「京町山本屋」秋季新菜單登場

秋季根莖類食材入菜 品味大地能量的特色料理

快閃誠品松菸 開幕優惠享糰子買二送一

忍者口糧「兵糧丸」手作課程 開啟十月忍者主題系列活動

隨著秋天來臨，許多根莖類食材開始進入盛產期，「京町山本屋」以「吃當季」為概念，即日起推出日本媽媽為家人準備的家庭料理，加入靈魂高湯烹煮的「筑前煮 素食定食」、「博多明太子麵」、「山藥泥豆皮抹茶冷麵」，美味與營養讓人讚不絕口！並有「焙茶溏心蛋」、「北海道山藥泥」、「納豆」小缽料理，及新甜品「黃豆粉甜醬油糰子」、「舒芙蕾布丁燒（共三種口味）」豐富了秋季菜單。

自10月1日起，「京町山本屋」將進駐誠品生活松菸B1美食街，展開為期半年的快閃活動，帶來不加一滴水製作的北海道牛奶冰淇淋系列，包含外加糰子、熊熊杏仁餅乾的少女心大爆發組合，適合網美IG拍照打卡，共有「北海道牛奶冰淇淋」、「黒糖蜜黄豆粉北海道牛奶冰淇淋」、「抹茶蜜北海道牛奶冰淇淋」、「山本屋人氣糰子聖代」、「山本屋熊熊糰子聖代」五款新品。此外，10月4日至10月6日共三天推出快閃櫃位開幕優惠活動，七款糰子買二送一（口味任選，擇價低者贈送），好康難得，糰子控可以好好把握機會！

此外，「京町山本屋」於十月陸續推出忍者主題活動，有「兵糧丸手作課程」、「忍者主題活動日」、歡慶萬聖節推出的「忍者變裝活動」，絕對能讓忍者迷大呼過癮！

以下為各餐飲及活動簡介：

⬇️ 京町山本屋秋季菜單



筑前煮 素食定食（附山藥泥） 380 元

筑前煮是日本家常菜餚的代表之一，常見於餐廳、便當，甚至年菜中，因其多樣化的食材搭配和豐富的風味，廣受歡迎。這道素食定食嚴選了竹筍、紅蘿蔔、牛蒡、蓮藕、小芋頭等根莖類食材，並加入黑木耳、黑蒟蒻等富含膳食纖維的食材，及增加豐富配色的甜豆、豆皮、香菇等，隨機採用當季現有的共約十種食材，並加入柚子皮增添清新風味，讓這道以「京町山本屋」獨家高湯烹調的素食美味不已！並附上也屬根莖類的山藥泥，及水果生菜沙拉、漬物、日式小菜三款、建長汁、白飯，美味又飽足。

博多明太子麵 （附生菜沙拉） 380 元

以傳統製作料理概念熬煮昆布高湯後，將之與麵體等食材烹煮，待麵體及其他食材吸附高湯後再漸收汁，而湯汁成為整道料理畫龍點睛的精華所在。麵體則選用義大利麵，讓西洋食材巧妙地融合到東洋美食中。而明太子則嚴選最厲害的やまや(YAMAYA)明太子，並加入充滿旬之味的鴻禧菇增添秋日風情，再撒上海苔絲及蔥花，美味程度超乎想像！



山藥泥抹茶豆皮冷麵 320 元

因北海道土壤富含礦物質，所產的根莖類山藥磨成泥後緊實綿密，搭配紫高麗菜苗、秋葵、焙茶煮自家製豆皮、海苔絲，一起平鋪在抹茶麵上，讓整道料理清爽且富有層次感。並佐以天婦羅花、抹茶鹽，附上可沾食的柚子昆布汁，在秋老虎的炎熱天氣下品味冷麵，依然食欲大開。





小缽料理 60 元 / 份至 80 元 / 份

溏心蛋經過特製的焙茶醬汁浸泡一整天，散發出濃郁的茶香，為食客帶來與傳統口味不同的獨特體驗，也讓「焙茶溏心蛋」（60元/個）成為熱門選擇之一。「納豆」（60元）則採用小顆粒納豆，加入黃色芥末增添層次感、減少豆腥味，並配上蔥花，為味蕾增添一絲清新。北海道「山藥泥」（80元）纖維細緻，口感綿密柔滑，是涼拌生食的理想選擇，帶來自然原味的清爽感。





黃豆粉甜醬油糰子 100 元 / 支

甜醬油糰子一直是受歡迎的經典口味，這次特別加入傳統的日本黃豆粉，讓糰子吃起來深具日本風情，而糰子的鹹甜口感與黃豆粉的香氣完美結合，讓人品嚐時感受到不同層次的口感變化與醬汁的調和。



