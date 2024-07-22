宝泉百年餅舖-小月餅創始店

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提到台中的百年老店伴手禮，肯定不能錯過 宝泉百年餅舖-小月餅創始店

這次特地入手了他們家幾款人氣商品要來跟大家分享~

美美的提袋和禮盒設計，典雅的日系風格，擁有百年的風韻和沉穩的優雅，拿來送禮也非常適合呢

放在一起，最吸睛的就是這個大大個兒的宝泉洋蔥乳酪啦

充滿咬勁的貝果，內含豐富飽滿的洋蔥乳酪餡，從冷藏拿出來就可以開吃，享受冰淇淋的濃郁絲滑口感，

你也可以進烤箱回烤一下，熱熱的品嘗剛出爐的美好，不管怎麼吃都讓人回味無窮的好滋味

到 宝泉百年餅舖-小月餅創始店 絕對不能錯過的小月餅們，

像接下來中秋節就快到了，這就是中秋禮盒的好選擇

每個都美的像藝術品一樣，不會像其他有的店家賣的月餅破碎的很，要送禮都有點尷尬，哈。

這個宝泉第二代蛋黃酥的酥皮，相較於第一代來說，在口感上更加的酥脆，更不容易因為宅配而破碎掉，

你看我收到的長得這麼完美就知道了，在內餡的紅豆泥也採用了跟第一代不一樣的紅豆沙泥，

並且包裹了整顆的鹹蛋黃在裡面，讓喜歡這一味的朋友，吃起來更有滿足感

通常蛋黃酥都挺油的，吃起來都會滿手油，甚至吃沒幾口還會有種膩感，

但是這個宝泉第二代蛋黃酥完全沒有這個問題，酥的很清爽，是我的菜，推推~

非常必吃的宝泉小月餅，外面是多層次的雪花酥皮，

內餡選用的是熬煮時間比一般豆沙餡多一倍的頂級日本進口白鳳豆沙，

再以日式烘焙技術手工做成適中的大小，看起來越簡單的東西其實做起來越難，

咬一口直接完美展現什麼叫做入口即化，實在是太厲害了，有一種好像在吃雲朵的感覺，

咬下去的瞬間有感覺，然後他就消失不見了，哈哈哈哈。

宝泉扁可頌是我自己私心很推的一款，5入的禮盒設計，平常辦公室小團體下午茶一起分食剛剛好

扁可頌又叫可頌鍋巴，是韓國當紅的休閒美食喔，現在在台中 宝泉百年餅舖 也可以買得到啦～

雖然他叫扁可頌，不過他和可頌的口感完全不同，放冰箱冰冰涼涼的吃，

會覺得他有一種像在吃糖葫蘆的清脆糖衣感，不過他的糖衣是非常輕薄的感覺，不厚重難咬，

裡面則是有點像蝴蝶酥的千層酥脆，但整體的口感是偏硬挺的，我覺得好好吃喔

最重要的是他甜而不膩，所以一次吃完這一片也不會覺得害怕。

搭配各種茶飲，下午茶幸福感滿滿

有到台中玩的朋友，很推薦可以到 宝泉百年餅舖-小月餅創始店 帶點伴手禮回家喔，

太遠的朋友也可以跟我一樣選擇宅配，在家輕鬆品嘗蘊藏百年的美味