這間隱身在東湖高爾夫練習場內的「EASE CAFE」咖啡廳不是高爾夫球會員也可以進來吃，假日早上十點就營業超適合來吃個豐盛的早午餐，除了早午餐還有提供義大利麵、披薩、甜點、咖啡飲料等，而且環境清幽，遠離都市的喧囂，停車也超方便，餐廳前方就是一大片的停車場，停車超方便



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1.EASE Cafe︱交通、營業資訊

EASE CAFE

住址：台北市內湖區康樂街186巷30號（東湖高爾夫練習場）

營業時間：週六日10：00~21：00週一~週五11：00~21：00

電話:02 2831 0125



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2.EASE Cafe︱餐廳環境

EASE Cafee餐廳超隱密，沒人介紹根本不會知道，東湖高爾夫球場中有一間早午餐咖啡廳

空間很寬敝，還有兩邊的戶外座位，一邊是面向停車場

一邊面向高爾夫球練習場

3.EASE Cafe︱翼板牛排早午餐$450

Easecafe的餐點很多選擇，除了有豐盛的早午餐還有義大利麵披薩等，翼板牛排早午餐除了煎的粉紅的翼板牛排外還有炒蛋和好吃的薯條、可頌跟沙拉

4.EASE Cafe︱蒜香辣味鴨胸義大利麵$390

蒜香辣味鴨胸義大利麵給的鴨胸也太多，帶點微辣的義大利麵好開胃，主食升級A套餐（附湯或沙拉+140$飲品）$180 升級B套餐（附湯或沙拉+140$飲品+蛋糕）$280​​​​​

5.EASE Cafe︱明太子綜合海鮮披薩$420

鹹鹹又帶點甜甜的明太子綜合海鮮披薩，料超豐富大人小孩都喜歡

6.EASE Cafe︱玫瑰氣泡飲 $200/瓶

一定要點杯玫瑰氣泡飲超特別，直接賣一瓶，兩個人分著喝也很不錯，上面還有玫瑰造型的冰磚

7.EASE Cafe︱拿鐵$140

大大杯的拿鐵上面拉花的愛心好可愛

8.EASE Cafe︱活力滿滿綜合果昔$200

芒果果昔則是點給女兒喝的，

櫃台還有擺放當天可以點的點心

9.EASE Cafe︱個人評價

EASE Cafe餐點都算蠻好吃的份量也足夠，餐點種類比我想像中多選擇，雖然離各大捷運站都有點距離，但相對來說用餐人數也比較沒那麼多，用餐環境相對來說就蠻舒適的，邊吃早午餐邊看著綠地很是悠閒