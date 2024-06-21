位在中永和中間的四號公園周圍滿滿都是美食餐廳，每次經過「入丼房」都能看到排隊的人潮，這間平價日式料理餐廳不只店名特別，餐點的種類也十分豐富，從丼飯、咖哩飯、蛋包飯到烏龍麵、小火鍋都有，不管是大人還小孩都能找到自己喜歡的口味，所以餐點的價位都在100~200之間，相比附近其他的餐廳相對實惠許多，也是滿多家庭用餐會選擇的一間餐廳，吃飽後還可以在四號公園走一走當作飯後小運動來維持身體健康。

餐廳資訊

入丼房 名稱 : 入丼房

電話 : (02)2929-2005

地址 : 新北市中和區中安街26號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:30-20:00

從捷運永安市場站出來步行5分鐘就可抵達，方向是從中安街往永貞路走過去

餐廳環境

店內的用餐環境還算滿寬敞的，中間預留的走道不會擠壓到兩側用餐的顧客

中間是餐具跟醬料區，都是可以自由取用的

餐廳最裡面有免費的湯可以盛裝，當天是提供豬大骨熬煮的清湯

菜單

餐點的種類非常多樣，一開始真的有點猶豫要點哪一種，還稍微偷瞄隔壁桌點的口味XD

餐點介紹

最後點了兩道餐點，一個是最基本款的「親子丼」，另一個是「豬肉泡菜鍋」

清湯有盛裝一碗來喝，湯的色澤滿清淡的不過喝起來豬大骨的香味都已經釋放在湯裡面

第一道是「親子丼」，會點這一個口味是想說品嚐最常見也是最基本的口味，就能吃到廚師的手藝對於料理的堅持

上面放上的蛋原本是半熟的，經過雞肉的餘溫加熱後顯得白皙又光亮，吃起來的口感滑順有雞肉的香氣

「洋蔥」可以說是親子丼最好的配角之一，洋蔥本身的甜味不僅讓親子丼吃起來多了清爽感還有提味的效果，雞肉本身煮到十分軟嫩一口咬下肉汁跟香氣就會散發出來

白飯的部分蒸煮的剛剛好Q彈飽滿粒粒分明

第二道是「豬肉泡菜鍋」，上面滿滿一層都是豬肉片非常有誠意，粉嫩粉嫩的色澤讓人食慾大開

附贈的雞蛋可以依個人喜好隨時打進去，因為想要讓雞蛋包覆肉片一同享用，所以一開始就先把雞蛋也打到鍋中

經過反覆用熱湯澆過蛋白的熟度慢慢顯現出來，豬肉片口感滿紮實的搭配包裹的蛋一起咬下蛋香味十足

泡菜吃起來微酸帶點微辣滿開胃的，大部分的味道都已經融入湯頭中

小火鍋本身會附一碗白飯外鍋中還有一份冬粉，整體的份量非常足夠

湯頭喝起來滿清爽的帶有泡菜的香氣跟酸味，味道不會讓人感覺負擔過重

接著往下撈底下的配料，筷子一夾就是完整一束的「金針菇」，吃下後就是等著明天見囉~

「玉米」雖然沒有到很大塊，但飽滿多汁一口咬下就像是在喝湯一樣

湯頭裡面放入的火鍋料還滿多的加上冬粉，一般人要吃不飽也難啊~

豬肉片煮久口感依舊軟嫩紮實，不會有過硬過柴的問題，不過如果想要吃最軟嫩的口感可以在一開始從粉色漸漸變色完就夾起來吃，就能品嚐到最完美的狀態

結語

以平常滿喜歡吃日式餐點的我來說，這間可以說是CP值滿高的一間餐廳，基本款的親子丼製作過程不馬虎，將印象中的美味完整呈現出來，小火鍋料多實在飽足感十足，用餐時隔壁是點咖哩飯，幾乎是吃著丼飯聞著咖哩飯，如果食量再大一點真想要多點其他餐點來享用看看。用餐時段建議提早來因為很快座位很快就會坐滿，不只內用連外帶的人也不少，就能知道這間店的美味有多值得來品嚐看看。