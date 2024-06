🙋‍♀️嗨大家好,這裡是七分之二的探索,活動界的米其林指南!你玩過 SUP 了嗎?近年來 最熱門的夏日運動就非 SUP 莫屬,而小琉球 SUP 在台灣格外出名,水質清澈又水流平穩,就算划到較深的區域也能清楚地看見底下悠遊的魚兒🐟這次七分之二的探索就全面評比 3 間小琉球 SUP,還沒體驗過 SUP 的朋友們,一定要來次新手體驗!

🙆‍♀️【小琉球 SUP 推薦】更多詳細評價請看:【小琉球 SUP 推薦】必玩海上套裝行程!6 間小琉球立槳 SUP 體驗評比

1.海享划島 On The Sea

🏠地址:屏東縣琉球鄉中山路22-1號

🕰營業時間:全年無休,預約制

💸價格:Sup立槳初階體驗 (2hr) 一人一板 $1,800,二人一板 $2,400

位於 7-11 花瓶岩門市附近的海享划島,提供 SUP 為主的課程,除了常見的日出日落團,也有較耗時和體力耗費較大的挑戰團。海享划島首先會在陸地上做板槳教學,像正槳、反槳等容易搞混的原理,教練都會仔細講解,接著才會和教練一起騎車去海邊開始體驗🛶

在划 SUP 的過程中,教練一定會在確定所有人都明白怎麼划以後,才會開啟拍照模式📸,使用空拍機、單眼相機等專業相機為幫學員留念,坐著拍、跪著拍、站著拍,甚至跳下水拍都可以!只要在安全前提下,教練都會滿足你💖另外,海享划島也很注重海洋環保,像是提供海洋友善防曬、購買的 SUP 板子品牌是以環保著名等,推薦三五好友一起開團體驗 SUP!

2.探索拉美

🏠地址:屏東縣琉球鄉碼頭15號929

🕰營業時間:預約制,請洽店家官網

💸價格:小琉球 SUP $2,000/人(加浮潛 $300/人)

探索拉美就位於小琉球觀光碼頭附近,提供各種套裝行程,除了 SUP 外,也有浮潛、海上溜滑梯、搭船巡航,各種活動應有盡有🔥SUP 體驗時間約 2-2.5 小時,一組人配一名教練與一位助教。最特別的是,搭乘的船隻為玻璃半潛艇,可以直接看到漂亮的海底世界,看小巧可愛的魚兒跟你 Say Hi🤩

從教練、助教到船員伯伯都能感受到探索拉美滿滿的熱情,教練不僅相當有耐心,在大家一起划 SUP 的同時,也會有船在不遠處跟著戒護,讓人覺得很安心。回程時,店家更提供小點心和小琉球的專屬啤酒🍺,真的超級貼心!另外,探索拉美也很重視環保,像是在引擎外還加裝保護罩保護海龜,推薦給想要一次體驗多種海上活動的朋友來體驗🙋‍♀️

3.東海岸獨木舟俱樂部

🏠地址:屏東縣琉球鄉和平路1號

🕰營業時間:週一至週日 7:00-16:30,預約制

💸價格:一人一板 $1,500/人,兩人一板:$1,000/人

東海岸獨木舟俱樂部距離大福漁港走路只需 5 分鐘,除了 SUP 外,也有風帆、獨木舟等套裝行程。教練會先在一開始講解 SUP 注意事項,再慢慢帶隊走到海邊,整個體驗約 2 小時。跟其他小琉球 SUP 店家比有加贈浮潛,教練也會在水下用 GoPro 拍照紀錄🎥

另外,一組 10 人左右的團就有 5 個教練一起出海,且每位都有教練證,學員可以安心的體驗。拍照的部分,學員只要一站起來教練馬上幫你拍照,雖然是使用手機搭配防水殼,但是教練們都很樂於拍照,幫學員留下美好的回憶!整體而言,推薦給容易緊張或初次嘗試 SUP 的人來體驗🥰

-

以上為本次的小琉球 SUP 店家推薦,皆由七分之二的探索神秘客親自體驗!SUP 體驗套裝行程十分多樣,除了須比較價格外,還有分日出、日落團,或是可以選擇透明 SUP、空拍機、浮潛等附加服務,推薦還沒體驗過 SUP 的朋友可以揪幾個朋友一起報名,今夏去小琉球與欣賞美麗的海底世界,拍下難以忘懷的人生美照吧!