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10/4 - 10/6 在「誠品生活松菸」七款糰子買二送一，「京町山本屋」快閃優惠！

2024-10-03 02:05:00 thearoma 人氣：93
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thearoma

發表篇數：15篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

京町 山本屋
place台北市大安區金華街143號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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10/4 - 6 在「誠品生活松菸」七款糰子買二送一，「京町

「京町山本屋」秋季新菜單登場

秋季根莖類食材入菜  品味大地能量的特色料理

快閃誠品松菸  開幕優惠享糰子買二送一  

忍者口糧「兵糧丸」手作課程  開啟十月忍者主題系列活動

 

隨著秋天來臨，許多根莖類食材開始進入盛產期，「京町山本屋」以「吃當季」為概念，即日起推出日本媽媽為家人準備的家庭料理，加入靈魂高湯烹煮的「筑前煮 素食定食」、「博多明太子麵」、「山藥泥豆皮抹茶冷麵」，美味與營養讓人讚不絕口！並有焙茶溏心蛋」、「北海道山藥泥」、「納豆」小缽料理，及新甜品「黃豆粉甜醬油糰子」、「舒芙蕾布丁燒（共三種口味）」豐富了秋季菜單。

 

101日起，「京町山本屋」將進駐誠品生活松菸B1美食街，展開為期半年的快閃活動帶來不加一滴水製作的北海道牛奶冰淇淋系列，包含外加糰子、熊熊杏仁餅乾的少女心大爆發組合，適合網美IG拍照打卡，共有「北海道牛奶冰淇淋」、「黒糖蜜黄豆粉北海道牛奶冰淇淋」、「抹茶蜜北海道牛奶冰淇淋」、「山本屋人氣糰子聖代」、「山本屋熊熊糰子聖代」五款新品。此外，104日至106日共三天推出快閃櫃位開幕優惠活動，七款糰子買二送一（口味任選，擇價低者贈送），好康難得，糰子控可以好好把握機會！

 

此外，「京町山本屋」於十月陸續推出忍者主題活動，有「兵糧丸手作課程」、「忍者主題活動日」、歡慶萬聖節推出的「忍者變裝活動」，絕對能讓忍者迷大呼過癮！

 

以下為各餐飲及活動簡介：

⬇️ 京町山本屋秋季菜單

10/4 - 6 在「誠品生活松菸」七款糰子買二送一，「京町
筑前煮 素食定食（附山藥泥） 380

筑前煮是日本家常菜餚的代表之一，常見於餐廳、便當，甚至年菜中，因其多樣化的食材搭配和豐富的風味，廣受歡迎。這道素食定食嚴選了竹筍、紅蘿蔔、牛蒡、蓮藕、小芋頭等根莖類食材，並加入黑木耳、黑蒟蒻等富含膳食纖維的食材，及增加豐富配色的甜豆、豆皮、香菇等，隨機採用當季現有的共約十種食材，並加入柚子皮增添清新風味，讓這道以「京町山本屋」獨家高湯烹調的素食美味不已！並附上也屬根莖類的山藥泥，及水果生菜沙拉、漬物、日式小菜三款、建長汁、白飯，美味又飽足。

 

 

10/4 - 6 在「誠品生活松菸」七款糰子買二送一，「京町

博多明太子麵 （附生菜沙拉） 380

以傳統製作料理概念熬煮昆布高湯後，將之與麵體等食材烹煮，待麵體及其他食材吸附高湯後再漸收汁，而湯汁成為整道料理畫龍點睛的精華所在。麵體則選用義大利麵，讓西洋食材巧妙地融合到東洋美食中。而明太子則嚴選最厲害的やまや(YAMAYA)明太子，並加入充滿旬之味的鴻禧菇增添秋日風情，再撒上海苔絲及蔥花，美味程度超乎想像！

 

 

 

10/4 - 6 在「誠品生活松菸」七款糰子買二送一，「京町
山藥泥抹茶豆皮冷麵 320

因北海道土壤富含礦物質，所產的根莖類山藥磨成泥後緊實綿密，搭配紫高麗菜苗、秋葵、焙茶煮自家製豆皮、海苔絲，一起平鋪在抹茶麵上，讓整道料理清爽且富有層次感。並佐以天婦羅花、抹茶鹽，附上可沾食的柚子昆布汁，在秋老虎的炎熱天氣下品味冷麵，依然食欲大開。

 


10/4 - 6 在「誠品生活松菸」七款糰子買二送一，「京町
小缽料理  60/份至80/

溏心蛋經過特製的焙茶醬汁浸泡一整天，散發出濃郁的茶香，為食客帶來與傳統口味不同的獨特體驗，也讓「焙茶溏心蛋」（60/個）成為熱門選擇之一。「納豆」（60元）則採用小顆粒納豆，加入黃色芥末增添層次感、減少豆腥味，並配上蔥花，為味蕾增添一絲清新。北海道「山藥泥」（80元）纖維細緻，口感綿密柔滑，是涼拌生食的理想選擇，帶來自然原味的清爽感。

 


10/4 - 6 在「誠品生活松菸」七款糰子買二送一，「京町
黃豆粉甜醬油糰子 100/

甜醬油糰子一直是受歡迎的經典口味，這次特別加入傳統的日本黃豆粉，讓糰子吃起來深具日本風情，而糰子的鹹甜口感與黃豆粉的香氣完美結合，讓人品嚐時感受到不同層次的口感變化與醬汁的調和。

 

 

