離開了鄉村博物館後，我們前往下一個目標——人民宮！由於需要掉頭往南走，我們又經過了「新聞自由之家」（Casa Presei Libere）。這座建築看起來格外有特色，讓人忍不住想拍下它。這次車子速度放慢了一些，終於拍到了完整的畫面。其實這裡的主建築旁還有兩座較低的建築，但由於角度問題，整個畫面拍不全。

這棟建築以前的所在地在1905年曾是一座賽馬場，後來在1952年到1956年共產黨統治時期，這裡改建為新聞自由之家。當時的用意是將布加勒斯特所有的印刷媒體集中到這裡辦公。建築的外觀還模仿了莫斯科大學主樓，難怪讓我覺得似曾相識！這棟高達91.6公尺的建築曾在1956到2007年之間，是布加勒斯特最高的建築物，連天線也高達12.4公尺。更有趣的是，從1952年到1966年，這座建築的圖案還曾印在鈔票上，顯示了它的重要地位。當時建築前還豎立了一座列寧雕像，不過在1989年羅馬尼亞革命後，雕像於隔年被拆除。如今這裡矗立的是一座紀念反共產主義者奮鬥的雕塑——「Wings」，像是一隻準備自由飛翔的翅膀。

接著，我們又再次經過布加勒斯特的凱旋門，這次由坐在另一側的夥伴幫忙拍下了照片。為什麼這座凱旋門會和巴黎的那座這麼相似呢？這背後其實蘊藏著羅馬尼亞的歷史故事。羅馬尼亞的祖先之一是色雷斯人的一支——達契亞人，他們在公元前一世紀建立了達契亞王國。



不過，這個王國於公元106年被羅馬帝國征服。後來羅馬尼亞的汽車品牌「Dacia」正是以這個古老的國名命名的。隨後，哥德人、匈奴人等多個民族輪番入侵，直到中世紀，羅馬尼亞才形成三個獨立的君主制公國。



克里米亞戰爭後，瓦拉齊亞公國和摩達維亞公國合併，這成為了現代羅馬尼亞的開端。布加勒斯特也在1862年成為羅馬尼亞的首都，被稱為「小巴黎」，這座凱旋門則是為了紀念羅馬尼亞獨立與一戰勝利而建。

這棟建築曾出現在1952到1966年間的鈔票背面，由此可見它的重要性。雖然列寧雕像在1989年羅馬尼亞革命後被拆除，但現在這裡立了一座象徵自由飛翔的「反共產主義者奮鬥紀念碑」。

終於，我們到達了人民宮（羅馬尼亞議會宮）。這裡是羅馬尼亞議會所在地，總高度84公尺，面積達36.5萬平方公尺。人民宮曾是世界上第二大政府建築，僅次於美國的五角大廈，直到2021年才被泰國國會超越。這座龐大建築的價值驚人，2020年時估值約40億歐元！這裡除了議會之外，還有三座博物館和一個國際會議中心。不過，雖然建築如此龐大，現在其實只有30%的空間被使用，還有很多地方是閒置的。

這座建築是由共產黨領袖西奧塞古於1984年下令興建，原本是要作為他的總統府。不過，因為1989年羅馬尼亞革命，他和妻子被處決，這棟建築也沒有成為他的宮殿，最終則作為國會使用。整個建造過程耗時13年，西奧塞古命令大量的軍人和志工參與建設，而建造過程中據說有很多工人因意外死亡，官方數字是27人，但實際人數可能更高。

這座建築不僅象徵著共產主義時期的極端政治，也展現了社會主義現實主義的風格，外觀上充滿了壯麗的古典主義元素。

走進人民宮，我們首先經過了層層安檢。

內部的裝潢極為奢華，從高挑的窗戶、長長的紅色地毯，到閃閃發亮的水晶吊燈，每一處都充滿了濃厚的富麗堂皇感。整個建築幾乎都是用羅馬尼亞國內的材料建造，尤其是大理石、水晶和木材等高端建材。這棟樓重達410萬噸，甚至還被列入了金氏世界紀錄，成為世界上最重的建築。據說，由於太過沉重，這座建築每年還會下沉六毫米呢！

走過華麗的廊道與高聳的羅馬柱，我們來到了人民宮的其中一個會議廳，這裡的空間寬敞到可以舉辦大型國際會議。廊道兩側則是仿法國皇宮的白色裝飾，配上紅色的地毯和金色的細節，看起來相當典雅。這裡還設有翻譯室，可見為了國際會議，這裡的設施是非常齊全的。

最後我們來到了參議院的會議室，這裡的設計別具一格，除了大理石裝飾之外，還有許多來自伊朗的珍貴禮物。

整體風格非常具有東方色彩，特別是天花板的燈飾，讓人彷彿置身於異國皇宮。儘管人民宮的空間龐大，許多房間仍未被開放參觀，這座宏偉的建築確實值得更好地被利用。。

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走出人民宮，我們來到了旁邊的憲法廣場，這裡是拍攝人民宮全景的最佳位置。

從這裡可以清楚地看到建築的壯觀外貌。

人民宮附近還有一座引人注目的東正教教堂——「人民救世主教座堂」，這座教堂高達127公尺，是全世界最大的東正教教堂，未來完工後，肯定會吸引無數遊客前來一睹它的風采。

繞了一圈，來到憲法廣場，它是個半圓形的場地，就在馬路中間，從這裡剛好可以看到完整的人民宮，大家在這裡拍照留念。人民宮不僅華麗，也曾出現在好幾部電影裡，包括The Nun, War Dogs, Dying of the Light, What about Love。另外還有一件有趣的事，很多人把匈牙利首都布達佩斯和羅馬尼亞首都布加勒斯特搞混，據說1990年Michael Jackson到人民宮發表演說，一開口就說錯了，真是挺瞎的！