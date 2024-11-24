假日只想跟毛小孩療癒約會去！

這一間超讚的八德寵物友善餐廳，地點就在大湳森林公園附近，還有2隻脾氣超好的博美店狗

當然要來給它踩點一下溜〜

【三十好食】是真寵物友善！可以落地(需牽繩子)，附近還有大湳森林公園散步

，重點是餐點都好好吃啊，第一次來就愛上！

附近的停車場

1.付費的大忠國小停車場

2.免費的大湳森林公園

離大湳森林公園東側入口（四維派出所旁）步行只要3分鐘

【大湳森林公園】

公園內保留舊營區原有的樹木，有非常豐富的自然生態環境，是全桃最大生態綠洲

，不管是環境和空氣空氣都非常好

在繁忙的都市裡，走在這綠油油的都市森林裏偷閒吸取療癒的芬多精，就來八德的大湳森林公園

走走吧，也是個很適合遛狗的好地方，這點實在是太加分了

建議可以帶毛孩先去公園走走，再來餐廳享用美味料理〜

從大湳森林公園走過來大概要3分鐘左右的路程，三十好食位在重慶街的巷弄裡

，感覺是在社區大樓的邊陲但還算挺好找的，白色的招牌在大樓裡很顯眼

推開門進去，餐廳內有許多綠植和宮崎駿相關擺設，感覺很溫馨

店內非常明亮舒適，是我喜歡的感覺，裝潢設計又是網美會喜歡的好拍照風格

在尋找一個舒適空間嗎?

三十好食也提供包場需求(純屬租借空間也可以)

包場時間：

平日3小時，假日2小時，每人低消一份套餐

可容納人數：14-16人

無服務費

需收清潔費300元

預約訂金1,000元。

可否落地：可

有無圍欄：無

可否上椅：可

有無提供尿布：有

有投影設備可以租借500元/次

側邊有一面大大的植物牆面，顏色超美的〜

一進餐廳內就有2隻可愛的博美走過來蹭蹭你〜非常得好客，模樣相當的可愛呢

稍微互動一下，就能感受到他們脾氣個性都很好

小編看了都融化了........

這只是一張到此一遊照XD更精彩的請繼續看下去.......

菜單以提供人的餐點為主，他的餐點原本就是套餐有附飲料，有些需要加價

仔細看了一下菜單，其實餐點價格都不算貴，東西也好吃，日常可回訪

點好餐後，等著美味料理陸續上桌囉！

這次和四個朋友一起來用餐，大家都非常的滿意

【日式濃厚咖哩牛飯】

牛肉咖哩端上桌時，那股濃郁的咖哩香氣撲鼻而來，立即讓人食慾大開

滑嫩的牛肉跟咖哩的香氣互相搭配，是會好吃到讓人一口接著一口的！

不論是咖哩醬的味道、還是牛肉的口感，都很深得友人心〜

【日式濃厚咖哩雞飯】

他們家的咖哩醬汁，滑順香甜、濃郁帶點微辣

雞肉一口咬下去整個入口即化軟嫩可口，讓人越吃越開胃，一口飯沾上滿滿的醬

和紮實軟嫩的雞肉，一口接一口，一不注意就吃完了！

這裡的咖哩飯還有一個特色，就是附上1顆現煎的荷包蛋，可以選是要全熟還是半熟的唷

【義式奶油佐德式香腸義大利麵】

德式香與麵被濃郁白醬重重包覆，鮮味與奶香完美融合！

麵條相對比較粗、比較厚，更容易吸附多一點醬汁，吃起來不僅口感較好、扎實，味道也濃郁

奶香濃而不膩的白醬口味也很值得嘗試

【韓式泡菜豬豆腐鍋】

韓式泡菜豆腐鍋料超多！！

裡面的料多到有點誇張，不只有豬肉、泡菜以及豆腐，該有的火鍋料都有了，料多到吃不完

，湯匙隨便一撈就是滿滿的料

看起來超辣，但其實不會太辣，酸爽、微辣濃郁湯頭，吃到中間可以再加白飯拌一拌，超讚！

以價位上來說CP值很高，口味完全不輸正統的韓式料理

【冰鮮奶茶】

整杯飲品呈現茶在上、鮮奶在下的美麗漸層

鮮奶的奶香味，入喉後，又有一股錫蘭紅茶特有的回甘味，是口感很特別的奶茶

【錫蘭紅茶】

口感平順、澀味較少，擁有獨特的茶香，入口濃冽香醇的茶香不斷的存留於齒間〜

【香濃奶茶】

奶茶醇厚香濃又好喝，喝一口就能感受到濃厚的茶香及奶香味撲鼻而來，好喝呢

【熱拿鐵】

綿綿密密又有著香濃奶香的奶泡與濃縮咖啡融合在一起，每一口都香醇滑順

一杯熱拿鐵，真的很舒服，整個身體都暖起來了

【藍莓脆皮麻糬鬆餅】

鬆餅烤出非常酥脆的口感，帶有香氣非常濃郁的奶香味

好吃的鬆餅其實只要淋上簡單香甜的蜂蜜就能展現出鬆餅的口感，外酥內軟真的是人間美味！

吃起來不甜膩、有焦香味、很耐吃，真的好久沒吃到這麼好吃的鬆餅了

層次感豐富，沾上自製藍莓果醬酸甜迷人，果香層次更豐富！

第一次覺得果醬和脆皮鬆餅很搭耶〜

吃起來非常涮嘴，真的好吃到小編願意為了它再回訪！

小珊珊碎碎念：

三十好食是老闆、老闆娘一家人的用心經營！

這裡的餐點美味自是不在話下，餐廳環境清幽及帶毛孩散步、停車都方便，更是大大的加分！

在許多小細節上都非常用心，從鬆餅粉、糖漿、醬料等都是店家獨家調配

，就是希望給客人們吃到最純粹天然的味道

空間是讓人感覺很舒服又放鬆的享受，是值得再次回訪的店〜

【INFO】

【三十好食】

地址：桃園市八德區重慶街188巷32弄15號

訂位專線：0958 642 877

營業時間：假日10:00-18:30、平日12:00-17:00(週三四公休)

※ 假日晚上如要用餐，可以17:00前電話預約 ※

官方臉書：三十好食 （寵物友善）

V提供WIFI X一成服務費 V寵物入內(V落地牽繩 V可上椅)