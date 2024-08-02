台灣到日本秋田旅遊的第一選擇絕對是搭台灣虎航莫屬，三小時十分的航程，一週兩班次早去午回的時間很棒，這次的旅行五天四夜的行程收穫滿滿，超萌的秋田犬抱好抱滿，還體驗了烤米棒、看了生剝鬼太鼓秀，還跑去採了秋田名物蓴菜，參觀了百年酒藏以及秋田美人的舞妓表演，這篇先來分享這次搭乘台灣虎航直飛秋田的飛行紀錄吧！

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台灣虎航直飛秋田班次

夏季航班目前一週兩班，台北每週四、日早上8點起飛，秋田則是每週四、日，下午13:50起飛，目前秋田機場唯一的國際航班就是飛往台灣唷！

航班編號 台北出發時間 抵達秋田時間 飛行日 IT256 08:00 12:20 每週四、日 IT257 13:50 16:30 每週四、日

台灣虎航票價組合

從以前到現在，就很常搭台灣虎航的班機到處去玩耍，所以都已經熟門熟路的，台灣虎航的報到櫃檯位於桃園機場第一航廈，早班機一定要提早到，非常多班次都是在六～八點之間起飛，所以常常會看到一航排隊等待 check in 的超長人龍。

虎舒適 行李｜座位

這次則是體驗了 tigerpro 的票價，包含了20公斤託運行李，這次去程行李13公斤，回來時剛好20公斤，個人是推薦可以多買一些公斤數，因為秋田米、稻庭烏龍麵都超好吃，不過這些喔咪呀給真的都頗具重量，實在是很想多買一點回台灣！

免費選位安排坐在安全門「虎舒適」位子，座位空間寬敞許多，「虎舒適」位於第12、13排，如果選擇第12排的旅客，椅背是無法傾斜的，上機後空服人員還會過來通知安全須知，還要閱讀背椅袋袋內的安全須知卡才行喔！

洪瑞珍台味饕客三明治組合 餐點

機上餐點則是品嚐了台灣虎航與洪瑞珍聯名的「洪瑞珍台味饕客三明治組合」，這個組合搭配也太可愛了！鹹甜各一的招牌火腿三明治、草莓起司三明治、甜心沙其馬、太陽餅，以及台灣虎航100%純蘋果汁，光吃兩個三明治其實就已經飽的差不多，沙其馬跟太陽餅則是帶下機當點心，記得招牌火腿三明治是含肉的，不能帶入日本境內唷！

抵達秋田後，一出關就熱鬧騰騰的看到超萌秋田犬人偶在外頭迎接，還有秋田縣觀光聯盟的工作人員發送秋田相關的旅遊資訊。

回程時剛好遇到颱風剛離開台灣，飛機延遲了約一小時，只好在國際線內唯一的免稅店大買特買。

像是身邊不少人都會吃的芝麻明ex在免稅店裡買，跟台灣比價差很大喔，平常有在吃的可以多囤貨一些，飛機delay越久，在免稅店花的錢越多😂，建議秋田機場國際線的商店更大一點，台灣人真的很愛買呀！

順利搭上飛機後，回程的餐點則是沙茶雞丁飯搭配松露堅果以及蘋果汁。

超開心這次可以搭乘台灣虎航直飛秋田的航線在秋田玩好玩滿，而且還很幸運地閃過颱風，順利搭上飛機回到台灣，雖然亂流不少，但還是穩穩地降落在桃園機場，一降落乘客們還拍手叫好👍！！

對我來說秋田真的是個很適合自駕旅遊，東西又好吃的地方，想著下次要冬天一定來看看橫手雪祭！

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