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【台北食記】華西街珍果 - 華燈初上取景地，屹立50年的在地老店

2024-07-09 16:37:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：104
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：717篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

華西街珍果
phone02-2308-9390
place台北市萬華區華西街 觀光夜市攤位一一三號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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【台北食記】華西街珍果

 

在華西街收集完兩間米其林小王煮瓜源芳刈包，想來盤解膩的水果冰可以試試這家華西街珍果，這間是已經營50年的老店，店家使用當季新鮮水果，糖與甘草粉堅持自己製作絕不放化學糖精，夯劇華燈初上還曾經在此取景。

 

開車前往可停附近的根基西園停車場，搭乘捷運在龍山寺出站步行約10分鐘。

【台北食記】華西街珍果

▲店家的招牌和內部已重新裝潢過，如果能保留原始的裝潢相信會更讓人回味。

 

【台北食記】華西街珍果

【台北食記】華西街珍果

▲華西街珍果菜單：有多款果汁和各式冰品可選，網友們推薦這裡的木瓜牛奶和綜合水果冰。

 

【台北食記】華西街珍果

木瓜牛奶 60元：木瓜牛奶60元還蠻大的一杯的，口感綿密香濃甜度剛好，喝起來不會水水真的很真材實料，使用早期使用的小花玻璃杯真的有讓人時光倒流的感覺。

 

【台北食記】華西街珍果

【台北食記】華西街珍果

綜合水果冰 60元：剉冰是粗顆粒的類型，表面淋上店家自製糖水有淡淡的清甜感。

 

【台北食記】華西街珍果

 

【台北食記】華西街珍果

 

珍果水果吧.jpg

▲剉冰內有西瓜、哈密瓜、木瓜、芒果、芭樂、香瓜六種水果，水果甜度高有滿滿的水份，這樣一盤才60元老實說真的不貴。好久沒吃到這種單純復古的剉冰了，真的很讓人回味！

 

雞蛋糕短評：在地老字號冰店，木瓜牛奶和綜合水果冰都是招牌，木瓜牛奶可選擇不加糖可以喝到木瓜本身的甜，奶香蠻明顯的，綜合水果冰有好幾樣水果，剉冰是清冰只有糖水沒有煉乳，水果水分多甜度高，品質不錯。

用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★
CP值★★★☆


【華西街珍果美食資訊】

地址：台北市萬華區華西街113攤
電話：0223089390
官網：無
營業時間：12:00–23:30
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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