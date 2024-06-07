🙋‍♀️嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！你玩過 SUP 了嗎？近年來 最熱門的夏日運動就非 SUP 莫屬，而小琉球 SUP 在台灣格外出名，水質清澈又水流平穩，就算划到較深的區域也能清楚地看見底下悠遊的魚兒🐟這次七分之二的探索就全面評比 3 間小琉球 SUP，還沒體驗過 SUP 的朋友們，一定要來次新手體驗！

🙆‍♀️【小琉球 SUP 推薦】更多詳細評價請看：【小琉球 SUP 推薦】必玩海上套裝行程！6 間小琉球立槳 SUP 體驗評比

1.海享划島 On The Sea

🏠地址：屏東縣琉球鄉中山路22-1號

🕰營業時間：全年無休，預約制

💸價格：Sup立槳初階體驗 （2hr） 一人一板 $1,800，二人一板 $2,400

位於 7-11 花瓶岩門市附近的海享划島，提供 SUP 為主的課程，除了常見的日出日落團，也有較耗時和體力耗費較大的挑戰團。海享划島首先會在陸地上做板槳教學，像正槳、反槳等容易搞混的原理，教練都會仔細講解，接著才會和教練一起騎車去海邊開始體驗🛶

在划 SUP 的過程中，教練一定會在確定所有人都明白怎麼划以後，才會開啟拍照模式📸，使用空拍機、單眼相機等專業相機為幫學員留念，坐著拍、跪著拍、站著拍，甚至跳下水拍都可以！只要在安全前提下，教練都會滿足你💖另外，海享划島也很注重海洋環保，像是提供海洋友善防曬、購買的 SUP 板子品牌是以環保著名等，推薦三五好友一起開團體驗 SUP！

2.探索拉美

🏠地址：屏東縣琉球鄉碼頭15號929

🕰營業時間：預約制，請洽店家官網

💸價格：小琉球 SUP $2,000/人（加浮潛 $300/人）

探索拉美就位於小琉球觀光碼頭附近，提供各種套裝行程，除了 SUP 外，也有浮潛、海上溜滑梯、搭船巡航，各種活動應有盡有🔥SUP 體驗時間約 2-2.5 小時，一組人配一名教練與一位助教。最特別的是，搭乘的船隻為玻璃半潛艇，可以直接看到漂亮的海底世界，看小巧可愛的魚兒跟你 Say Hi🤩

從教練、助教到船員伯伯都能感受到探索拉美滿滿的熱情，教練不僅相當有耐心，在大家一起划 SUP 的同時，也會有船在不遠處跟著戒護，讓人覺得很安心。回程時，店家更提供小點心和小琉球的專屬啤酒🍺，真的超級貼心！另外，探索拉美也很重視環保，像是在引擎外還加裝保護罩保護海龜，推薦給想要一次體驗多種海上活動的朋友來體驗🙋‍♀️

3.東海岸獨木舟俱樂部

🏠地址：屏東縣琉球鄉和平路1號

🕰營業時間：週一至週日 7:00-16:30，預約制

💸價格：一人一板 $1,500/人，兩人一板：$1,000/人

東海岸獨木舟俱樂部距離大福漁港走路只需 5 分鐘，除了 SUP 外，也有風帆、獨木舟等套裝行程。教練會先在一開始講解 SUP 注意事項，再慢慢帶隊走到海邊，整個體驗約 2 小時。跟其他小琉球 SUP 店家比有加贈浮潛，教練也會在水下用 GoPro 拍照紀錄🎥

另外，一組 10 人左右的團就有 5 個教練一起出海，且每位都有教練證，學員可以安心的體驗。拍照的部分，學員只要一站起來教練馬上幫你拍照，雖然是使用手機搭配防水殼，但是教練們都很樂於拍照，幫學員留下美好的回憶！整體而言，推薦給容易緊張或初次嘗試 SUP 的人來體驗🥰

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完整文章請看：【小琉球 SUP 推薦】必玩海上套裝行程！6 間小琉球立槳 SUP 體驗評比

以上為本次的小琉球 SUP 店家推薦，皆由七分之二的探索神秘客親自體驗！SUP 體驗套裝行程十分多樣，除了須比較價格外，還有分日出、日落團，或是可以選擇透明 SUP、空拍機、浮潛等附加服務，推薦還沒體驗過 SUP 的朋友可以揪幾個朋友一起報名，今夏去小琉球與欣賞美麗的海底世界，拍下難以忘懷的人生美照吧！