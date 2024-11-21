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美食｜ 小二春福氣鍋 鳳山店(高雄) 濃郁超奶味的牛奶鍋美味飄香的聖誕節冬天

鳳山火鍋 火鍋推薦 鳳山夜市美食 牛奶鍋推薦 more
2024-11-21 21:31:00 文字：Cookie餅乾小姐
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Cookie餅乾小姐

Cookie餅乾小姐
美食｜ 小二春福氣鍋 鳳山店(高雄) 濃郁超奶味的牛奶鍋美味
 
 
冬天快到了，這時候又是到了吃火鍋的季節了，
 
台灣人愛吃火鍋也是世界聞名的，除了在餐廳吃在家也吃火鍋，
 
真的是超級愛吃火鍋的，本人也是火鍋控一枚，有吃到不錯的火鍋，
 
就會很想跟大家做分享，愛吃美食的你，是不是也跟我一樣愛吃火鍋，
 
最近餅乾到了一間新開的火鍋店，位在鳳山夜市鬧區附近一間火鍋店吃火鍋，
 
個人覺得它的牛奶鍋真的很濃醇香，所以一定要跟你分享這個好吃的火鍋店，
 
火鍋店前這條街非常得熱鬧，算是鳳山的黃金地段，
 
外觀非常的明顯可以看到很大的招牌，這間火鍋店沒有專屬的停車位，需要去找附近的地方停車，
 
招牌非常的明顯還有很大的火鍋看板，白色的標牌上面寫小二春福氣鍋，
我去吃的時間是晚餐時間，肚子蠻餓得，等等一定能吃很多，
美食｜ 小二春福氣鍋 鳳山店(高雄) 濃郁超奶味的牛奶鍋美味
 
 
美食｜ 小二春福氣鍋 鳳山店(高雄) 濃郁超奶味的牛奶鍋美味
 
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美食｜ 小二春福氣鍋 鳳山店(高雄) 濃郁超奶味的牛奶鍋美味
 
 
大門口給人感覺很懷舊的感覺，上方還有春字的黃燈，
 
這裡的營業時間是11點到14點，以及17點到22點，中間有休息時間，不是整天開著的火鍋店，
 
要去吃之前可以先打電話，問一下有沒有開店會比較好喔!
 
入門可以看到已經有佈置好的聖誕節裝飾，已經提早在迎接聖誕節了，
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窗戶上都佈置著很有聖誕節的氣氛，真的是提早過聖誕 XD
 
老闆很有先見之明，我只能這樣說!入口是玻璃門，看起來很可愛的門，是按壓電動的門，
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美食｜ 小二春福氣鍋 鳳山店(高雄) 濃郁超奶味的牛奶鍋美味
 
一進去就可以看到明亮的櫃台區域，櫃檯上還有很多QR 碼可以掃，
 
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我還發現櫃檯有很可愛的小二春火鍋店的迷你模型超級Q的!!
 
 
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美食｜ 小二春福氣鍋 鳳山店(高雄) 濃郁超奶味的牛奶鍋美味
店內算寬敞，不是那種便宜小火鍋座位都很擠很吵的感覺，
 
在這吃火鍋蠻有質感的，店內氣氛很好燈光也打得很好，看起來很舒服的感覺，
 
吃火鍋就是要在有氣氛乾淨又舒適的地方吃才美味!
 
進去裡面後拿了菜單給大家看一下，
 
美食｜ 小二春福氣鍋 鳳山店(高雄) 濃郁超奶味的牛奶鍋美味
 
 
火鍋的湯底有很多種可以做選擇，真的很多種湯底，我考慮很久才決定的，因為太多選擇了!
 
另外菜單還有鍋燒系列，我只有點火鍋，菜單給大家看一下，
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我點了藥膳鍋和牛奶鍋，兩個都是血管壁東組合另外要佳100元的火鍋，
 
室內的門旁放有餐具一個白色箱子和飲品可以提供你無限暢飲，飲料分別為綠茶和可爾必思，
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我最愛喝可爾必思，因為火鍋容易膩，搭配酸甜的味道會更下飯，
 
打開箱子可以看到湯匙和筷子跟大的杓子，
 
一旁有放置酒精噴液，牙籤跟衛生紙，很貼心的設置，牆上還有個質感的小時鐘，
 
這角落看起來很有氣氛，很特別的感覺，
 
店裡的氣氛真的很不錯，我蠻喜歡的，灰色的水泥牆配上木頭的色的櫃子，整個很有質感!
 
