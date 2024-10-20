這次的火車之旅意外的來到南港，終於來到一個我從來沒有去過的地方，能好好探索一下附近美食，說到南港最有名的美食一定會提到這間北大荒水餃，餐廳在google擁有9000多則評論3.9顆星，他們的水餃非常大顆外皮厚實，必吃的還有充滿煙熏香氣的松阪豬，每到用餐時間總是滿滿人潮超熱門。

搭乘捷運火車在南港2A出口出步行約8分鐘，開車前往可停附近的正承南港市民停車場。

▲店家紅色招牌寫著乾拌熱麵和大顆水餃，仔細看裡面的橫幅招牌才確定這間是北大荒。

▲北大荒水餃店菜單：品項主要是各式乾麵和水餃、湯類，湯類有大中小三種尺寸可選，水餃一顆9元小貴。

▲內用空間不大座位不多，雖然座位沒有擁擠感但整體有些雜亂。

▲醬料台有各式醬料，但上層又放著員工安全帽，不免讓人產生些許衛生疑慮。

▲滷味總類選擇多，上方有清楚標示價格。

▲滷味櫃內塞了滿滿的滷味，堆放在一起真的很驚人！

▲滷味隨便夾一夾就一大盤160元，滷味上灑滿了蔥花淋上油膏並附上酸菜，滷蛋和豆干都很入味，整體蠻有水準。

▲水餃9元/顆：水餃雖然一顆9元但真的非常大顆，外皮厚實吃起來有嚼勁，內餡保有豐富的肉汁，並帶有濃濃韭菜香氣。

▲肉燥麵 65元：配菜有洋蔥絲和紅蘿蔔絲，肉燥很大塊，麵條是粗麵軟硬適中，醬汁整體偏淡。



▲洋蔥絲沒有嗆辣感，口感清脆吃起來很爽口，是乾麵少見的搭配。

▲雞汁麵 75元：雞汁麵的配菜除了洋蔥絲、紅蘿蔔外，還多了主菜松阪豬，這樣一碗75元 CP值蠻高的，油蔥酥拌起來非常香。

▲松阪豬有漂亮的紋理，肉質極為軟嫩，並帶有濃濃煙燻味，吃過後超級驚豔！滷味沒有點到松阪豬還在有點雞汁麵阿！

雞蛋糕短評：內用空間較小環境稍微髒亂，水餃皮非常厚實，內餡多隻夠味，滷味總類多元，滷汁很香，乾麵醬汁偏淡，麵條有Q 度。



用餐環境★★☆

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★★



【北大荒水餃店美食資訊】

地址：台北市南港區南港路一段201號

電話：0227880455

官網：facebook

營業時間：11:00–21:30

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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