舒芙蕾布丁燒 110 元 / 個至 120 元 / 個（玻璃罐裝的都限外帶）

底層為滑嫩紮實的布丁、上層為鬆軟舒芙蕾蛋糕體，一次可享受不同層次的美味，並因其獨特的口感而受到讚譽。「舒芙蕾布丁燒」共有三種口味：「和三盆舒芙蕾布丁燒」（110元/個）以高於市價20倍的較紮實和三盆糖製作，口感細膩高雅，此口味也可說是原味。另有「濃焙茶舒芙蕾布丁燒」（120元/個）、「濃抹茶舒芙蕾布丁燒」（120元/個），帶給老饕更多選擇。

快閃 誠品生活松菸 （ 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日）

10月1日起將於誠品生活松菸B1美食街開啟半年的快閃活動。這次的快閃主打新品為採用北海道牛奶冰淇淋為基底，加入不同配料，幻化出五款獨特的甜品：純粹濃醇香「北海道牛奶冰淇淋」（90元）、深具日本食材風情「黒糖蜜黄豆粉北海道牛奶冰淇淋」（100元）、抹茶控必嚐「抹茶蜜北海道牛奶冰淇淋」（100元）、糰子控必嚐「山本屋人氣糰子聖代（黃豆粉、黑糖蜜、甜醬油糰子）」（180元）、少女心爆棚「山本屋熊熊糰子聖代（隨機配有粉紅色或粉藍色熊熊杏仁焦糖最中餅乾一片、三色糰子一支）」（230元）。

此外，為歡慶快閃櫃位開幕， 10月4日至10月6日共三天享，七款糰子買二送一：紅豆糰子每支80元、甜醬油糰子每支80元、生醬油海苔糰子每支80元、抹茶糰子每支100元、三色糰子每支80元、京都味噌黃豆粉糰子每支100元、黃豆粉甜醬油糰子每支100元，口味任選，擇價低者贈送。

十月 忍者主題活動

是不是很好奇忍者出任務時的口糧是什麼？忍者如何辦到：變裝術、陽忍與陰忍、水術、登術、飛術、步法、隱形術、消臭術、侵入術、盜聽術、手裡劍術、針術、火術、遁走術、傳達術、記憶術、分身術、占術等忍術？「京町山本屋」將於10月舉辦一系列忍者主題活動：

➡️ 10月20日「兵糧丸（干菓子改良版）手作課程」

兵糧丸（ひょうろうがん）是傳說中日本忍者攜帶的乾糧（干菓子），特別用於長時間執行任務時。它主要由富有營養的食材製成，能提供能量，並且不易腐壞，方便忍者攜帶。傳統兵糧丸的主要成分包括糯米粉、糯米、味噌、醬油、芝麻等，這些成分經過混合後捏成小丸子，類似於現代的能量棒或壓縮乾糧。「京町山本屋」課程中製作的是現代復刻版兵糧丸，主要材料為黃豆、芝麻研磨成粉，塑型成團，不需要烘烤或蒸製，是一款天然、健康的干菓子。在需要快速補充能量的時候，可以吃幾顆兵糧丸，能提供碳水化合物、蛋白質和一些健康的脂肪，非常適合長時間活動或戶外運動時食用。

➡️ 10月27日「忍者主題活動日」

忍者老師楊慶龍的講座及互動體驗、忍者主題午餐、手裏剣九宮格大賽及吹箭

➡️ 10月20日至10月30日配合萬聖節推出「忍者主題變裝活動」

凡符合主題變裝者來店消費，即贈送精美禮物一份。以上活動費用將於「京町山本屋」臉書公告報名表單時一併發布。

「京町山本屋」簡介：

「京町 山本屋」室內空間皆為榻榻米，一踏上去就有閑適感。從各地搜羅而來的古樸雅緻家具及擺設，讓「京町 山本屋」瀰漫百年老宅感的舒服氣息。此外，空間也規劃可為文化交流活動、茶藝教室、日本和菓子教室、手作課程等，場地也可以提供租借、包場等用途。在戶外，「京町 山本屋」的榕樹群美不勝收，而茶屋後面的小徑，有著市定古蹟石砌牆，它是一百多年前日治時代留下的產物，在此拍照能感受歷史變遷的典故。

「京町山本屋」的制服為類和服設計的作務衣（日文：samuei），褲管有鬆緊帶，蹲下站起工作都很自由方便，男服務員制服為靛色、女服務員制服為白米色，而制服外的大正時代風味圍裙及其荷葉邊，讓人遙想大正時代西洋文化進入日本時的文化交融。

負責人山本先生在京都遊走各地時嚴選的數多品牌，與日本京都府經濟交流課攜手合作將京都職人的精美作品、陶器、傳統工藝品等帶入「京町山本屋」。並與京都的「畳屋辰蔵」聯名製

作烙印著「京町山本屋」Logo的榻榻米杯墊，還有一個個擁有獨到釉紋的花結晶招財貓、清水燒等。此外，更精選數個讓人愛不釋手的精品品牌，讓人不用遠赴國外就能挑選深具文化美學的食器。

京町山本屋

地址：台北市大安區金華街143號 （榕錦時光生活園區）

電話：02-23910206

臉書https://www.facebook.com/kyomachi.yamamotoya

IG https://pse.is/4d8k63

訂位 https://inline.app/booking/yamamotoya/kyomachi

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