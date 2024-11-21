冬天快到了，這時候又是到了吃火鍋的季節了，

台灣人愛吃火鍋也是世界聞名的，除了在餐廳吃在家也吃火鍋，

真的是超級愛吃火鍋的，本人也是火鍋控一枚，有吃到不錯的火鍋，

就會很想跟大家做分享，愛吃美食的你，是不是也跟我一樣愛吃火鍋，

最近餅乾到了一間新開的火鍋店，位在鳳山夜市鬧區附近一間火鍋店吃火鍋，

個人覺得它的牛奶鍋真的很濃醇香，所以一定要跟你分享這個好吃的火鍋店，

火鍋店前這條街非常得熱鬧，算是鳳山的黃金地段，

外觀非常的明顯可以看到很大的招牌，這間火鍋店沒有專屬的停車位，需要去找附近的地方停車，

招牌非常的明顯還有很大的火鍋看板，白色的標牌上面寫小二春福氣鍋，

我去吃的時間是晚餐時間，肚子蠻餓得，等等一定能吃很多，

大門口給人感覺很懷舊的感覺，上方還有春字的黃燈，

這裡的營業時間是11點到14點，以及17點到22點，中間有休息時間，不是整天開著的火鍋店，

要去吃之前可以先打電話，問一下有沒有開店會比較好喔!

入門可以看到已經有佈置好的聖誕節裝飾，已經提早在迎接聖誕節了，

窗戶上都佈置著很有聖誕節的氣氛，真的是提早過聖誕 XD

老闆很有先見之明，我只能這樣說!入口是玻璃門，看起來很可愛的門，是按壓電動的門，

一進去就可以看到明亮的櫃台區域，櫃檯上還有很多QR 碼可以掃，

我還發現櫃檯有很可愛的小二春火鍋店的迷你模型超級Q的!!

店內算寬敞，不是那種便宜小火鍋座位都很擠很吵的感覺，

在這吃火鍋蠻有質感的，店內氣氛很好燈光也打得很好，看起來很舒服的感覺，

吃火鍋就是要在有氣氛乾淨又舒適的地方吃才美味!

進去裡面後拿了菜單給大家看一下，

火鍋的湯底有很多種可以做選擇，真的很多種湯底，我考慮很久才決定的，因為太多選擇了!

另外菜單還有鍋燒系列，我只有點火鍋，菜單給大家看一下，

我點了藥膳鍋和牛奶鍋，兩個都是血管壁東組合另外要佳100元的火鍋，

室內的門旁放有餐具一個白色箱子和飲品可以提供你無限暢飲，飲料分別為綠茶和可爾必思，

我最愛喝可爾必思，因為火鍋容易膩，搭配酸甜的味道會更下飯，

打開箱子可以看到湯匙和筷子跟大的杓子，

一旁有放置酒精噴液，牙籤跟衛生紙，很貼心的設置，牆上還有個質感的小時鐘，

這角落看起來很有氣氛，很特別的感覺，

店裡的氣氛真的很不錯，我蠻喜歡的，灰色的水泥牆配上木頭的色的櫃子，整個很有質感!

店內生意還算不錯，我進去後，陸續都有人進來消費，

等火鍋來之前我已經拿到其他點的菜色，是炸物分別是炸豬排和炸雞米花，

炸豬排

豬排有先切過處理過，炸雞米花看起來也很好吃的感覺，

這切片的日式炸豬排，純粹展現出炸物的極致美味，根本不需要醬汁的輔助。酥脆的外皮金黃透亮，層層堆疊如薄紙般輕盈，咬下去時竟然能感受到那輕微的碎裂聲，讓人心生愉悅。豬排本身肉質緊實卻不失嫩度，每一口都能咀嚼出肉的鮮甜，帶著微微的油香，卻絲毫不覺油膩。 這道炸豬排的魅力在於它的純粹，沒有醬汁遮掩它的真實風味，靠的只是豬肉的品質與酥皮的火候。無論是作為主食還是配菜，它都能輕鬆地成為餐桌上的焦點。這是為真正懂得美味的人所準備的炸豬排，細細品味，越嚼越覺得生活中的這份簡單，才是最深刻的奢華。 炸雞米花

而且兩盤還有芥末醬和番茄醬可以沾著吃! 好貼心喔~

吃完這兩盤，我的火鍋終於上菜了~

藥膳鍋血管壁東組合

藥膳鍋旁邊還有一盤有燙過調味過的好吃科學麵，

這碗真的很好吃，麵條不會太乾也不會太濕潤，面還有蔥花，咬起來有嚼近，

軟硬度適中，飄著淡淡的科學麵香氣，吃起來超順口，非常好吃!!

火鍋的正中間擺了兩條大紅蝦，以及一顆日式蛋，蛋黃沒很熟的蛋，和青菜及洋蔥調味，

光眼睛吃火鍋就覺得很好吃了，趕快來品嘗我點的火鍋!

這一鍋藥膳湯底，簡直是歲月沉澱下來的滋養精華。湯色清亮中透著一絲濃郁，飄出的香氣既溫潤又醇厚，彷彿是時間與食材經年累月的交融，散發著深沉而迷人的韻味。 入口的第一口，湯底滑過舌尖，彷彿一道暖流流淌全身，隨後是一股內斂卻不容忽視的滋補感。當歸的微苦、紅棗的甘甜、枸杞的淡香，與濃郁的藥材層次交織，形成了一種和諧又令人回味的美妙。這是屬於成熟的味道，不是追求一時的強烈，而是讓人慢慢品味、逐漸感受到的細膩與厚實。 這鍋藥膳，像極了成熟的女人，懂得如何在平和中滋養自己，也懂得如何溫潤他人。每一口都像是與身體的對話，既溫暖了胃，又撫慰了心。這湯，不僅是美味，更是一份關於健康與平衡的生活哲學。

牛奶鍋血管壁東組合

牛奶鍋是整個牛奶色的湯底，配上水煮蛋，整鍋白色的感覺牛奶真的放很多~