【新北食記】萬花筒飲料攤

在板橋裕民街吃完著名的56巷湯包、阿益魯肉飯後，想來杯飲料解解饞可以喝這間萬花筒飲料攤或隔壁的耕心園茶飲店，萬花筒飲料攤是裕民街第一間飲料攤，從1988年營業至今已超過30年，他們的茶葉和配料都是當日現煮不放隔夜，也絕不添加香精，這幾十年來都沒什麼漲價，重點是小杯珍奶只賣25元有夠佛心！

開車前往可停附近的新埔國小地下停車場或四維公園地下停車場步行約5分鐘，一小時30元。

▲萬花筒飲料攤位在阿益魯肉飯對面，耕心園茶飲店隔壁，攤子位在老公寓一樓大門外。

▲配料和茶葉直接在公寓門口後方熬煮，環境不是這麼好...。

▲萬花筒飲料攤菜單：飲料有大中小三種尺寸，還有蛋蜜汁或調酒這類特別的飲料。

▲珍珠奶茶(中) 30元：珍奶整體口味偏淡，奶味和茶味都不明顯，但珍珠咬起來有Q度，一杯才30元也不能太苛求口感，喝的是一種懷舊的FU和CP值吧！

雞蛋糕短評：在地老字號飲料攤，珍珠奶茶是招牌，珍珠有Q度但奶茶整體偏淡，但一杯才30元左右對得起價格。



用餐環境

餐點★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★★



【萬花筒飲料攤美食資訊】

地址：新北市板橋區裕民街47號

電話：0921987928

官網：無

營業時間：15:00–23:00(周三公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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