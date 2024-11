[ 亞洲背包客的首選_MAC City Hostel ]

這一家MAC City Hostel,是我在 Booking看到的,本來預定住三晚的四人混房(旅館不提供早餐),約1800台幣

然而,向旅館老闆Check in 時,由於女性雙人房有空位,可以從原本預定的四人混房改成雙人套房...

當然,我就很開心的答應了~其網址如下所示 :

https://www.booking.com/hotel/de/mac-city-hostel-gmbh.zh-tw.html?aid=376396;label=booking-name-kdA%2A%2AQvoj_QoLR%2AzTmL6tAS61568341216%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110726%3Akwd-65526620%3Alp1012825%3Ali%3Adec%3Adm;sid=1fecc9b1683e8211b16ecb22c1112f45

交通位置十分良好,距離漢堡威中央火車站,走路大約15-20分鐘即可到達,而且旅館旁邊就是real超市,三餐都有著落,終於可以吃飽了

其火車站到旅館的位置如下所示

[ 住 宿 空 間 ]

旅館Check in的地點在2樓,拖著沉重行李箱的旅客別擔心,有電梯可以搭乘,超級佛心的

抵達2樓時,被住家式的交誼廳吸引,旁邊有咖啡機、茶包,甚至氣泡水機等,可以讓旅客短暫休憩,也可以當作吃三餐、交誼的場所

這間旅館的老闆精通多種語言,而且很健談+熱心

跟他聊了漢堡附近有名的景點 - 一直再修復的教堂,以及他推薦的易北愛樂廳(漢堡新地標)。

另外,也跟他聊了臺灣、歐洲的工作環境、請假制度等,聊到後來,覺得一陣小小哀傷...(總結 : 擁有人性化的工時、健全的福利,以及工作一年可以請三個禮拜的長假,難怪越來越多亞洲人想在歐洲工作)

交誼廳,柔軟的沙發+乾淨的桌子,吃飯時間總是吸引許多人,聚在一起聊天吃飯

烤箱、杯子、熱水瓶、咖啡機、氣泡水機等,設備完善,完全是亞洲人的好朋友~

向櫃檯Check in 後,拿到磁卡,前往房間囉~~抵達3樓時,發出一陣讚嘆的聲音~

彷彿高級飯店才有的裝潢,背包客旅館就有,閃閃發光,散發一股典雅華麗的感覺

這是我在漢堡4天3夜的雙人房,房間採用潔白的家具以及珍珠白牆壁,乾淨溫馨

與我同住的是一位來自奧地利的女生,喜歡吃巧克力。

我去呂貝克時,買了一包杏仁巧克力,一些給旅館老闆+工讀生,也分了兩塊給她。

她好開心,說 : Love you !

最後,我們短暫擁抱了,留下美好的回憶。

單人床位,不用鋪枕頭套+床鋪,直接蓋棉被就好,超級方便

[ 廚 房 的 交 流 ]

廚房在2樓,餐具、刀子、電鍋、瓦斯爐、烤箱、蒸籠等皆有,可以說是 - 麻雀雖小,五臟俱全

某天晚上,安妮王在廚房吃超市買的披薩時,遇見一位衣索比亞人。

他請我喝自己做的土豆湯,味道雖然普普,但是很飽。

湯的主要食材是土豆、馬鈴薯以及洋蔥,皆是可以讓人感到飽腹感覺的食物,也是還蠻健康的食材。

之後,給他一包隨身攜帶的科學麵,跟他說 :

我 : The noodle is Taiwan's food. Just like cookie,no water !

衣索比亞人 : No Water !!! Are you sure ?

於是他打開科學麵後,先吃了一口,之後很迅速地吃完了...

總結 : 科學麵是很好的國民外交食物

這家位於德國漢堡中央火車站附近的MAC 城市旅舍,不管是語言、交通、價格、生活等,安妮王覺得服務都算不錯。

就算是背包客客棧,其館內的裝潢、整潔、廚房、熱飲等應有盡有,算是還蠻厲害的背包客客棧

如果下次還有機會在漢堡,真想再一次去拜訪熱情的老闆以及工讀生

最後,附上安妮王在歐洲自助一個月時,遊歷德國其它座城市之記錄,如果有幸在踏上德國,真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

