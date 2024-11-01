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【內湖咖啡廳】EASE CAFE：東湖高爾夫球場的隱藏版咖啡廳，不是會員也可以來享用早午餐

洋洋的吃喝玩樂 人氣：15
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洋洋的吃喝玩樂

發表篇數：115篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

EASE CAFE 東湖概念店
phone02-28310125
place台北市內湖區康樂街186巷30號1樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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東湖EASE CAFE (18).jpg

這間隱身在東湖高爾夫練習場內的「EASE CAFE」咖啡廳不是高爾夫球會員也可以進來吃，假日早上十點就營業超適合來吃個豐盛的早午餐，除了早午餐還有提供義大利麵、披薩、甜點、咖啡飲料等，而且環境清幽，遠離都市的喧囂，停車也超方便，餐廳前方就是一大片的停車場，停車超方便


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1.EASE Cafe︱交通、營業資訊

EASE CAFE
住址：台北市內湖區康樂街186巷30號（東湖高爾夫練習場）
營業時間：週六日10：00~21：00週一~週五11：00~21：00
電話:02 2831 0125

檢視較大的地圖
 

2.EASE Cafe︱餐廳環境

EASE Cafee餐廳超隱密，沒人介紹根本不會知道，東湖高爾夫球場中有一間早午餐咖啡廳

東湖EASE CAFE (14).jpg

東湖EASE CAFE (7).jpg

空間很寬敝，還有兩邊的戶外座位，一邊是面向停車場

東湖EASE CAFE (11).jpg

東湖EASE CAFE (8).jpg

東湖EASE CAFE (12).jpg

一邊面向高爾夫球練習場

東湖EASE CAFE (9).jpg

東湖EASE CAFE (13).jpg

3.EASE Cafe︱翼板牛排早午餐$450

Easecafe的餐點很多選擇，除了有豐盛的早午餐還有義大利麵披薩等，翼板牛排早午餐除了煎的粉紅的翼板牛排外還有炒蛋和好吃的薯條、可頌跟沙拉

東湖EASE CAFE (5).jpg

東湖EASE CAFE (2).jpg

4.EASE Cafe︱蒜香辣味鴨胸義大利麵$390

蒜香辣味鴨胸義大利麵給的鴨胸也太多，帶點微辣的義大利麵好開胃，主食升級A套餐（附湯或沙拉+140$飲品）$180 升級B套餐（附湯或沙拉+140$飲品+蛋糕）$280​​​​​

東湖EASE CAFE (3).jpg

東湖EASE CAFE (15).jpg

5.EASE Cafe︱明太子綜合海鮮披薩$420

鹹鹹又帶點甜甜的明太子綜合海鮮披薩，料超豐富大人小孩都喜歡

東湖EASE CAFE (16).jpg

東湖EASE CAFE (4).jpg

6.EASE Cafe︱玫瑰氣泡飲 $200/瓶

 一定要點杯玫瑰氣泡飲超特別，直接賣一瓶，兩個人分著喝也很不錯，上面還有玫瑰造型的冰磚

東湖EASE CAFE (1).jpg

7.EASE Cafe︱拿鐵$140

大大杯的拿鐵上面拉花的愛心好可愛

東湖EASE CAFE (17).jpg

8.EASE Cafe︱活力滿滿綜合果昔$200

芒果果昔則是點給女兒喝的，

東湖EASE CAFE (20).jpg

櫃台還有擺放當天可以點的點心

東湖EASE CAFE (19).jpg

9.EASE Cafe︱個人評價

EASE Cafe餐點都算蠻好吃的份量也足夠，餐點種類比我想像中多選擇，雖然離各大捷運站都有點距離，但相對來說用餐人數也比較沒那麼多，用餐環境相對來說就蠻舒適的，邊吃早午餐邊看著綠地很是悠閒

東湖EASE CAFE (10).jpg

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