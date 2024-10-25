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因為這幾天夏日真的太熱了~沒什麼胃口，下班後就想說要找點酸酸辣辣的餐點來開胃~

後來有網友推薦桃園車站旁有間螺螄粉非常的好吃！

料豐味美，而且口味還很道地，吃起來跟外面市售的酸臭螺螄粉完全不一樣，很值得一試！

於是企鵝下班找到時間就約了朋友一起來品嘗啦，下面就跟著企鵝一起看看這間桃園車站旁美食｜好螺嗦螺螄粉

桃園車站美食推薦

桃園車站的美食真的非常的多元，不但有百貨公司的美食街，還有各種主題餐廳等等~

但說到螺螄粉大家都首推這一間｜好螺嗦螺螄粉，位於桃園統領百貨旁邊~從車站走出來步行3-5分鐘就到~非常方便，而且也都有收費停車場，開車或騎車也很ok！

比較容易口渴的朋友建議先買點水或飲料再來好螺嗦螺螄粉用餐哦~

關於 好螺嗦螺螄粉

好螺嗦螺螄粉師承西柳州享譽三十年的知名老店，風味正宗獨特，口味具有明顯鮮度和辣味！

他們家的螄粉師以米粉搭配酸筍、花生、木耳等等配料為主，吃起來酸、鹹、香﹐辣 🤤但卻不帶有大家印象中的臭味！口味非常特別

湯頭則使用豬骨髓與爆炒螺肉每日熬煮6小時，完整的復刻螺螄粉的香濃滋味。

為了讓平常飲食比較清淡的朋友也能吃到螺螄粉的美味，店家除了有濃郁柳州味湯頭為還推出了台灣味的湯頭哦❤️

目前全台總共有兩間分店，一間在桃園車站，一間在台北公館那邊~住在台北的朋友也可以吃得到哦！👉點我查看台北分店詳細地址

如果住比較遠的朋友也可以參考看看好螺嗦螺螄粉推出的方便調理包哦！買回家自己煮也可以吃到正宗 柳州風味的螺螄粉唷 👉螺螄粉方便包這邊買

好螺嗦螺螄粉 用餐環境

為了能完整複製柳州當地那三十年的知名老店，好螺嗦螺螄粉 中華總店 特意在桃園統領旁邊的小巷內建立店面，以街邊板凳結合室外空間來做為用餐環境~ 讓人在用餐時有一種愜意放鬆的感覺

