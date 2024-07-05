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導航到Lala port，沿著進德路一直走到底會看到T字路口有著「玩水了」三個大字，就是那裡啦！

如果是開車的朋友們，很方便，看到玩水了三個大字旁邊就是停車入口！如果你是摩托車族，那要麻煩你先沿著旁邊的路往右轉繞一圈回到親子水上嘉年華的活動地點附近，那裡有個振興三井停車場，從那邊的入口進去。

裡頭停車的區域非常大，記得早點來，免得沒位子喔。假設真的停車場沒位子了該怎麼辦？偷偷說，可以停Lala port再走過來也不算遠喔。

活動設施

親子水上嘉年華裡面真的超多好玩的，總共有多種移動式的水樂園設施！有：雪人蹦蹦雲、鯨魚水上闖關、龍蝦滑梯組、冰雪世界、龍躍滑梯、海豚組合、火烈鳥帳篷池瘋狂泡泡池，裡面除了有6大不同主題的玩水池，每周六日還有限定的主題活動喔，例如夏日冰封、西瓜派對、槍林彈雨等等，快點來看吧！

注意事項

身著泳衣才能入池！2歲以下的小朋友入池請記得穿「游泳尿布」，12歲以下的小朋友都建議需要家長陪同一起入池，若家長想要在一旁「納涼」也是沒問題的喔！(我說我哈哈哈哈)旁邊有一整排的休息區，還有小吃攤位與市集，想一邊吃美食也行啦。

夏天怎麼能不玩水咧？建議家裡有泳圈、水槍都可以帶著，沒有這些玩水器具也沒關係，因為設施裡面就有很棒的溜滑梯、泡泡池等，小朋友玩水就是開心，我們看著也跟著開心。

胖胖在水裡面怡然自得踢水，可以想像他長大之後應該會很熱愛游泳，可能是個運動陽光型男孩喔 (自己說XD

鯨魚水上闖關這個設施的水深比較淺，我們家的寶貝也喜歡在這邊玩耍，可以自己攀爬上樓梯之後，再溜滑梯下來，下方也有個墊子可以穩穩地接住孩子，不會直接掉到水裡，非常安全。

龍蝦滑梯組的水深稍微比鯨魚那邊再深一些，就蠻多年紀稍長的大哥哥大姊姊在玩。其餘還有好多的玩水遊樂設施，你們大家快點來玩啦！

這場活動是由6位好友集資共同創辦，所有設施都是經過嚴格把關，希望給孩子安全的玩水環境。有基本的救生員、救護包及AED以外，主題活動日也會安排護理師或是救護員駐點，讓孩子們可以玩得開心、家長安心。

還有這個雪人旁邊粉紅色的池子是火烈鳥帳篷池瘋狂泡泡池，別看現在這樣只有水，我們來的稍早之前這邊工作人員有噴了一堆泡泡，這裡可以盡情讓小朋友們玩泡泡喔！

台中市民優惠

台中親子水上嘉年華這個日期限定活動，台中市民千萬不要錯過！入場全票300元，台中市民有獨享的優惠價250元，快帶孩子們來玩水吧。

綜藝大集合錄影

想要追星的朋友們，千萬別錯過7/10這天，因為有綜藝大集合錄影！可以看到藝人胡瓜喔！炎炎夏日，快點來玩水啦~

活動名稱：台中親子水上嘉年華

活動地址：台中市東區振興路148號(近lalaport南館對面)

活動日期：2024/7/4~2024/8/31

營業時間：09:00-18:00

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