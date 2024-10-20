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【台北食記】北大荒水餃店 - 南港必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

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發表篇數：773篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

北大荒水餃店
phone02-2788-0455
place台北市南港區南港路一段201號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
2.50
CP值
4.00
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【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

 

這次的火車之旅意外的來到南港，終於來到一個我從來沒有去過的地方，能好好探索一下附近美食，說到南港最有名的美食一定會提到這間北大荒水餃，餐廳在google擁有9000多則評論3.9顆星，他們的水餃非常大顆外皮厚實，必吃的還有充滿煙熏香氣的松阪豬，每到用餐時間總是滿滿人潮超熱門。

 

搭乘捷運火車在南港2A出口出步行約8分鐘，開車前往可停附近的正承南港市民停車場

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

▲店家紅色招牌寫著乾拌熱麵和大顆水餃，仔細看裡面的橫幅招牌才確定這間是北大荒。

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

▲北大荒水餃店菜單：品項主要是各式乾麵和水餃、湯類，湯類有大中小三種尺寸可選，水餃一顆9元小貴。

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

▲內用空間不大座位不多，雖然座位沒有擁擠感但整體有些雜亂。

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

▲醬料台有各式醬料，但上層又放著員工安全帽，不免讓人產生些許衛生疑慮。

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

▲滷味總類選擇多，上方有清楚標示價格。

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

▲滷味櫃內塞了滿滿的滷味，堆放在一起真的很驚人！

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

▲滷味隨便夾一夾就一大盤160元，滷味上灑滿了蔥花淋上油膏並附上酸菜，滷蛋和豆干都很入味，整體蠻有水準。

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

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【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

水餃9元/顆：水餃雖然一顆9元但真的非常大顆，外皮厚實吃起來有嚼勁，內餡保有豐富的肉汁，並帶有濃濃韭菜香氣。

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

肉燥麵 65元：配菜有洋蔥絲和紅蘿蔔絲，肉燥很大塊，麵條是粗麵軟硬適中，醬汁整體偏淡。
 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

▲洋蔥絲沒有嗆辣感，口感清脆吃起來很爽口，是乾麵少見的搭配。

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

雞汁麵 75元：雞汁麵的配菜除了洋蔥絲、紅蘿蔔外，還多了主菜松阪豬，這樣一碗75元 CP值蠻高的，油蔥酥拌起來非常香。

 

【台北食記】北大荒水餃店 - 必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香

▲松阪豬有漂亮的紋理，肉質極為軟嫩，並帶有濃濃煙燻味，吃過後超級驚豔！滷味沒有點到松阪豬還在有點雞汁麵阿！

 

 

雞蛋糕短評：內用空間較小環境稍微髒亂，水餃皮非常厚實，內餡多隻夠味，滷味總類多元，滷汁很香，乾麵醬汁偏淡，麵條有Q 度。


用餐環境★★☆
餐點★★★★   
服務★★★☆
CP值★★★★


【北大荒水餃店美食資訊】

地址：台北市南港區南港路一段201號
電話：0227880455
官網：facebook 
營業時間：11:00–21:30
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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