雖然用餐的桌椅是在室外，但好螺嗦螺螄粉也有額外設置移動式冷氣吹佛哦~所以其實在吃的時候也不會太過悶熱！

如果真的比較怕熱的朋友也可以坐在室內吧檯那邊哦~會更加涼快☺️

好螺嗦螺螄粉 菜單

好螺嗦螺螄粉的菜單以線上點餐系統為主～企鵝先提供一張畫面給大家，更詳細的資訊可以前往官網查看菜單哦👉好螺嗦螺螄粉線上菜單

他們家光是螺螄粉的口味選擇就高達七種！每種螺螄粉搭配的主食都不一樣，有的搭配牛腱、有的搭配豬腳或雞爪等等…..選擇算是滿豐富的～

而且這些口味還可以額外依照每個人的飲食習慣選擇要清爽的台灣口味還是濃郁的柳州口味，就算不敢吃辣的朋友也可以吃到柳州正宗的螺螄粉，超級貼心的啦！

好螺嗦螺螄粉 餐點推薦

企鵝和朋友是下班後過來用餐，有點餓比較久了🤣 所以除了點了兩碗螺螄粉還有額外升級成有小菜的套餐哦！ 兩個人飢腸轆轆的人吃這樣的份量很剛好，吃得飽又吃的滿足❤️

而且他們家螺螄粉的配料給超多！整碗螺螄粉被酸筍、腐竹、木耳、花生和青菜塞得滿滿的，都快看不到湯底了😍 超級適合像企鵝這樣下班肚子餓的人

牛牛飽飽螺螄粉

這碗螺螄粉一端上桌的時候就可以聞到陣陣的香氣，香氣四溢的味道讓人還沒吃就口水直流🤤

牛牛飽飽螺螄粉的湯頭我選的柳州口味，湯頭喝起來是屬於酸辣香濃的口感，很適合平常喜歡吃重口味的朋友～

單喝的時候會口感會非常的濃郁，但搭配米粉一起吃的時候就很剛好～湯汁和米粉的完美搭配讓平凡的米粉也有了不一樣的風味😋

牛腱則是被滷得極其入味，肉質軟嫩卻不失彈性，每一口都充滿了滷汁的香氣和牛肉的濃郁風味！

放入嘴離裡時還有種入口即化的口感，很好吃！ 也因為它鮮嫩的口感就算是牙口不好的人也可以吃哦❤️

他們的配菜吃起來也讓人覺得很驚艷，尤其是酸筍和腐竹！

酸筍第一口咬下去就可以吃到外酥內Q彈的獨家口感，跟市面上一般軟爛的口感完全不一樣🤩

而且味道還特別帶勁，夠酸夠味，吃一口就帶給醒神的酸香又嚼感！ 這目前是我吃這麼多螺螄粉來第一次吃到這麼夠味的酸筍，真的是要給店加一個讚

腐竹(豆皮)也很有創意，酥酥脆脆像是洋芋片般，口感很清脆！吃起來則是帶著濃郁的豆香，搭配著米粉一起吃很不錯

他們的金黃溏心炸蛋我也很喜歡，蛋白外有一層酥脆的餅皮~蛋黃則是半熟的軟嫩口感，吃起來外酥內嫩非常好吃！ 一口氣吃完一整顆都不會覺得膩😆

三品皇螺螄粉(套餐)

另外一碗螺螄粉友人選擇的是三品皇螺螄粉口味，這碗的特色就是裡面含有牛筋牛肚和一顆手工牛肉丸~

兩者都是透過秘製滷汁滷製，吃起來非常的鮮嫩Q彈😋 有著牛筋牛肚的爽脆也有牛肉丸嚼勁，口感很豐富

這碗湯頭選擇的是台灣口味，相較於柳州口味湯頭喝起來比較清爽順喉，鹹淡適中恰到好處很適合平常飲食比較清淡的朋友🥰

另外他們家的米粉也要給一個讚😆 Q彈有嚼勁，煮得剛剛好！吃起來滑溜卻不會過於軟爛，搭配著湯頭讓人越吃越上癮🤤

下一口再搭配點酸筍或木耳一起吃，口感更加豐富，每涮一口都能吃到螺螄粉獨特的滋味

這碗選擇的配餐是蜂窩炸蛋，光從外表看就讓企鵝覺得有點好奇！ 第一次看到這麼特別的創意料理😂

吃起來的口感更是特別，有著酥脆的口感又有著豐富的層次變化，又充滿著濃郁的豆香！好像在吃炸蛋餅又好像在吃炸土豆絲，讓人覺得很厲害👍

而且多浸泡一點湯之後，口感吃起來就會像豆皮帶著麻辣的滋味，很不錯！

特製麻辣鴨血

他們的鴨血也滷的很入味，滑嫩軟Q又帶著濃濃的香氣~

每一塊鴨血都浸滿了麻辣湯汁，吃起來的時候不但有入口即化的口感還有濃郁的麻辣氣息！很好吃😋

而且每一塊鴨血的份量都切的恰到好處，一勺湯匙就可以輕鬆入口❤️ 再搭配一些脆口的配料或滑順的米粉，會讓人一口接一口停不下來😋

涮嘴必點滷味拼盤

另一份套餐搭配的是滷味拼盤，裡面有海帶、大豆干、素肚和百葉豆腐四種滷味食材，以份量來說蠻適合2-3人享用~

然後好螺嗦螺螄粉還有貼心的提拱兩種沾醬，辣和不辣口味~大家可以依自己的飲食習慣做沾取！

那喜歡吃辣的就一定要嘗試看看他們的辣醬😘 香麻帶辣味道超帶勁，沾一點點味道就很夠

好螺嗦螺螄粉 評價

這家的螺螄粉味道真的很道地，很像是來到了柳州用餐，味道濃郁香醇，加上特製配料每一口都品嘗到不同的層次風味，難怪這麼多人喜歡！

從配料和湯頭上也可以感受到店家對於正宗螺螄粉的講究和細膩的心思，是真的將柳州在地的口味搬過來台灣👍

雖然用餐環境稍微熱一點，但以口感和豐富程度來說還是會讓人想再次回訪~



喜歡吃螺螄粉的朋友這間一定要收藏，讓你不用飛出國也能吃到柳州在地的螺螄粉！

如果住比較遠的朋友也可以選擇網購哦~他們家也有推出好螺嗦方便調理包，在家也可以自己煮來吃✨

好螺嗦方便包這邊買👉https://haoluosuo.com/

好螺嗦螺螄粉 店面、停車資訊

🏠店名：好螺嗦螺螄粉 中華總店

📍地址：桃園市桃園區中華路一號之47號

🅿️停車：統領地下停車場、路邊停車格

☎️電話：0958 222 778

⏰營業時間：11:00–01:00

💌粉絲團：好螺嗦螺螄粉粉絲團、好螺嗦螺螄粉官網

💰付款方式：現金