趟完美高雄夏日記憶圓滿成功! 高雄有泳池飯店位置，大致能區分成這3個區域:

【高雄市中心】: 高雄承億酒店、水京棧國際酒店 【高雄前鎮、鼓山區】: 高雄萬豪酒店、高雄洲際酒店、高雄晶英國際行館 【高雄義大世界】: 義大皇家酒店

高雄泳池飯店一晚房價

高雄泳池飯店價位多少每年寒假、暑假與周末是旅遊旺季，含泳池飯店房價會有很大幅度的價差，貴上1-2千元左右。淡季則是像平日或非旅遊旺季，最平價高雄泳池飯店一晚1-2千元左右房價，就能住上評價還不錯的雙人房，建議大家多利用平日機會往高雄旅遊，避開排隊人潮、省下不少時間和鈔票。

※文章內提到的商品、服務內容或是價格等可能會有所更動，請實際以店家提供資訊為主

高雄泳池飯店推薦名單

高雄承億酒店

google評價 : 4.5 ★ 4 星級飯店 住宿房間價位(2人) : NT5,500元(一晚) 交通 : ✔免費停車場，✔距三多商圈站，走路13分鐘 位置：高雄市前鎮區林森四路189號 地圖導航 ）

圖片來源 : 承億酒店

圖片來源 : 承億酒店

開業不超過3年新高雄泳池飯店，一大特色是24樓高「高空懸挑無邊際泳池」彷彿漂浮在港都市景高空的錯覺。

360度環景無死角高空池畔酒吧，欣賞高雄西子灣浪漫夕陽。

200多種房型飽覽高雄市景及港灣夕陽景色，讓港灣的日夜變化伴隨著你渡過最棒的旅程。

客房使用Dyson吹風機、小美犀智慧音箱、在地品牌香氛散發好聞味道。

一樓打造亞洲唯一圖書館結合五星酒店，一整面藏書超過2萬本巨大書牆，是市面上前所未見住宿體驗。

水京棧國際酒店

google評價 : 4.5 ★ 5星級飯店 住宿房間價位(2人) : NT17,500元(一晚) 交通 : ✔免費停車場 ✔步行至附近夜市和巨蛋僅需10分鐘 地址：804高雄市鼓山區明華路366號 (地圖連結) 訂房 : |

屬高雄新地標酒店，H2O水京棧國際酒店位於高雄漢神巨蛋附近，下站後走5分鐘可抵達，提前3天與飯店預約，有高鐵免費接駁服務。

大片落地窗設計房間，走現代風格，配置許多高檔設備，浴室裡還有一個蛋型浴缸。

擁有全透明的箱式透明泳池，戶外的泳池酒吧，一旁還有500吋的投螢幕，邊玩邊看球賽轉播和音樂撥放。

晚上就是飯店裡人氣最旺的地方，超適合三五好友一起來開趴，或者到此小酌一杯，感受一下在都市中難得的Chill，難怪許多藝人到了高雄都選擇入住這裡。

早餐陣容超豐盛，榮獲「台灣人氣旅宿早餐獎」，有鮑魚粥、菲力牛肉、漢堡等六種高級主食，搭配手作麵包和水果、飲料、沙拉，全部可無限量續點，保證讓你一早就吃得又飽又滿足。

義大皇家酒店

google評價 : 4.0 ★ 5 星級飯店 住宿房間價位(2人) : NT6,265元(一晚) 交通 : ✔免費停車場 地址：高雄市大樹區學城路一段153號(地圖連結) 訂房： 更多優惠:

圖片來源 : 義大皇家酒店

義大世界過夜首選飯店! 離樂園近，前往樂園超方便！有購物需要走過天橋就是Outlet。

飯店設施豐富，有滑水道、泳池、桑拿、射箭場、高爾夫球等等，房間寬敞明亮，窗外就能看到義大摩天輪。

房間坪數夠大，浴室蓮蓬頭水量強勁，洗起來很舒服。

特別為小朋友設計的兒童主題房，光在飯店就能玩得盡興。

圖片授權：IG @connie_530

高雄萬豪酒店

google評價 : 4.2 ★ 3 星級飯店 住宿房間價位(2人) : NT6,699元(一晚) 交通 : ✔免費停車場 位置：高雄市鼓山區龍德新路 222 號（ Google 地圖導航

圖片來源 : 高雄萬豪酒店

想要找一處可以全家親子共渡假期的高雄泳池飯店，極具豪華規模的「高雄萬豪酒店」會是不錯的選擇！

是2021年全新開!位置在高雄愛河之心旁邊，設施新穎，周邊共構建築「義享天地」購物中心，雪拼購物零距離!

房間寬敞舒適，視野和採光棒沒話說，浴室乾溼分離，泡在大浴缸超享受。

從一進門的水晶吊燈及門口的氣派豪華感已不需贅述，全家入住簡直可以足不出戶，有大人的健身中心、按摩水療池、烤箱，當然也有小孩最愛的游泳池、兒童遊戲區，館內各項設施豐富玩一整天都嫌不夠。

高雄洲際酒店

google評價 : 4.4 ★ 5 星級飯店 住宿房間價位(2人) : NT10,608元(一晚) 交通 : ✔免費停車場 地址：806高雄市前鎮區新光路33號 (地圖連結) 訂房 : |

圖片來源 : 高雄洲際酒店

世界級的五星飯店─洲際酒店在高雄也有啦！台灣首間洲際飯店，有機會到高雄自然要住一晚囉！

位於最夯的亞灣區，地點十分便利，附近有高雄展覽館、流行音樂中心、圖書總館、駁二藝術特區等景點。

酒店的設計主為高雄港灣印象，從大廳便能感受到海洋般的光影流動，神秘且內斂。

飯店內的全日餐廳SEEDS、中餐廳湛露、特色酒吧等，讓你在飯店就能享受各種美味。

房間平均為14~18坪，除了加大雙人床，還能放下吧台和沙發，每間浴室都有蛋型浴缸及落地窗，讓你可以邊泡澡邊欣賞城市夜景，空間既寛敞又舒適。

高雄晶英國際行館

google評價 : 4.6 ★ 5 星級飯店 住宿房間價位(2人) : NT8,951元(一晚) 交通 : ✔免費停車場 ✔離三多商圈和新光碼頭步行約5分鐘 地址：806高雄市前鎮區中山二路199號(地圖連結) 訂房 : |

圖片來源 : 晶英國際行館

圖片授權：IG @ syo1975