【台北食記】華西街珍果

在華西街收集完兩間米其林小王煮瓜和源芳刈包，想來盤解膩的水果冰可以試試這家華西街珍果，這間是已經營50年的老店，店家使用當季新鮮水果，糖與甘草粉堅持自己製作絕不放化學糖精，夯劇華燈初上還曾經在此取景。
開車前往可停附近的根基西園停車場，搭乘捷運在龍山寺出站步行約10分鐘。
▲店家的招牌和內部已重新裝潢過，如果能保留原始的裝潢相信會更讓人回味。
▲華西街珍果菜單：有多款果汁和各式冰品可選，網友們推薦這裡的木瓜牛奶和綜合水果冰。
▲木瓜牛奶 60元：木瓜牛奶60元還蠻大的一杯的，口感綿密香濃甜度剛好，喝起來不會水水真的很真材實料，使用早期使用的小花玻璃杯真的有讓人時光倒流的感覺。
▲綜合水果冰 60元：剉冰是粗顆粒的類型，表面淋上店家自製糖水有淡淡的清甜感。
▲剉冰內有西瓜、哈密瓜、木瓜、芒果、芭樂、香瓜六種水果，水果甜度高有滿滿的水份，這樣一盤才60元老實說真的不貴。好久沒吃到這種單純復古的剉冰了，真的很讓人回味！
雞蛋糕短評：在地老字號冰店，木瓜牛奶和綜合水果冰都是招牌，木瓜牛奶可選擇不加糖可以喝到木瓜本身的甜，奶香蠻明顯的，綜合水果冰有好幾樣水果，剉冰是清冰只有糖水沒有煉乳，水果水分多甜度高，品質不錯。
用餐環境★★★
餐點★★★★
服務★★★
CP值★★★☆
【華西街珍果美食資訊】
地址：台北市萬華區華西街113攤
電話：0223089390
官網：無
營業時間：12:00–23:30
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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