店內生意還算不錯，我進去後，陸續都有人進來消費，
 
 
 
 
 
等火鍋來之前我已經拿到其他點的菜色，是炸物分別是炸豬排和炸雞米花，
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炸豬排
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豬排有先切過處理過，炸雞米花看起來也很好吃的感覺，

這切片的日式炸豬排，純粹展現出炸物的極致美味，根本不需要醬汁的輔助。酥脆的外皮金黃透亮，層層堆疊如薄紙般輕盈，咬下去時竟然能感受到那輕微的碎裂聲，讓人心生愉悅。豬排本身肉質緊實卻不失嫩度，每一口都能咀嚼出肉的鮮甜，帶著微微的油香，卻絲毫不覺油膩。

這道炸豬排的魅力在於它的純粹，沒有醬汁遮掩它的真實風味，靠的只是豬肉的品質與酥皮的火候。無論是作為主食還是配菜，它都能輕鬆地成為餐桌上的焦點。這是為真正懂得美味的人所準備的炸豬排，細細品味，越嚼越覺得生活中的這份簡單，才是最深刻的奢華。

 

炸雞米花

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這炸雞米花，沒有裹粉，卻依然迷人得令人屏息。沒有多餘的修飾，只有雞肉最純粹的本質——鮮嫩、鮮甜、純粹。炸至金黃的表面，輕微的焦香撲鼻而來，宛如陽光親吻過的肌膚，自然散發著誘人的暖意。

每一口咬下去，外層微微的脆感帶出裡頭細緻柔嫩的肉質，肉汁在口中緩緩溢開，那是一種樸素卻豐富的滋味，毫不矯揉造作。沒有裹粉，也不需要任何掩蓋，這樣的炸雞米花，是雞肉本真的展現，像成熟的女人，不靠繁複的裝飾，卻散發著深刻的韻味與自信。

少了厚重的外衣，這份炸雞米花與你的味蕾直接對話，帶來的是回歸純粹的滿足感，讓每一口都像是在細細品味生活中最本真的美好。

 
而且兩盤還有芥末醬和番茄醬可以沾著吃! 好貼心喔~
 
吃完這兩盤，我的火鍋終於上菜了~
 
藥膳鍋血管壁東組合
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藥膳鍋旁邊還有一盤有燙過調味過的好吃科學麵，
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這碗真的很好吃，麵條不會太乾也不會太濕潤，面還有蔥花，咬起來有嚼近，
 
軟硬度適中，飄著淡淡的科學麵香氣，吃起來超順口，非常好吃!!
 
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火鍋的正中間擺了兩條大紅蝦，以及一顆日式蛋，蛋黃沒很熟的蛋，和青菜及洋蔥調味，
 
光眼睛吃火鍋就覺得很好吃了，趕快來品嘗我點的火鍋!
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個人覺得他的藥膳沒有放得很濃郁的那種，口味偏清淡一點，不是很濃郁的藥膳味道，淡淡的，

你可以看我心得在選擇要不要點藥膳鍋，

如果以菜色來看的話，這個火鍋看起來真的很美味，我很少看火鍋做這麼精緻的，

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我把科學麵放進湯裡一起吃，當然這是調味過的科學麵也可以直接食用，

蛋很新鮮，也非常Q彈好吃，我最愛沒煮熟的蛋了，吃起來總是比煮熟的蛋黃好吃，裡面也有放小番茄，

甚至還有干貝在裡面，以及雞肉等，小丸子也有，和火鍋料等等，

蝦肉吃起來相當的新鮮，感覺就是很新鮮的蝦子，不像是冰凍過的蝦子，

蝦子的大小大約我一根手指頭長度~

用料食材實在也新鮮，吃得出鍋裡料的每種甜香味，蝦子吃起來甜甜的，肉蠻多的，好吃!

