🙋‍♀️嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！炎熱天氣下，前去探索海中奧妙絕對是最能沁涼一夏的事情！今天七分之二的探索將精選 4 間小琉球水肺潛水店家，共有體驗潛水、國際水肺潛水課程、導潛 Fun Dive 等 3 種服務，水肺潛水也分為岸潛與船潛兩種類型。不管是想要體驗潛水還是考水肺證照，都歡迎來看看🩵

🙆‍♀️【小琉球潛水推薦】神秘客詳細心得請看：【小琉球潛水推薦】證照課 Fun Dive 通通有！7 間小琉球水肺潛水店評比

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1. 居琉潛水店

居琉潛水店

🏠地址：屏東縣琉球鄉相埔路86之5號

🕰營業時間：課程為預約制，詳情請見粉專

💸價格：PADI OW 潛水證照套裝行程 $14,900，Fun Dive 全套裝備租借 $1,000

居琉潛水店有多樣化的課程，像是 PADI 證照課、適合初學者的潛水體驗，及 OW、AOW、高氧潛水員、救援潛水員等。而 Fun Dive 則有岸潛、船潛、夜潛等，超多潛水活動讓熱愛潛水的人選擇困難，在這家小琉球潛水店裡絕對會有自己想玩的！

教練會在下潛前事先做潛水計畫簡報，也會強調海洋文化，店家也有和大企業合作定期清理海洋廢棄物，可見其對待海水環境的用心。在下水後，教練也會充滿內心地提醒深呼吸、調整節奏，更會用手寫版介紹魚群或珊瑚，讓學員能邊潛水邊學習生態知識，獲益良多。最後，上岸後教練也會給出一些潛水建議，想增進潛水技能的朋友們來這裡一定不會後悔🙋‍♀️

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2. 潛雪 SNOWDIVING

潛雪 SNOWDIVING

🏠地址：屏東縣琉球鄉復興路169之9號

🕰營業時間：08:00-22:00

💸價格：PADI／SSI OW 潛水證照 $13,000，體驗潛水 $2,500 潛店

位於復興路上 SNOWDIVING，離白沙尾渡船碼頭騎機車僅 6 分鐘。這裡有許多服務，包含水肺潛水證照、Fun Dive、船潛、肺體驗潛水，更有包交通和住宿的套裝行程！另外，潛雪的潛水課程使用 PADI 及 SSI 系統，證照課師生比為 1:3，課間會準備薑茶、小點心等，讓學員潛水也不怕餓肚子，是小琉球潛水教室中數一數二的貼心店家！

在潛水證照課開始前，教練會以互動方式講解裝備；課後教練們也會分享過去潛水的經驗、趣事，並推廣海洋保護，過程中能感受到教練們的滿滿熱情，也會不自覺被歡樂的氣氛影響。整體來說，豐富的三天潛水課程，可以學到各種潛水知識和看到海龜，也能了解到更精深的海洋知識，就算是水肺潛水初學者也能在這裡滿載而歸。

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3. 延伸領域基地

延伸領域基地

🏠地址：屏東縣琉球鄉本漁路21巷81-8號

🕰營業時間：預約制

💸價格：體驗潛水 $2,500，SSI OWD(四天三夜) $17,700

延伸領域基地位於小琉球漁福村，開車僅 5 分鐘就能抵達白沙尾渡船碼頭。店內以多樣化的水肺潛水課程著名，像體驗水肺潛水、SSI 的 OWD 和 AOWD 開放水域水肺潛水證照課程、Fun Dive 等，教練更有 100 米深的潛水經驗，堪稱全方位小琉球潛水店家！

除了專業的水肺潛水教學，延伸領域基地還提供多種房型住宿、水肺潛水裝備租借、銷售、維修、背掛雙瓶、側掛雙瓶，甚至像專業設備 CCR、DPV 推進器等都一應俱全，你的需求一定都能被滿足！這家小琉球潛水店家更有客製化的配氣服務，絕對是潛水愛好者們的專業後援中心。

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4. Heyhey Dive

Heyhey Dive

🏠地址：屏東縣琉球鄉上福村杉板路30號之1

🕰營業時間：預約制

💸價格：體驗潛水 $2,500，Fun dive $2,600，PADI OW 潛水證照 $13,500

在小琉球有全新旗艦店的 Heyhey Dive ，一向講求 Chill 的生活態度，有網美級泳池及酒吧的店家，簡直就是最美的小琉球潛水店。這裡提供 PADI 系統的水肺潛水證照，課程內容從體驗潛水，到高氧潛水員等不同的內容。課程費用不包含交通、住宿，若學員有需要可以在預定課程時請店家代訂。

PADI OW 水肺證照課為三天兩夜，師生比最高 1:4，教練最注重學生安心與安全。若是選擇來小琉球 Fundive ，Heyhey Dive 教練也會依據學員能力選擇合適的潛點，不管程度如何也都會做詳細的潛水計畫簡報，介紹在這裡潛水的注意事項，讓學員對潛點有基本認識，就算是潛水新手也不用害怕，跟著教練就能快速安全地上手！

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完整文章請看：【小琉球潛水推薦】證照課 Fun Dive 通通有！7 間小琉球水肺潛水店評比

以上就是這次小琉球潛水店推薦，如果你計畫暑假要去小琉球玩，或是剛好想要潛水，別忘記一定要去體驗看看！不管是想要單純享受海中優游的樂趣，和海龜一起探索海底奧妙，還是想要考取專業的證照，都可以參考以上的小琉球潛水課程店家！去探索地球表面另外的 70%，一起與不同的海底生物共游吧🩵