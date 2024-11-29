宜蘭羅東美食,羅東文化工場美食,宜蘭羅東義式料理推薦

朋友說要揪我到羅東吃好吃的義式料理餐廳，拜託～我半個羅東人耶，附近有哪間義式料理我沒吃過的？呃，等等，這餐廳名字聽起來就是中式餐廳吧？怎麼會是義式料理呢？？？到了現場才知道真的是義式料理啦～Eating Share啦！

憶庭軒-EatingShare羅東創始店

039585171

宜蘭縣羅東鎮南門路152號 請點我開始憶庭軒羅東店導航

11:00–14:30、17:30–20:30，每週三公休，若有臨時營業時間變動請依店家公告為主。

停車資訊：超方便！對面就是羅東文化工場停車場喔。

店家環境

聽店名我直覺地認為應該是一家中式的餐廳，結果到了才發現…咦？？？義式料理與排餐？？？喔喔喔，原來是Eating Share啦！（笑翻

從羅東文化工場停車場側邊出來就看到囉！

店門口種了不少花花草草的，而且每一株都有牌子啊，寫些什麼呢？（戴老花眼鏡

日日都青春！這個我很有需要！（笑

餐廳裡的座位不少，裝潢簡單又不失穩重，咦？最後面那不是我家詹姆士先生以及他媽咪嗎～竟然比我早到啊～（揮手

大姐說很久沒看到我了，想說就一起來吃個飯～順便考察一下，她們下星期有聚餐看看這裡怎樣。歡迎歡迎～熱烈歡迎！來我們先看看菜單吧！

憶庭軒羅東店菜單

喔？不加套餐就有附蘋果醋，今日例湯還有紅茶或綠茶二選一？？？這麼好康？

加套餐加100元則可以任選90元的飲品，今日例湯，沙拉，主廚小點再加一個甜點？？？這麼大氣？？？

大姐說想跟兒子一起吃吃看那個痛風桶，好喔我再拜託服務員小姐姐。

等等，大姐妳們都有帶證件吧？因為憶庭軒為了回饋宜蘭的鄉親朋友，只要身份證字號是G開頭或是居住地在宜蘭平日用餐整桌都打9折耶！

而且如果是壽星的話，當月或當日都有優惠啦太開心了！

然後辛苦的軍警消防醫護人員平日用餐憑證件可享8.8折的優惠呢。

餐點品項

今日例湯（脆皮酥皮濃湯）

喂！！！這個＂今日例湯＂是怎麼回事？？？本想著就是個簡單的法式濃湯之類的，結果服務員小妹妹端上這個超犯規的脆皮酥皮濃湯啊啊啊～～～

我家詹姆士先生也是一家披薩店的總料理長，一眼就看出這個酥皮在入烤箱前有先抹上蛋黃液，所以烤出來才會這個亮麗又香脆的酥皮喔！（不愧是專業人士

不只酥皮酥脆好吃，壓進濃湯裡一起吃也更棒。白醬口味的濃湯料也很多啊～這時候阿姨說話了：這個一碗下去就飽了啊！（沒錯，我也這麼覺得ＸＤ

蘋果醋

每一份餐點都會附一杯這樣的蘋果醋，非常清爽好喝！喝不夠的話就去點一杯大杯的來喝吧。

我們一共五個人，所以試著搭配兩個套餐來看看，沙拉很精緻！而主廚小點則是熱食，今天的是炸雞肉丸呢！

煙花女海鮮痛風桶（單人排餐）：588元

酸香辣鹹，是這種來自拿坡里的煙花女醬汁特色。這種醬汁不多見，但我個人很喜歡那種帶著柑橘類酸甜的味道。食材非常豐富然後那個小鐵桶也挺俏皮的ＸＤ，話說小鐵桶等等可以拿來丟海鮮的殼喔。

食材新鮮又豐富，九孔小卷蝦子大蛤蜊什麼的，但阿姨說這樣也太多了啦，真的吃不下了啦～沒事沒事，妳兒子能吃啊ＸＤＤＤ

蒜香燻鴨義大利麵：298元

這裡的義大利麵有個特別的地方，就是你會發現一朵很漂亮的花盛開在盤子裡喔！

唔！用橄欖油清炒蒜頭跟燻鴨好搭！這裡的燻鴨就是宜蘭的名產鴨賞啦～以往吃鴨賞都覺得有點鹹，但憶庭軒有事先處理過所以味道很剛好啊。

松露野菇燉飯（奶蛋素）：288元

天良說剛端上來的時候啊，聽服務員小妹妹說這是奶蛋素的松露野菇燉飯之後啊，我就默默地把這盤燉飯推到隔壁去……啊我就是勇猛的肉食性動物啊！！！！但好吧，我還是要試試味道啦…（被逼著吃了一口

對不起！！！最近不是流行道歉文嗎？？？我對不起這盤野菇松露燉飯，太好吃了～越吃越香～～而且炸過的杏鮑菇更增加了口感～對不起我不該因為你是素的我就鄙視你！（跪

綠野仙蹤墨魚義大利麵：428元

聽名字就覺得應該是青醬口味，話說常吃到青醬搭配雞肉什麼的義大利麵，但海鮮還真的少吃到呢，來試試看吧。

喔！原來店家特調的青醬搭配新鮮的海鮮很不錯啊，不會搶了海鮮的清爽滋味，但仍舊保有青醬的特有香氣～

8盎司美國板腱牛排（單人排餐）：498元

我覺得肉質很好，而且非常軟嫩呢，只簡單撒上一點點的椒鹽提味，可以配著旁邊的炸蒜片吃啊更棒，一個人也可以享受美食喔！而且有別於我對板腱的刻版印象，憶庭軒的板腱牛特別嫩！應該是接受到我充滿疑問的電波了，服務員小妹妹說店裡的牛肉都是經過主廚精心舒肥過的呢。

其實舒肥可以做得超簡單也能做得非常用心，憶庭軒的舒肥牛肉真的不錯。不得不提一下的是板腱牛肉搭配的蔬果非常豐富，不只好吃而且攞盤很用心超美的。

水果茶：128元

酸酸甜甜帶著青春的香氣啊～裡面水果也放得非常多。啊對了，如果同學們有加100元套餐的話，再補差價就好了，真的很划算呢。

櫻花可爾必斯：118元

想來點粉紅少女心嗎？那一定要來一杯特調的櫻花可爾必斯。

香甜可可奶蓋：118元

我個人大推！因為夠香夠甜！

然後奶蓋做得真的不錯～口感細緻綿密，香甜中帶著絲絲的鹹味非常好喝。

奇異果泡泡：138元

想來杯清涼的汽泡飲就試試這杯滿滿奇異果的奇異果泡泡囉。

套餐甜點比利時巧克力蛋糕（甜點品項會不定期更換）

正當我們已經飽到走不動的時候，服務員小妹很開心地端上了今天套餐的甜點，竟然是比利時巧克力蛋糕！！！

內層的巧克力蛋糕柔軟滑順，外層的白巧克力更是綿密香甜！完美！

店家/景點資訊

店家名稱：憶庭軒-EatingShare羅東創始店

所在地址：臺灣宜蘭縣羅東鎮南門路152號

營業時間：日 一 二 四 五 六 11:00–14:30-17:30–20:30

店家電話：039585171

評價：★★★★★





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