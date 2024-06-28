美國超紅連鎖速食店Popeyes Chicken來台插旗，popeyes炸雞台灣一號店就在台北，4月份發佈新聞稿看到到這消息後就收進口袋名單裡。

快開幕前才公布店址，原來Popeyes Chicken就在台北車站南陽街附近，錯開開幕當天人潮，開幕第三天拉著忘情水去吃正宗美式炸雞。

內用和外帶還是排非常長，當天下著滂沱大雨，穿外套撐開傘擋側風雨，也澆不熄熱情。原本排內用換排外帶感覺比較快，結果排我們後面的客人換排內用，比我們早進餐廳~笑。

現場加入Popeyes Taiwan的官方line好友，凡消費可累積點數，點數可兌換商品，還有新客禮。當天首次加入line好友，贈送新客禮香炸布尼一份(活動以官網為主)。消費累責紅利點數，活動可兌換布里歐爆蝦堡、啃骨雞、飲品等。

排到前5組左右就能掃QR code點餐，線上付款或現場付款都可以，剛開幕點餐有限制份量，一個帳號最多只能點三份餐點。

人氣經典美食爽脆炸雞、布里歐雞腿堡，此外還有通心麵、炸布朗尼、多人聚會的炸雞全家餐。

漢堡、炸雞等都能搭配配餐，點勁厚布里歐雞腿堡、極棒爽脆炸雞各自搭配甜心和經典配餐。配餐有四款，經典款附肯瓊裹漿脆脆薯條，甜心附比司吉，二種配餐都有附一杯飲料。

用肯瓊醬料醃製和裏粉漿的爽脆炸雞，雞皮有濃厚的牛油香，炸得如羽毛般花式脆皮，既酥又脆口。整體來說Popeyes Chicken家的炸雞和薯條都有牛油香，跟其他速食炸雞口味不同，蠻有特色。

外帶後大概3小時才打開吃，炸雞皮還是酥的，內層雞肉結實但不柴。

勁厚布里歐雞腿堡，漢堡皮是金黃色。

有厚度的雞腿，簡單的醬料和酸黃瓜。

細長型肯瓊裹漿脆脆薯條依然有牛油香，薯條已經有鹹味其實不用再沾醬。

懷念肯爺爺家的比司吉，結果在Popeyes Chicken吃到了，沾醬目前只有提供草莓醬。

橘色和綠色鮮明大膽配色，顏色很亮眼，還有BOUNCE彩繪的塗鴉牆，凸顯美式風格。

店名：Popeyes Chicken 台北許昌店

地址：台北市中正區許昌街30號1樓

營業時間：10:00-22:00

交通：捷運台北車店M6出口，步行約7分鐘(新光三越百貨後面)