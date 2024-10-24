Loyal 來迪化街逛逛，想買點好吃的果乾南北貨，看到門口可愛的招牌就進來逛逛，惠珍軒是間台北迪化街六十年老店，現在是第三代傳承人，店面是在魚刺人雞蛋糕後面，要走進去才知別有洞天，有賣果乾南北貨零食，也可在官網線上訂購喔 。
惠珍軒：有賣台南周氏冰鎮滷味、台東玉米放山雞，王木木招牌肉桂捲...。
惠珍軒-有新鮮堅果、特色果乾、古早味零嘴、澎湖伯商品...等，應有盡有豐富，以最新鮮的品質，最實惠的價格，最健康的飲食觀念，讓客人買得安心開心購物！
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惠珍軒
電話： 0982 073 617
地址：台北市大同區迪化街1段205號（門口夥伴為魚刺人雞蛋糕）
營業時間：
星期一~五 09:00–18:00
星期六~日 13:00–19:00