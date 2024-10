離開了鄉村博物館後,我們前往下一個目標——人民宮!由於需要掉頭往南走,我們又經過了「新聞自由之家」(Casa Presei Libere)。這座建築看起來格外有特色,讓人忍不住想拍下它。這次車子速度放慢了一些,終於拍到了完整的畫面。其實這裡的主建築旁還有兩座較低的建築,但由於角度問題,整個畫面拍不全。

這棟建築以前的所在地在1905年曾是一座賽馬場,後來在1952年到1956年共產黨統治時期,這裡改建為新聞自由之家。當時的用意是將布加勒斯特所有的印刷媒體集中到這裡辦公。建築的外觀還模仿了莫斯科大學主樓,難怪讓我覺得似曾相識!這棟高達91.6公尺的建築曾在1956到2007年之間,是布加勒斯特最高的建築物,連天線也高達12.4公尺。更有趣的是,從1952年到1966年,這座建築的圖案還曾印在鈔票上,顯示了它的重要地位。當時建築前還豎立了一座列寧雕像,不過在1989年羅馬尼亞革命後,雕像於隔年被拆除。如今這裡矗立的是一座紀念反共產主義者奮鬥的雕塑——「Wings」,像是一隻準備自由飛翔的翅膀。

接著,我們又再次經過布加勒斯特的凱旋門,這次由坐在另一側的夥伴幫忙拍下了照片。為什麼這座凱旋門會和巴黎的那座這麼相似呢?這背後其實蘊藏著羅馬尼亞的歷史故事。羅馬尼亞的祖先之一是色雷斯人的一支——達契亞人,他們在公元前一世紀建立了達契亞王國。



不過,這個王國於公元106年被羅馬帝國征服。後來羅馬尼亞的汽車品牌「Dacia」正是以這個古老的國名命名的。隨後,哥德人、匈奴人等多個民族輪番入侵,直到中世紀,羅馬尼亞才形成三個獨立的君主制公國。



克里米亞戰爭後,瓦拉齊亞公國和摩達維亞公國合併,這成為了現代羅馬尼亞的開端。布加勒斯特也在1862年成為羅馬尼亞的首都,被稱為「小巴黎」,這座凱旋門則是為了紀念羅馬尼亞獨立與一戰勝利而建。

這棟建築曾出現在1952到1966年間的鈔票背面,由此可見它的重要性。雖然列寧雕像在1989年羅馬尼亞革命後被拆除,但現在這裡立了一座象徵自由飛翔的「反共產主義者奮鬥紀念碑」。

終於,我們到達了人民宮(羅馬尼亞議會宮)。這裡是羅馬尼亞議會所在地,總高度84公尺,面積達36.5萬平方公尺。人民宮曾是世界上第二大政府建築,僅次於美國的五角大廈,直到2021年才被泰國國會超越。這座龐大建築的價值驚人,2020年時估值約40億歐元!這裡除了議會之外,還有三座博物館和一個國際會議中心。不過,雖然建築如此龐大,現在其實只有30%的空間被使用,還有很多地方是閒置的。

這座建築是由共產黨領袖西奧塞古於1984年下令興建,原本是要作為他的總統府。不過,因為1989年羅馬尼亞革命,他和妻子被處決,這棟建築也沒有成為他的宮殿,最終則作為國會使用。整個建造過程耗時13年,西奧塞古命令大量的軍人和志工參與建設,而建造過程中據說有很多工人因意外死亡,官方數字是27人,但實際人數可能更高。

這座建築不僅象徵著共產主義時期的極端政治,也展現了社會主義現實主義的風格,外觀上充滿了壯麗的古典主義元素。

走進人民宮,我們首先經過了層層安檢。

內部的裝潢極為奢華,從高挑的窗戶、長長的紅色地毯,到閃閃發亮的水晶吊燈,每一處都充滿了濃厚的富麗堂皇感。整個建築幾乎都是用羅馬尼亞國內的材料建造,尤其是大理石、水晶和木材等高端建材。這棟樓重達410萬噸,甚至還被列入了金氏世界紀錄,成為世界上最重的建築。據說,由於太過沉重,這座建築每年還會下沉六毫米呢!

走過華麗的廊道與高聳的羅馬柱,我們來到了人民宮的其中一個會議廳,這裡的空間寬敞到可以舉辦大型國際會議。廊道兩側則是仿法國皇宮的白色裝飾,配上紅色的地毯和金色的細節,看起來相當典雅。這裡還設有翻譯室,可見為了國際會議,這裡的設施是非常齊全的。

最後我們來到了參議院的會議室,這裡的設計別具一格,除了大理石裝飾之外,還有許多來自伊朗的珍貴禮物。

整體風格非常具有東方色彩,特別是天花板的燈飾,讓人彷彿置身於異國皇宮。儘管人民宮的空間龐大,許多房間仍未被開放參觀,這座宏偉的建築確實值得更好地被利用。。

走出人民宮,我們來到了旁邊的憲法廣場,這裡是拍攝人民宮全景的最佳位置。

從這裡可以清楚地看到建築的壯觀外貌。

人民宮附近還有一座引人注目的東正教教堂——「人民救世主教座堂」,這座教堂高達127公尺,是全世界最大的東正教教堂,未來完工後,肯定會吸引無數遊客前來一睹它的風采。

繞了一圈,來到憲法廣場,它是個半圓形的場地,就在馬路中間,從這裡剛好可以看到完整的人民宮,大家在這裡拍照留念。人民宮不僅華麗,也曾出現在好幾部電影裡,包括The Nun, War Dogs, Dying of the Light, What about Love。另外還有一件有趣的事,很多人把匈牙利首都布達佩斯和羅馬尼亞首都布加勒斯特搞混,據說1990年Michael Jackson到人民宮發表演說,一開口就說錯了,真是挺瞎的!