這一鍋藥膳湯底，簡直是歲月沉澱下來的滋養精華。湯色清亮中透著一絲濃郁，飄出的香氣既溫潤又醇厚，彷彿是時間與食材經年累月的交融，散發著深沉而迷人的韻味。

入口的第一口，湯底滑過舌尖，彷彿一道暖流流淌全身，隨後是一股內斂卻不容忽視的滋補感。當歸的微苦、紅棗的甘甜、枸杞的淡香，與濃郁的藥材層次交織，形成了一種和諧又令人回味的美妙。這是屬於成熟的味道，不是追求一時的強烈，而是讓人慢慢品味、逐漸感受到的細膩與厚實。

這鍋藥膳，像極了成熟的女人，懂得如何在平和中滋養自己，也懂得如何溫潤他人。每一口都像是與身體的對話，既溫暖了胃，又撫慰了心。這湯，不僅是美味，更是一份關於健康與平衡的生活哲學。

 

 

 
 
 
牛奶鍋血管壁東組合
 
 
牛奶鍋是整個牛奶色的湯底，配上水煮蛋，整鍋白色的感覺牛奶真的放很多~
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這道起司牛奶雞腿肉小火鍋真的是一大驚喜！濃郁的牛奶湯底，不僅柔滑還帶著一絲淡淡的甜味，搭配融化的香濃起司，整個鍋子就像是奶香的海洋，讓人無法抗拒。雞腿肉是這道小火鍋裡的亮點之一，經過細心醃製後用小火慢慢煮，吸飽了湯汁，變得多汁又軟嫩，咬下去的每一口都好滿足！
 
 
 
 
起司在這道料理中可不只是簡單的調味，它更是讓湯底變得濃稠的秘密武器。當起司溶化後，和牛奶混合在一起，整個湯變得超級絲滑，每次舀一口都會感覺到濃郁的奶香包圍著味蕾。另外我還加點了豆腐 九層塔花枝 ，為這道鍋物增添了更多口感，與奶香濃厚的湯底形成完美融合，讓整體的滋味更為豐富。
 
 
 
 
這道起司牛奶雞腿肉鍋，在冬天吃起來簡直是溫暖和幸福的結合。濃郁的奶香，雞腿肉的鮮嫩，還有起司的濃香，全都在這鍋裡完美呈現！
 
 
 
 
 
店內牆上還掛著小二春的書法，看起來很唯美很有質感，
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另外這間火鍋店也有提供洗手間，在櫃檯的側後方有扇門，
 
 
美食｜ 小二春福氣鍋 鳳山店(高雄) 濃郁超奶味的牛奶鍋美味
 
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這木門非常有質感很漂亮，推開門之後進去裡面有很大的一個長廊，
 
走進去就可以看到洗手間了，洗手間的乾淨程度很高，使用起來讓人覺得舒服，
 
他是男女共用的洗手間，
 
蠻方便的，其實去餐廳最怕就是沒洗手間，會很麻煩，但這間小火鍋店裡有洗手間，很貼心，
 
而且服務人員的服務態度也不錯，很盡責，
 
來這間小二春福氣鍋 鳳山店的心得是~
 
 
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我覺得這間火鍋的裝潢很舒適，室內乾淨，吃火鍋吃起來很舒服很有氣氛，
 
空調溫度也剛剛好，吃火鍋不會有油味飄上身，
 
然後還有免費的飲料提供，餐具都很乾淨，服務態度優良，
 
另外火鍋好吃，湯底不錯，用料都很新鮮，尤其是海鮮，都是很新鮮的食材，
 
吃起來很精緻的一個小火鍋店，室內也有洗手間很方便，
 
如果你到鳳山不知道要去哪裡吃飯，可以來這間小二春福氣鍋品嘗什麼叫做精緻的火鍋!
 
真的是很精緻型的火鍋，與我以往吃過的火鍋店很不相同，
 
推薦他們家的牛奶鍋，湯底真的很好喝很濃郁，整鍋湯都被喝完了，
 
由此可見非常推薦!!百元小火鍋推薦~
 
希望我今天的分享對你有用處，謝謝你的閱讀!!
 
 
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公休的部分 目前鳳山店是每個月的15、30店休
 
小二春福氣鍋 鳳山店
 
地址 高雄市鳳山區中山路79號（鳳山中山路夜市 全聯斜對面)
 
營業時間 週一至週日 11:00-14:00、17:00-22:00／週三公休
 
電話 0908-258161
 
加LINE好友外帶可線上點餐，自選取餐時間
 
有配合外送平台Uber Eats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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place高雄市鳳山區中山路79號
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服務品質
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裝潢氣氛
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