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迪化街60年老店─惠珍軒坊│健康新鮮堅果、果乾、零嘴、蜜餞、線上購物

Loyal 吃喝玩樂🍻 人氣：55
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窩客好文

Loyal 吃喝玩樂🍻

發表篇數：97篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

惠珍軒
phone09-8207361
place台北市大同區迪化街一段205號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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迪化街老店─惠珍軒坊│健康新鮮堅果、果乾、零嘴、蜜餞、線上購

Loyal 來迪化街逛逛，想買點好吃的果乾南北貨，看到門口可愛的招牌就進來逛逛，惠珍軒是間台北迪化街六十年老店，現在是第三代傳承人，店面是在魚刺人雞蛋糕後面，要走進去才知別有洞天，有賣果乾南北貨零食，也可在官網線上訂購喔 。
 
迪化街老店─惠珍軒坊│健康新鮮堅果、果乾、零嘴、蜜餞、線上購
惠珍軒：有賣台南周氏冰鎮滷味、台東玉米放山雞，王木木招牌肉桂捲...。

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惠珍軒-有新鮮堅果、特色果乾、古早味零嘴、澎湖伯商品...等，應有盡有豐富，以最新鮮的品質，最實惠的價格，最健康的飲食觀念，讓客人買得安心開心購物！

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有鮪魚糖、咖啡梅、甘甜梅、古早味橄欖、小番茄乾、台灣土鳳梨角、辣味蒟蒻片、原味蒟蒻片、原味香濃乳酪絲、澎湖杏仁小魚乾、獨家特選開心果、低溫烘培無調味核桃、低溫烘培無調味杏仁豆、低溫烘培無調味腰果、蔓越莓堅果3福、店長私房3寶、惠珍軒招牌綜合8寶，琳瑯滿目豐富任君挑選。
 
 
 
 
惠珍軒
電話： 0982 073 617
地址：台北市大同區迪化街1段205號（門口夥伴為魚刺人雞蛋糕）
營業時間： 
星期一~五 09:00–18:00
星期六~日 13:00–19:00
 
 



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