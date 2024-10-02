中秋節到啦，家人們聚在一起，最期待的就是這頓大餐！這次我們選擇了位於宜蘭的「百匯窯烤雞餐廳」，這裡可是由米其林三名廚江振誠評選的「十大好食餐廳」，名氣可不小！

這家餐廳的特色在於它的自助式餐具，不用等服務員上菜，大家可以直接去拿自己想要的餐具和食物，真的很方便！

飲料櫃裡有各式飲品和美酒，想搭配窯烤雞的話，選擇可是多得不得了。

說到百匯窯烤雞，它的烹調方式可是一絕，使用龍眼木窯烤，這樣不僅保留了雞肉的營養，味道也超級好！

當雞肉從窯裡拿出來時，會先把雞油滴乾，這樣吃起來就不會太油膩，讓人心裡更安心。

當這道窯烤雞上桌時，讓人不禁想要馬上動手！

百匯的窯烤雞經過精心調味，慢慢烤製後，肉質鮮嫩多汁，散發著誘人的烤香，簡直讓人忍不住想要大口享用！外皮金黃酥脆，口感一咬就化，裡面的肉質細嫩，每一口都是雞肉的原汁原味，讓我久久難以忘懷。

我們還點了「五更腸旺」，這道菜的口感也讓我驚艷。豬腸在燉煮後，變得軟嫩卻不膩，搭配上豐富的辛香調味，湯汁更是整道菜的靈魂！每一口都充滿了層次感，吃完一碗讓人感到滿足與舒暢。

「鹽烤白蝦」這道菜保留了白蝦的鮮甜與彈嫩，鹽烤的方式讓蝦子更加濕潤，每一口都是海鮮的鮮美，讓我一直想吃下去。

「鳳梨蝦球」把蝦球的鮮嫩口感與鳳梨的清新結合在一起，酸甜的滋味讓人耳目一新，真的是絕配！

再來是「蚵酥」，外皮炸得金黃酥脆，裡面保持著蚵仔的鮮嫩，咬下去發出嘩啦聲，真的太好吃了。

「三杯中卷」也是我必點的，這道菜將中卷和醬油、米酒、糖慢火燉煮，香氣四溢，讓我一試就愛上。

「麻油松阪豬」，這道菜的松阪豬肉搭配麻油和紅棗，讓每一口都充滿香氣，簡直是入口即化的享受！

最後，來一碗「剝皮辣椒雞湯」，這道湯品將剝去外皮的辣椒、香菇和雞肉一起燉煮，湯底濃郁卻不膩，喝起來超級暖心，讓人整個人都放鬆了！

在百匯窯烤雞的每一道料理中，我都留下了深刻的印象，這裡的味道和營養都讓我非常滿意。如果你也是喜愛美食的人，千萬不要錯過這裡的美味，保證會被徹底征服！

百匯窯烤雞餐廳

電話： 03 950 1386 地址： 268宜蘭縣五結鄉五結路三段171號 營業時間： 星期一 11:00–15:00, 17:00–21:00 星期二 11:00–15:00, 17:00–21:00 星期三 11:00–15:00 星期四 11:00–15:00, 17:00–21:00 星期五 11:00–15:00, 17:00–21:00 星期六 11:00–15:00, 16:30–21:00 星期日 11:00–15:00, 16:30–21:00

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