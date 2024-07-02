「青浪パスタ｜Aonami Pasta」是隱藏在新莊街巷弄的日式義大利麵店

小米最近發現新莊街巷弄多了許多特色小店，這家帶有文青工業風的小店推薦給大家~

店家主打日式風味義大利麵，有和風明太子、味噌野菇、壽喜燒等口味，口味上偏重一些，跟大家常吃的義式口味不一樣

搭配精緻的日式前菜，喜歡吃義大利麵的朋友可以吃到不一樣的風味

快跟著小米一起去看看吧。

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👉青浪パスタ位置及停車方式

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青浪パスタ位於新莊街266巷，直接使用Google導航最好找。

開車的朋友可以把車停在附近停車場再走過來

👉青浪パスタ環境介紹

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店內走的是文青工業風，座位不多，以兩人桌為主，人多可以合併桌子。

假日或晚上前來用餐，建議先訂位比較保險

另有少量吧台座位。

坐在吧台的客人可以近距離欣賞老闆烹調料理

餐點現點現做，而且醬汁是由店家手工製作，食材會先煮好醬汁先靜止入味，所以等候上需要一點耐心

老闆用心製作料理，吸引許多人來訪，上次小米假日前來不訂位的話真的完全沒位置~

👉青浪パスタ菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點以義大利麵為主，有兩種燉飯可以選擇，口味上以日式風味為主

價格上雖然稍高，但口味很不錯，想品嚐不同風味義大利麵的朋友不妨來嚐看看。

可以加購套餐，選擇沙拉、湯品和飲品

前菜推薦櫛瓜佐柴魚昆布~

👉青浪パスタ用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來品嚐日式義大利麵，我們簡單點了兩份義大利麵、前菜、加購套餐和甜點。

因為接近月底，所以小米要克制不能手滑

套餐加購沙拉、湯品(130元)，沙拉的和風醬有酸V帶甜的口感，加上黃、綠、紅三色蔬菜，精緻的擺盤讓人食指大動

今日湯品是番茄蔬菜湯，有濃郁酸V的番茄、義式香料風味，順口好喝，讓人胃口大開

櫛瓜佐柴魚昆布(150元)讓我跟小彤有驚豔，感覺就像是居酒屋會吃到的小菜

柴魚乾有嚼勁的口感，越嚼越有柴魚的甜香，搭配烤過的櫛瓜，屬於清爽風味的前菜。

日式拿坡里麵(350元)，老闆將洋蔥、青椒、香腸、特調番茄醬和義大利麵一起拌炒，最後撒上起司粉。

麵條帶有一些麵心，是我們喜歡的口感

醬汁酸酸甜甜的，口味上偏日式的甜味，喜歡日式口味的朋友不妨嚐看看。

如果覺得太甜的話，老闆推薦隱藏版吃法是加入Tabasco辣椒醬，可以中和甜度~

和風明太子麵(350元)醬汁有鹹甜醬油和奶香味結合，很像是日式炒麵的義大利版 XD

加上硬度剛好的麵條、鹹鮮香明太子和醬汁，讓人一口接一口吃不停

適合不想吃太多肉的朋友~

吃飽喝足後，來個手工甜點鹽之花黑糖奶酪(80元)結尾吧！

有濃郁的黑糖甜香和滑嫩奶酪結合，真的很好吃

以上是我們的心得分享，新莊街又發現了一家特色小店，愛吃義大利麵的朋友吃膩了義式風味，來嚐嚐日式風味也不錯喔

👉青浪パスタ營業時間地址

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🌟店家資訊：青浪パスタ｜Aonami Pasta

🏠地址：新竹市東區新莊街266巷17號1樓

☎電話：03 666 8513

⏰營業時間：11:30–13:00, 18:10–20:00（公休日請看IG)

粉絲團：青浪パスタ｜Aonami Pasta

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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