普吉島必去的行程，一定少不了青蛙夜市！甚至因為太受歡迎，為了分散人潮，還開了青蛙夜市2，不過大家好像沒很買單，依舊擠爆青蛙夜市，畢竟這裡平價、好逛好吃而且很在地，是連當地人都愛逛的夜市。

青蛙夜市｜交通位置

地址：Ratsada, Mueang Phuket District, Phuket 83000泰國

時間：17:00–23:00｜每週日公休

電話：+66991521919

青蛙夜市2

我們選擇停車在青蛙夜市2再步行過去青蛙夜市

雖然是為了分散人潮而開的青蛙夜市2，但其實也蠻用心在整理的。

只是這人潮…..有點冷清。

從青蛙夜市2步行過去青蛙夜市只需要十分鐘以內，其實不遠。

青蛙夜市

光看這規模這人潮，真的不輸曼谷夜市。

可愛的貓貓LOGO也很好拍，觀光客也超多的。

如果要拍照的話，這個置高點很好拍。

這夜市規模比我想像的大。

價格也很平價，不會很觀光的夜市。

據說這家火山排骨必吃

也是在地人大力推薦，來這裡一定要吃的。

夜市就有腳底按摩

一排排美食攤販，規劃的其實很整齊。

而且還有分區，美食跟衣服都有分開，很方便逛。

我在這裡買了好幾件童裝，很好看欸。

因為考量到我們還有晚餐安排

所以簡單的買了根玉米就趕行程去了。

墨西哥口味玉米，好吃。

除了夜市攤販以外還有店面可以逛。

泰國最近很流行的涼拌跳跳蝦

真的是活跳跳的跳蝦下去涼拌，我不敢吃XDDD。

泰國在地甜點小吃，看起來很厲害

可惜這次給的時間不夠多，下次再來好好逛逛。

青蛙夜市

地址：Ratsada, Mueang Phuket District, Phuket 83000泰國

時間：17:00–23:00｜每週日公休

電話：+66991521919

跟團行程參考｜合作旅行社

山富旅遊→https://reurl.cc/8veZdg

開心假期→開新旅行社(開心假期) (ontour.com.tw)

保證出發｜端午連休

6/7 普吉島泰精彩６日－2次出海送香蕉船、攀牙007島、割喉群島泛舟、暹羅夢幻劇場、泰式按摩【泰獅直飛】https://www.travel4u.com.tw/group/product/HKT06240607C/

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