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[台北大安區]東區平價神店-頂好紫琳蒸餃館，手桿皮Q餡多汁，牛肉捲大餅更是一絕！

2024-12-09 15:24:00 文字：奶昔樂園
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[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

東區有許多餐廳不稀奇，今天介紹這家在地下室生意卻好到爆，相信老東區的人無人不知無人不曉，就是位在頂好名店城B1的神店-頂好紫琳蒸餃館，每次來都要排隊，不過翻桌率很高，別被人潮嚇到了，經過不吃你才會後悔！

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

手扶梯/樓梯下來後，往人多的地方就會看到排隊人潮，這次六點前到排了約10分鐘左右，其實很快，只要排在直線沒有排到轉彎，差不多10-15分鐘。

特別注意一點，人須到齊才能入座！

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

排隊的時候會先發菜單給大家，可以節省不少時間，有座位後通常就可以上菜了，所以不用等很久，也難怪翻桌率很高。

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

沒想到頂好紫琳的湯品選項有這麼多，其實很多人推薦他們家的甜湯，尤其夏天的綠豆粥，今天還有人在問有沒有，都12月了[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

餐具醬料皆自取，有吃辣的記得拿辣醬味道不錯，最特別的醬料是店家自製的鍋貼醬，下次來可以試試看鍋貼（一份十顆不單賣）。

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

小菜一盤＄40

一樣採自助式，假日人潮眾多小菜也拿得很快，不過工作人員也會馬上補。

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

酸辣湯＄40

胡椒味很濃，其實肉眼就看的出來了，有勾一點芡但不會太多，筍絲、紅蘿蔔、木耳、豬血都有，喜歡酸一點的可加點黑醋更好吃。

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

花素蒸餃＄120（菜比肉貴）

個頭飽滿一籠有十顆，比起外面普遍的八顆，我覺得頂好紫琳真的很有誠意，而且這裡還是東區呢！

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

手工桿出來的餃皮果然非常Q彈有嚼勁，餡料也很多，口味清爽適合搭配醬料，這點我很喜歡，因為每個人口味不同。

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

燙地瓜葉＄45

吃這種北方麵食別忘了搭配青菜比較健康，剛好有我喜歡的地瓜葉，吃起來很嫩看顏色就知道了。

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

大餅捲牛肉＄115

這餅真的滿大的，都超過盤子大小了，一直都很喜歡這種蔥油餅、牛肉捲餅類的食物當然要點，吃不完都可以打包放心。

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

牛肉捲餅皮是厚的，吃起來很過癮，正好是我喜歡的派系，外酥內軟吃的到麵皮香，吃起來完全不油膩，牛肉和餅皮的比例也剛剛好，幾乎每桌都有點。

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

鮮肉蒸餃＄110

鎮店招牌每桌必點，個個頭好壯壯看起來就很美味，餃皮和前面花素蒸餃一樣Q彈有勁，內餡多汁清甜，不用沾醬就很好吃

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

蒸餃的皮厚薄剛好，無論是花素蒸餃還是鮮肉蒸餃表現都不錯，但我更愛鮮肉多一點，吃起來很多汁美味，真的是會一口接一口停不下來。

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

二訪還是吃了蒸餃，因為真的很好吃，尤其皮的部分做的很好，久久沒吃會想念的一種，鍋貼要下次了～

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

吃完到櫃檯買單，如果是外帶可以直接畫單不用排隊，住附近可以外帶回去比較快。[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed Dumplin 】

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地址︰ 台北市大安區忠孝東路四段97號B1樓

電話︰（02）2752-0962

營業時間︰ 11︰00-21︰00

交通︰捷運忠孝復興or忠孝敦化「東區地下街9號/11號出口」步行兩分鐘

[台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed 希望大家喜歡今天的分享喔 [台北大安區]頂好紫琳蒸餃館 Zi Lin Steamed

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頂好紫琳蒸餃館

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place台北市大安區忠孝東路四段97號頂好名店城B1
4.18 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.21
服務品質
4.14
裝潢氣氛
3.96
CP值
4.18
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