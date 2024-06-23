「餃子樂」是一間位在市政府附近的餃子專賣店，將傳統的煎餃加入日本紫蘇葉外，還有不同形狀的煎餃組合，轉身成為信義區的文青餐廳，用餐時間一到總是坐滿饕客來享用美味。煎餃的麵衣熟度剛好非常酥脆完全沒有焦掉的部分，不同口味都有各自的特色，水餃則是飽滿多汁皮Q肉香，搭配湯品跟小菜就能吃的開心又滿足，吃飽之後再到附近的信義商圈走一走，散步稍微消化吃完的熱量外還能逛街購物，是來到這裡半日或一日遊的好選擇。

餐廳環境

餃子樂 名稱 : 餃子樂(信義店)

電話 : (02)2765-7721

地址 : 台北市信義區忠孝東路五段59號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週六 11:30~14:30、16:30-20:30

營業時間 : 週日公休

官方網站 : 餃子樂-頂級職人手工餃

粉絲專頁 : 餃子樂

Instagram : 餃子樂(@happy_dumplings)

從捷運市政府站4號出口步行1分鐘就可抵達，店面的位置就在中油加油站旁的巷子

餐廳環境

這間餐廳的Logo就是一個口愛的餃子圖案，遠遠看到就知道是餃子專賣店

營業時間是週一~週六，下午有休息時間週日則是固定公休日，所以周末想要安排前往記得注意時間

店內的空間還算滿寬敞的，座位的方式是交錯坐，可以避免前後顧客起身撞到背後的另一桌客人

桌子都是以雙人桌為主，如果用餐的人數3至4人以上就能把相鄰的桌子併桌使用

醬料區跟餐具在櫃台的右邊都是可以自由取用的

冰箱裡面的啤酒跟飲料都是點完餐後由店員拿取，記得不要隨意去開啟冰箱的門

小菜的部分也是交由店員拿取，面對顧客的這一側主要是讓大家可以吃到小菜的種類跟份量

菜單

餐點的種類主要以「煎餃」跟「水餃(餃子)」為主，再搭配小菜跟湯品，如果想吃麵類也有得選

餐點介紹

點完餐除了餃類比較需要等候外，其他的餐點滿快就端上來了

飲料點的是「桂花冰釀紅茶」，杯子是用外帶杯的形式來裝，喝起來甘甜順口帶有淡淡的桂花香

小菜點的是「爽脆小黃瓜」，口味是微辣的吃起來清脆又開胃，辣椒的味道主要是香氣居多

湯品點的是「青菜豆腐湯(中)」，一端上來雖然口味是清淡的，不過可以聞到陣陣的青菜以及蛋的香氣

青菜非常新鮮吃起來多汁又脆口，加上吸附湯汁可以吃到雞蛋跟豆腐香

蛋花吃起來滑順，豆腐吃起來軟嫩充滿豆香，主要的味道都已經融入到湯頭中，喝起來清爽帶點食材的鮮甜味

手工餃子點的是「清甜高麗菜餃子」，一份有6顆我們是一次點兩份就全部裝在同一盤

水餃的單價跟一般的比起來稍微高一點，但每一顆都非常飽滿紮實，外皮是有點厚度可以增添口感

一口咬下飽滿紮實、彈牙多汁，內餡豬肉的含量比想像中的還要多，高麗菜比較像是增加脆度而芹菜則是可以增添香氣

招牌煎餃點的口味是「什麼都想要煎餃」，口味有「海老」、「紫蘇」跟「韭菜」，每一種口味都是各2顆剛好可以兩個人分著吃

第一種口味是「海老」，煎餃本身另一個特色就是外皮煎到非常酥脆，起鍋時有保留最重要的麵衣讓顧客可以吃

一口咬下裡面的肉餡非常飽滿，其中蝦子是完整一隻在裡面吃起來鮮味十足

沾點醬油吃起來口味比較重也更有味道，看下層酥脆的表皮厚度就知道吃的時候口感有多過癮

第二種口味是「紫蘇」，從外面看就能明顯看到綠色葉子的部分，跟韭菜的顏色滿相近的

一口咬下紫蘇葉的香氣充滿口中，豬肉的味道比較像是配角來凸顯紫蘇的獨特，而且紫蘇吃起來有解膩的效果讓整顆煎餃的口味清爽許多

第三種口味是「韭菜」，外型的體積跟前面兩種相比大概只有一半的尺寸

一口咬下韭菜香氣直接衝出來，搭配比例適中的豬肉吃味道非常好，而這三種口味煎餃的特色就是豬肉用料都不手軟，即便都有各自的主角但也占了一定的地位

結語

以往常見的水餃跟煎餃到現在不只口味變得更加豐富，製作過程也越來越細致，從傳統美食變成精緻佳餚就是這間店主打的招牌，加入獨特的「紫蘇」口味讓整個味道不只清新也更加清爽，搭配水餃以及湯品一起享用讓人吃得非常飽足，如果食量在大一點就可以多點一碗麵一起吃，一次把所有美味都集齊。加入店面的位置就在熱鬧的信義商圈旁邊，還沒到用餐時段就陸續有人潮，熱門時段更是座無虛席，想立即吃到美食還得先碰碰運氣不然就是排隊稍微等候。