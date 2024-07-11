「一Ｏ八抹茶茶廊」 台中首店

進駐「勤美誠品綠園道」 為抹茶控打造專屬座位區

慶開幕 連續22日享明星商品優惠

首三日 綜合霜淇淋買一送一 （原價每支118元）



來自日本的高級抹茶甜品專門店「一Ｏ八抹茶茶廊」於2013年在北海道旭川市創立。為了讓海外消費者能感受在眾多種類與等級抹茶之中的「正統抹茶」魅力，2014年9月前進台灣大葉高島屋設立海外第１間專門店，隨後於北車京站時尚廣場開設店舖。今年7月10日「一Ｏ八抹茶茶廊」將在「勤美誠品綠園道」設立台中第１間抹茶甜品專門店，並首次於店舖設立專屬用餐區30個座位，提供抹茶迷一個專屬的舒適環境，細細品味各式抹茶聖代及多種甜品。

「一Ｏ八抹茶茶廊」來台十年，始終堅持採用最高等級品質「京都宇治產一番茶」，真材實料、不受高成本威脅，以台灣市面上罕有珍貴的京都宇治抹茶為基底，搭配各式食材，新鮮現做出美味甜點，深獲許多台灣民眾喜愛，每天都有抹茶控粉絲敲碗，希望能至台北以外城市開設新分店，「一Ｏ八抹茶茶廊」聽到粉絲的心聲，將在「勤美誠品綠園道」設立店舖，並回應抹茶控的希望，七月開始將人氣季節商品「抹茶三重奏大判燒」納入常態品項，這款大判燒由抹茶外皮包裹著抹茶卡斯達和抹茶蕨餅，濃郁茶香環繞舌尖，身為抹茶控絕不能錯過！

開幕期間，將推出好康三連發：首三日（7月10日至12日）推出明星商品「綜合霜淇淋（宇治京都抹茶X 靜岡焙茶）」買一送一（原價每支118元）; 接棒優惠的是明星商品「大判燒」，於7月13日至21日享買四送二，每個大判燒價格為45元至55元（不同口味、價格不同，贈送口味以低價者計算）; 而7月13日至31日也有明星商品「蕨餅」二盒共399元（原價每盒220元）。抹茶控們千萬別錯過這波特惠！





招牌美味推薦



綜合霜淇淋（宇治京都抹茶X 靜岡焙茶） 118元/支

抹茶濃郁、焙茶茶香十足，不加一滴水製成的霜淇淋，保留了抹茶、焙茶的醇濃滋味。其優雅的柔順感將茶的香氣更顯提昇，讓人從嘴裡迸出令人難忘的美妙滋味。



大判燒 45元至55元/個

讓人百吃不膩的大判燒是許多顧客來店必買的商品之一，不論是剛出爐時熱熱吃，或放涼後食用都非常美味。大判燒共有「紅豆內餡、抹茶外皮」(50元/個)、「抹茶卡斯達內餡、原味外皮」(50元/個)、「抹茶卡斯達抹茶蕨餅內餡、抹茶外皮」(55元/個)、「紅豆蕨餅內餡、抹茶外皮」(55元/個)、「紅豆內餡、原味外皮」(45元/個)、「卡斯達內餡、原味外皮」(45元/個)、「芋頭紫薯泥內餡、抹茶外皮」(55元/個) 共七種口味，每一種口味各具特色、擁有其忠心的擁護者。



抹茶黃豆粉 / 焦香黃豆粉 / 綜合蕨餅禮盒 220元/盒

蕨餅是日本傳統的和菓子，「一〇八抹茶茶廊」的蕨餅不但保有傳統和菓子的原味，且「經典宇治抹茶」、「焦香黃豆粉」、「綜合口味」共3種口味各有擁護者，口味不同但口感同樣彈Q鮮嫩，而蕨餅外層撒上的滿滿濃郁茶粉，讓資深抹茶控吃到也驚呼好過癮！

專櫃店舖設計特色

「一〇八抹茶茶廊」勤美誠品綠園道店以京都為概念做設計，巧妙地融合了傳統與現代日式元素，營造出時尚且具有文化韻味的印象。櫃位以淺色木紋「簞笥」即傳統和式五斗櫃做發想，搭配球狀照明和金色踢腳板，背後映襯著綠意盎然的植生牆，營造出優雅的日式氛圍，讓顧客在品味抹茶甜品的同時，享受視覺上的美感和舒適的環境。

京都宇治抹茶的特色

日本的綠茶採用蒸熟法的製茶方式阻止發酵，維他命C含量較台灣綠茶更多。抹茶在綠茶當中屬於最昂貴的品種，經過被秸稈和稻草覆蓋栽培製造出來的味道更加鮮美，是茶葉中之王者。

「一Ｏ八抹茶茶廊」選用的京都宇治抹茶，經過八百年優良的製茶技術和適宜氣候孕育，產出的茶葉多是較高等級的精品，層次豐富、韻味獨特，市面上敢稱頂級，非宇治莫屬，其生產量也必然不多，儘管如此，「一Ｏ八抹茶茶廊」在製作任何商品都講求料好實在，無論茶的香氣，味道的濃厚都是貨真價實。

這些茶葉由日本頂尖茶匠精選，追求深厚的味道，呈現出淡淡的苦澀與回甘的優雅，讓茶味清爽過喉。「一Ｏ八抹茶茶廊」將這些獨特的嗅覺和味覺融合，製作出令人驚豔的甜品，期望讓顧客體驗日本對好素材與好味道的堅持，品味現做的鮮美。



品牌名稱寫法，以下擇一撰寫即可：

中文：請寫 一〇八抹茶茶廊

英文：請寫 108 MATCHA SARO

《一〇八抹茶茶廊的不可思議》

一〇八の不思議

一〇八這個數字與「茶」息息相關。

【茶】這個字被分開來看時，

草字頭為兩個十，下面接著八十八，

全部合起來就是一〇八。

在日本108歲稱為「茶壽」

一〇八是個吉祥的數字，

代表著健康與幸福 。

店家資訊

「ㄧＯ八抹茶茶廊」 店家資訊 (配合百貨營業時間調整)

◆一〇八抹茶茶廊 天母大葉髙島屋店 / 02-2834-6486

台北市士林區忠誠路二段55號B1

營業時間：週日～週四 11:00-21:30，星期五、六、例假日前日 11:00-22:00

◆一〇八抹茶茶廊 京站時尚廣場店 / 02-2555-5785

台北市大同區承德路一段1號B3

營業時間：週日～週四 11:00-21:30，星期五、六、例假日前日 11:00-22:00

◆一〇八抹茶茶廊 勤美誠品綠園道店

台中市西區公益路68號B1 / 04-2328-1000（勤美誠品綠園道總機）

營業時間：週一～週日11:00-21:30

官網 http://www.108matchasaro.com

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