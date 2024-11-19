「米蘭騎兵團牛排餐廳」是寶小銘非常喜歡的異國風餐廳，提供著各式優質的排餐料理，就連沙拉、飲品也令人驚豔，每一道餐點兼具了美味及份量；用餐的同時，也能感受到店家在裝潢擺設的用心，讓人用餐時都能擁有美好心情，無論是情侶約會、好友聚會或是家庭聚餐都很適合。

「米蘭騎兵團牛排餐廳」矗立在宜蘭五結田野間，在夜空之下顯得特別耀眼，餐廳前還有適合擺拍打卡的造型盪鞦韆。

「米蘭騎兵團牛排餐廳」旁有廣大的停車場，停好車後走進餐廳前，有一整排的騎兵團迎接大家的到來。

一走進「米蘭騎兵團牛排餐廳」，會讓人眼睛為之一亮，裝潢呈現出典雅的歐風設計，同時散發出的文藝氣息，讓人備感溫馨、悠閒自在。

老爸老媽很喜歡這裡的裝潢佈置呢！一入座後就說要拍一下美美的照片。

木質系的餐桌椅和地板，讓現場的氛圍更加溫暖；用餐的空間也十分寬敞，不會擁擠。

除了歐洲風情之外，也能感受到復古美式風的氛圍。

雖然「米蘭騎兵團牛排餐廳」不是親子餐廳，但有提供兒童餐椅，帶小小孩來用餐，也不是問題！

首先要分享的是「宜蘭三星頂級蜜香紅茶」，這是點選主餐都會附上的飲品，這杯紅茶喝起來甘甜爽口，是會讓人一口接一口喝不停的飲品。

接著附餐送上的是「櫻桃鴨油麵包」，這是店家的創意料理，以櫻桃鴨油做為佐醬，真的很特別，口感清爽不膩，做為開胃小點讓人食慾大開。

「唯美愛戀花束沙拉」-- 情侶約會用餐一定要點這道，絕對是浪漫滿分，為感情加溫。

繽紛多樣的蔬果沙拉，搭配上櫻桃鴨油麵包，入口後可以感受到多層次的美味。浪漫的燭光拍完照後，就可以請服務人員將燭火熄掉，櫻桃鴨油就藏在其中。

這道沙拉份量不少，一定要分享共食。

癒癒系單點飲品「初雪莓果晨曦」&「琥珀海鹽雪乳」--這兩款是「米蘭騎兵團牛排餐廳」特調飲品。

奶蓋表層漂浮著可愛小雞和小鴨，是以軟糖製成，超萌表情讓人捨不得入口。這兩款飲品各有特色，一款是以沙士為基底，融合果汁和奶蓋，呈現出像是特調氣泡飲的口感；另一款則是帶有海鹽香氣的奶蓋特調。兩款飲品我都滿喜歡的，喝起來微甜不膩、清爽順口。

湯品之一「東斯拉夫鄉村羅宋湯(含牛肉)」--源自於歐洲東斯拉夫民族的羅宋湯，是牛排餐廳常見的湯品。一上桌就可以感受到羅宋湯散發出的香氣，湯頭酸中帶甜、甜中帶香，搭配著鮮嫩的牛肉塊，喝起來爽口超美味！

湯品之二「法式牛肝菌濃湯」--不吃牛肉的可以選這道，充滿著濃郁的奶香，喝起來滑順可口。

主餐登場！每一道排餐都是份量十足，而且餐盤看起來相當有質感，一旁的薯條和蔬食則豐富了整道餐點的擺盤呈現，也為整體的美味更為加分。

主餐之一「酥烤脆皮德國豬腳」-- 這份餐點真的是重磅上桌，搭配的是德式酸菜及蜂蜜芥茉醬。

豬腳外皮烤得酥脆，肉質緊實鮮嫩、富含膠質，整體口感外脆內嫩，略帶點嚼勁，搭配上蜂蜜芥茉醬是最對味了！

主餐之二「厚切嫩肩菲力牛排」-- 果然是厚切，厚實度十足！可以看得出嫩肩部位的油花適中，且均勻分布。

嫩肩菲力的肉質緊實而軟嫩、略帶點嚼勁，入口後味蕾間可以感受到鮮甜的肉汁。

主餐之三「帶骨牛小排」--兩大塊上桌，份量也是有夠大！

牛小排的油花較為飽滿，吃起來口感十分Q嫩，且散發著碳烤的香氣。

另外值得一提的是兩道牛排料理的佐醬了！一個是威士忌醬，另一個是黑松露醬。威士忌醬是以宜蘭知名的噶瑪蘭威士忌為基底調製而成的醬汁，入口後充滿著淡雅香醇的威士忌香氣；另一個黑松露醬，濃郁的香氣品嚐起來有奢華的氣息。

主餐之四「黃金脆皮雞腿排」-- 如果不吃牛的話，可以選這道餐點，外皮烤得金黃微酥脆，雞腿排的肉質不乾柴，鮮嫩多汁，佐料入味後更顯得香氣十足。

每一道排餐料理都附有一份蔬食，讓整體美味更顯得有層次感，大口吃肉的同時，搭配蔬食入口，也能吃得更健康。

另外單點的附餐有「炭烤深海阿根廷魷魚」和「招牌櫻桃鴨肉串」。能在牛排餐館吃到烤物，真的很特別，也讓我們的味蕾更加滿足。

「炭烤深海阿根廷魷魚」-- 經過炭烤後，魷魚的肉質仍然緊實飽滿，Q嫩鮮甜、略帶嚼勁，愈嚼愈香讓我們一口接一口吃不停！

「招牌櫻桃鴨肉串」-- 以櫻桃鴨肉做為烤肉串是滿少見的，清甜多汁的滋味，香嫩又順口，我滿喜歡的！

如果有帶小朋友來的話，一定要試試這個甜點派對霜淇淋DIY。

霜淇淋有巧克力、香蕉牛奶和綜合口味。

一旁有療癒感十足的各式甜點派對的配料，可依照喜好自行搭配。

自已親手的霜淇淋，吃起來格外幸福滿足。

不得不說，這個霜淇淋口感真的很棒，甜而不膩，滑順口感，連老爸老媽都很喜歡呢！

用完餐後發現前往洗手間的通道旁，有一面牆很適合拍照打卡呢！

這次來「米蘭騎兵團牛排餐廳」體驗異國風情，品嚐各式排餐美味，讓我們有個美好的晚餐時光。每一道餐點美味之外，份量也不少，一些附餐還有令人驚豔的呈現方式；用餐氛圍也很棒，感受到濃濃的異國風情。整體而言，我覺得是間CP值滿高、值得再訪的餐廳，分享給大家。

《店家資訊》

「米蘭騎兵團牛排餐廳」

地址：宜蘭縣五結鄉大吉五路309巷113號

電話：0900-548-000

營業時間：17:00-22:00(最後點餐21:00)，每周三、四為公休日

官網：https://milan-yilan-steak.com/

FB：https://www.facebook.com/milanyilan.steak