10/4 - 6 在「誠品生活松菸」七款糰子買二送一，「京町
舒芙蕾布丁燒  110/個至120/個（玻璃罐裝的都限外帶）

底層為滑嫩紮實的布丁、上層為鬆軟舒芙蕾蛋糕體，一次可享受不同層次的美味，並因其獨特的口感而受到讚譽。「舒芙蕾布丁燒」共有三種口味：「和三盆舒芙蕾布丁燒」（110/個）以高於市價20倍的較紮實和三盆糖製作，口感細膩高雅，此口味也可說是原味。另有「濃焙茶舒芙蕾布丁燒」（120/個）、「濃抹茶舒芙蕾布丁燒」（120/個），帶給老饕更多選擇。

 

 

 

10/4 - 6 在「誠品生活松菸」七款糰子買二送一，「京町

快閃誠品生活松菸 2024101日至2025331日）

101日起將於誠品生活松菸B1美食街開啟半年的快閃活動。這次的快閃主打新品為採用北海道牛奶冰淇淋為基底，加入不同配料，幻化出五款獨特的甜品：純粹濃醇香「北海道牛奶冰淇淋」（90元）、深具日本食材風情「黒糖蜜黄豆粉北海道牛奶冰淇淋」（100元）、抹茶控必嚐「抹茶蜜北海道牛奶冰淇淋」（100元）、糰子控必嚐「山本屋人氣糰子聖代（黃豆粉、黑糖蜜、甜醬油糰子）」（180元）、少女心爆棚「山本屋熊熊糰子聖代（隨機配有粉紅色或粉藍色熊熊杏仁焦糖最中餅乾一片、三色糰子一支）」（230元）。

 

此外，為歡慶快閃櫃位開幕， 104日至106日共三天享，七款糰子買二送一：紅豆糰子每支80元、甜醬油糰子每支80元、生醬油海苔糰子每支80元、抹茶糰子每支100元、三色糰子每支80元、京都味噌黃豆粉糰子每支100元、黃豆粉甜醬油糰子每支100元，口味任選，擇價低者贈送。

 

 

 

10/4 - 6 在「誠品生活松菸」七款糰子買二送一，「京町

十月忍者主題活動

是不是很好奇忍者出任務時的口糧是什麼？忍者如何辦到：變裝術、陽忍與陰忍、水術、登術、飛術、步法、隱形術、消臭術、侵入術、盜聽術、手裡劍術、針術、火術、遁走術、傳達術、記憶術、分身術、占術等忍術？「京町山本屋」將於10月舉辦一系列忍者主題活動：

➡️ 1020日「兵糧丸（干菓子改良版）手作課程」

兵糧丸（ひょうろうがん）是傳說中日本忍者攜帶的乾糧（干菓子），特別用於長時間執行任務時。它主要由富有營養的食材製成，能提供能量，並且不易腐壞，方便忍者攜帶。傳統兵糧丸的主要成分包括糯米粉、糯米、味噌、醬油、芝麻等，這些成分經過混合後捏成小丸子，類似於現代的能量棒或壓縮乾糧。「京町山本屋」課程中製作的是現代復刻版兵糧丸，主要材料為黃豆、芝麻研磨成粉，塑型成團，不需要烘烤或蒸製，是一款天然、健康的干菓子。在需要快速補充能量的時候，可以吃幾顆兵糧丸，能提供碳水化合物、蛋白質和一些健康的脂肪，非常適合長時間活動或戶外運動時食用。

 

10/4 - 6 在「誠品生活松菸」七款糰子買二送一，「京町

➡️ 1027日「忍者主題活動日」

忍者老師楊慶龍的講座及互動體驗、忍者主題午餐、手裏剣九宮格大賽及吹箭

 

➡️ 1020日至1030日配合萬聖節推出「忍者主題變裝活動」

凡符合主題變裝者來店消費，即贈送精美禮物一份。以上活動費用將於「京町山本屋」臉書公告報名表單時一併發布。

 

 

「京町山本屋」簡介：

「京町 山本屋」室內空間皆為榻榻米，一踏上去就有閑適感。從各地搜羅而來的古樸雅緻家具及擺設，讓「京町 山本屋」瀰漫百年老宅感的舒服氣息。此外，空間也規劃可為文化交流活動、茶藝教室、日本和菓子教室、手作課程等，場地也可以提供租借、包場等用途。在戶外，「京町 山本屋」的榕樹群美不勝收，而茶屋後面的小徑，有著市定古蹟石砌牆，它是一百多年前日治時代留下的產物，在此拍照能感受歷史變遷的典故。

 

「京町山本屋」的制服為類和服設計的作務衣（日文：samuei，褲管有鬆緊帶，蹲下站起工作都很自由方便，男服務員制服為靛色、女服務員制服為白米色，而制服外的大正時代風味圍裙及其荷葉邊，讓人遙想大正時代西洋文化進入日本時的文化交融。

 

負責人山本先生在京都遊走各地時嚴選的數多品牌，與日本京都府經濟交流課攜手合作將京都職人的精美作品、陶器、傳統工藝品等帶入「京町山本屋」。並與京都的「畳屋辰蔵」聯名製

 

作烙印著「京町山本屋」Logo的榻榻米杯墊，還有一個個擁有獨到釉紋的花結晶招財貓、清水燒等。此外，更精選數個讓人愛不釋手的精品品牌，讓人不用遠赴國外就能挑選深具文化美學的食器。

 

 

京町山本屋

地址：台北市大安區金華街143 （榕錦時光生活園區）

電話：02-23910206

臉書https://www.facebook.com/kyomachi.yamamotoya

IG https://pse.is/4d8k63

訂位 https://inline.app/booking/yamamotoya/kyomachi

 
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京町山本屋 誠品生活松菸
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